Egyetlen cég beteríti Lengyelországot energiatárolóval – elhúznak Magyarország mellett

Lengyelországban tizenhét akkumulátoros energiatároló rendszert (BESS) létesítene 2028-ig az R. Power vállalat. A park együttes beépített teljesítménye 655 megawatt lenne, míg a Magyarországon eddig telepített akkumulátorok együtt 436 megawattot képviselnek a Sopronkövesden április elején az MVM Zöld Generáció által átadottal együtt.

Az R. Powernek Európa több országában van már akkumulátorprojektje / Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook (Képünk illusztráció)

Az R. Power 1,05 milliárd zlotyt (körülbelül 246 millió eurót) gyűjtött össze akkumulátoros energiatároló portfóliójának kiépítésére, amelyek kapacitása 2,3 gigawattóra lesz. A társaság azt állítja, hogy ehhez Lengyelország történetének legnagyobb energiatárolási projekteket finanszírozó megállapodását írta alá. A hitelt három lengyel bank,

a Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

a PKO Bank Polski

és az mBank

adta össze.

A tendergyőzelem megtérülési garanciát is ígér

A tizenhét energiatároló rendszert Lengyelország különböző régióiban telepítik majd. Az összes projekt nyert a lengyel kapacitáspiaci tenderen. Így a létesítmények üzemeltetői hosszú távú szerződéseket köthetnek a villamosenergia-rendszer (VER) megbízhatóságát biztosító szolgáltatások nyújtására, a beruházók pedig további garanciákhoz jutnak befektetésük megtérülésére.

Az elmúlt években a kapacitáspiaci mechanizmus a nagy energiatároló rendszerek fejlesztésének egyik kulcsfontosságú mozgatórugójává vált Lengyelországban.

A BESS portfólió az R. Power tágabb stratégiájának része, amelynek célja a megújulóenergia-termelés és -tárolás fejlesztése az európai piacokon. A társaság Lengyelország mellett Olaszországban, Romániában, Németországban, Spanyolországban és Portugáliában is megvalósít napenergia- és energiatároló-rendszer projekteket.

Az energiatárolás fejlesztése kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy további, megújuló forrásból származó energiát lehessen bevonni az európai energiarendszerekbe, azok rugalmasságának növelésén keresztül.

Szükség is van az akkumulátortelepekre

Lengyelországban 2025 augusztusában a telepített, nagyméretű akkumulátorok teljesítménye mindössze 0,02 gigawatt volt, de a következő öt évben erős gyorsulás várható. Ennek az országnak van az EU-n belül az egyik legnagyobb hálózati méretű, 7,3 gigawattos akkumulátorprojekt-portfóliója. Ebbe beleértendő a tavaly ősszel már engedélyezett vagy épült 0,8 gigawatt is. A gyorsulást az akkumulátorok 2023-as és 2024-es kapacitáspiaci aukciói segítették. A múlt évben indult, célzott tárolási támogatási program akár 1,2 milliárd eurós támogatást és kölcsönt kínál.