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Airbus
hitelcsomag
repülőgépipar

Kimaxolta az Európai Beruházási Bank hitelkeretét az Airbus, 2030-ig tartó fejlesztéseit pénzelik a 3 milliárd euróból

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Az Európai Beruházási Bank (EIB) 3 milliárd eurós finanszírozási csomagot nyújt az Airbusnak, hogy felgyorsítsa a repülőgépgyártó 2030-ig tervezett fejlesztéseit, és erősítse Európa technológiai és ipari versenyképességét az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. A hitel az EIB történetének legnagyobb vállalati finanszírozása. Az Airbus pénzügyi igazgatója szerint a megállapodás tovább mélyíti az EIB-el fennálló stratégiai partnerséget.
VG
2026.06.29, 17:58

Az Európai Beruházási Bank (EIB) összesen 3 milliárd eurós finanszírozási csomagot biztosít az Airbus számára, hogy erősítse Európa ipari és technológiai versenyképességét az olyan globális riválisokkal szemben, mint az Egyesült Államok és Kína. A felek hétfőn jelentették be, hogy ennek részeként már aláírták az első, 1 milliárd eurós hitelszerződést, amely a teljes 3 milliárd eurós csomag első eleme, írja a Reuters.

Az Európai Beruházási Bank 3 milliárd eurós finanszírozási csomagot biztosít az Airbus számára
Az Európai Beruházási Bank 3 milliárd eurós finanszírozási csomagot biztosít az Airbus számára/Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Airbus, a Thales és a Leonardo műholdas üzletágait egyesítenék

A finanszírozás jól illeszkedik az Európai Unió azon törekvéséhez, hogy megerősítse saját technológiai és ipari bázisát. Nemrég jelentették be azt a tervet is, hogy az Airbus, a Thales és a Leonardo műholdas üzletágait egyesítenék, hogy európai versenytársat hozzanak létre Elon Musk Starlink rendszerével szemben.

Az EIB szerint a hitel az Airbus 2030-ig tervezett beruházásait támogatja több kulcsfontosságú területen:

  • polgári repülés,
  • biztonság,
  • védelem,
  • fejlett technológiák.

A bank kiemelte, hogy ez a valaha jóváhagyott legnagyobb vállalati hitel, amelyet az EIB egyetlen cég számára biztosított.

Az Airbus pénzügyi igazgatója, Thomas Toepfer szerint a megállapodás tovább mélyíti az EIB-el fennálló stratégiai partnerséget, miközben támogatja azokat a kutatás-fejlesztési programokat – a kereskedelmi repülésben és a védelmi szektorban egyaránt –, amelyek hosszú távon növelik az európai ipar versenyképességét. Hozzátette, hogy a kedvező hitelfeltételek és a nagyobb pénzügyi rugalmasság segítik a vállalat mérlegének hatékony kezelését, csökkentik a finanszírozási költségeket, és biztosítják a folyamatos beruházásokat a repülőgépipari innovációba.

Repedés az A380 szárnyain

Április végén tette közzé első negyedéves pénzügyi jelentését az európai repülőgépgyártó vállalat. Az amerikai Boeing legnagyobb riválisa, az Airbus A380-as óriásgép egykori gyártója bőven megérezte, hogy jelentősen belassultak a gépátadások: a konszolidált árbevétel 7 százalékkal, 12,7 milliárd euróra esett vissza az előző év azonos időszakához képest, a kamat és adófizetés előtti eredmény pedig 52 százalékkal csökkent – 300 millió euróra zuhant a korábbi 624 millióról. A gyártási ütemtervet komolyan hátráltatta az Airbus gépein használt Pratt & Whitney hajtóművek globális hiánya, emiatt sok összeszerelt gép a földön várakozik átadásra, az első negyedév alatt mindössze 114 utasszállító gépet kézbesítettek a megrendelőknek a tavalyi 136-tal szemben.

A gyártó most újabb nehézségekkel néz szembe, hiszen az A380-asnak a szárnyrészein keletkezett repedések miatt az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) vizsgálatot rendelt el. A június 22-én kiadott, június 24-én hatályba lépő légialkalmassági irányelv értelmében összesen 16, az Emirates és a Qantas Airways tulajdonában lévő repülőgépet kell azonnali ellenőrzésnek alávetni. Az emeletes repülőgépek közül ötöt az ezt követő első repülésük előtt, míg a fennmaradó repülőgépeket 25 repülési ciklus után kell ellenőrizni.

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