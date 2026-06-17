Változó ízlés, szűkülő pénztárcák: ezt már az italgyártók is megérzik

Világszinten csökkenni fog az alkoholfogyasztás mennyisége egészen 2031-ig, mivel a hagyományosan erős alkoholfogyasztású piacokon, például Európában, Észak-Amerikában és Kínában visszafogják a fogyasztást a vásárlók. Az IWSR nevű globális alkoholpiaci kutatócég első, 160 piacot lefedő, tízéves előrejelzése szerint 2024 és 2025 között 2 százalékkal esik vissza a tömény italok, a sör és a bor fogyasztása, és a következő években 2031-et követően is tovább csökken - írja az Euronews.

Csökkenni fog az alkoholfogyasztás mennyisége/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Alkohol és alkohol között is lesz különbség

2035-re várhatóan összességében még mindig 1 százalékkal marad el a fogyasztott mennyiség a 2025-ös szinttől, annak ellenére, hogy a törvényes alkoholfogyasztási korú lakosság száma világszerte 9 százalékkal nő.

Az egy főre jutó, évente elfogyasztott tiszta alkohol mennyisége a következő évtizedben az előrejelzések szerint nagyjából fél literrel csökken, ami körülbelül két üveg tömény italnak felel meg évente.

A visszaesés a világ legnagyobb alkoholfogyasztó piacai közül többen lesz különösen jelentős.

Előrejelzések szerint 2035-ig Kínában és az Egyesült Államokban is csaknem egyötödével csökken a fogyasztás.

Németországban 14 százalékos visszaesést várnak,

az Egyesült Királyságban 13 százalékkal,

Japánban pedig 15 százalékkal eshet vissza a fogyasztás.

Ezzel szemben több feltörekvő piacon erőteljes növekedés várható, India Kína után az alkoholfogyasztás egyik legnagyobb hajtóerejévé válhat. 2025 és 2035 között Mexikóban 13, Vietnámban 15, Kolumbiában 26, Indiában pedig 38 százalékkal nőhet az éves fogyasztás.

„2035-re a piac képe gyökeresen más lesz, mint amit ma látunk” – mondta Marten Lodewijks, az IWSR elnöke és ügyvezető igazgatója.

A kilátások az egyes alkoholtípusok között jelentősen eltérnek. 2025 és 2035 között a globális borfogyasztás várhatóan 14 százalékkal esik vissza, a tömény szeszeké 2 százalékkal, míg a sörfogyasztás nagyjából 1 százalékkal csökkenhet. Ezzel szemben a készre kevert italok (RTD-k), például az előre kevert koktélok globális fogyasztása 17 százalékkal nőhet.