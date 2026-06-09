Egyetlen cég beteríti Lengyelországot energiatárolóval – elhúznak Magyarország mellett
Lengyelországban tizenhét akkumulátoros energiatároló rendszert (BESS) létesítene 2028-ig az R. Power vállalat. A park együttes beépített teljesítménye 655 megawatt lenne, míg a Magyarországon eddig telepített akkumulátorok együtt 436 megawattot képviselnek a Sopronkövesden április elején az MVM Zöld Generáció által átadottal együtt.
Az R. Power 1,05 milliárd zlotyt (körülbelül 246 millió eurót) gyűjtött össze akkumulátoros energiatároló portfóliójának kiépítésére, amelyek kapacitása 2,3 gigawattóra lesz. A társaság azt állítja, hogy ehhez Lengyelország történetének legnagyobb energiatárolási projekteket finanszírozó megállapodását írta alá. A hitelt három lengyel bank,
- a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
- a PKO Bank Polski
- és az mBank
adta össze.
A tendergyőzelem megtérülési garanciát is ígér
A tizenhét energiatároló rendszert Lengyelország különböző régióiban telepítik majd. Az összes projekt nyert a lengyel kapacitáspiaci tenderen. Így a létesítmények üzemeltetői hosszú távú szerződéseket köthetnek a villamosenergia-rendszer (VER) megbízhatóságát biztosító szolgáltatások nyújtására, a beruházók pedig további garanciákhoz jutnak befektetésük megtérülésére.
Az elmúlt években a kapacitáspiaci mechanizmus a nagy energiatároló rendszerek fejlesztésének egyik kulcsfontosságú mozgatórugójává vált Lengyelországban.
A BESS portfólió az R. Power tágabb stratégiájának része, amelynek célja a megújulóenergia-termelés és -tárolás fejlesztése az európai piacokon. A társaság Lengyelország mellett Olaszországban, Romániában, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában is megvalósít napenergia- és energiatároló-rendszer projekteket.
Az energiatárolás fejlesztése kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy további, megújuló forrásból származó energiát lehessen bevonni az európai energiarendszerekbe, azok rugalmasságának növelésén keresztül.
Szükség is van az akkumulátortelepekre
Lengyelországban 2025 augusztusában a telepített, nagyméretű akkumulátorok teljesítménye mindössze 0,02 gigawatt volt, de a következő öt évben erős gyorsulás várható. Ennek az országnak van az EU-n belül az egyik legnagyobb hálózati méretű, 7,3 gigawattos akkumulátorprojekt-portfóliója. Ebbe beleértendő a tavaly ősszel már engedélyezett vagy épült 0,8 gigawatt is. A gyorsulást az akkumulátorok 2023-as és 2024-es kapacitáspiaci aukciói segítették. A múlt évben indult, célzott tárolási támogatási program akár 1,2 milliárd eurós támogatást és kölcsönt kínál.