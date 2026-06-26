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Ursula von der Leyen belesápad, Amerika nyíltan megfenyegette Európát: másnak adja el a földgázt, eltéríti az LNG-hajókat, ha nem engedelmeskednek – „Ez fájni fog nekik”

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Komoly figyelmeztetés érkezett Washingtonból az Európai Uniónak. Az amerikai energiaügyi miniszter szerint az új metánszabályok miatt az Egyesült Államok inkább más vevőknek adhatja el a földgázt, ha Brüsszel nem módosít a rendeleten.
VG
2026.06.26, 20:20

Az Egyesült Államok nyílt figyelmeztetést küldött az Európai Uniónak a készülő metánszabályozás miatt. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter szerint, ha Brüsszel nem enyhít az előírásokon, az amerikai földgáz más piacokra kerülhet, ami tovább nehezítheti Európa energiaellátását – írta a Financial Post.

amerika
Ursula von der Leyen és Donald Trump amerikai elnökFotó: AFP

Chris Wright úgy fogalmazott: az Egyesült Államok nem ragaszkodik mindenáron az európai piachoz. Ha az Európai Unió olyan szabályokat vezet be, amelyek jelentősen megnehezítik az amerikai LNG exportját, akkor a szállítmányok egyszerűen más vevőkhöz kerülnek.

Az amerikai energiaügyi miniszter szerint ez nem fenyegetés, hanem a piac működésének természetes következménye. Úgy véli, a kereskedők oda viszik a földgázt, ahol azt versenyképes feltételek mellett tudják értékesíteni. Ha Európa olyan szabályozást alkalmaz, amely aránytalan adminisztratív vagy megfelelési terheket ró az exportőrökre, akkor a szállítmányok más kontinensek felé fordulhatnak.

A vita középpontjában az Európai Unió új metánszabályozása áll. Az előírások célja, hogy csökkentsék a földgáz- és kőolajtermelés során keletkező metánkibocsátást, amely a szén-dioxid után az egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz. Az amerikai fél szerint azonban a jelenlegi szabályok végrehajtása rendkívül nehéz, ezért azok veszélyeztethetik az energiaellátást is.

Az amerikaiak jelezték: Európa sorsa saját kezében van

Az ügy különösen érzékeny időszakban került napirendre. Az orosz földgázszállítások visszaesése óta az Egyesült Államok vált az Európai Unió egyik legfontosabb LNG-beszállítójává, ezért bármilyen kereskedelmi korlátozás érdemben befolyásolhatja az európai energiapiacot.

Chris Wright szerint az Egyesült Államok továbbra is szívesen látja Európát vásárlóként, ugyanakkor a döntés végső soron az Európai Unió kezében van. Ha Brüsszel nem változtat a szabályokon, az amerikai exportőrök más piacokat kereshetnek, ahol kedvezőbb feltételek mellett értékesíthetik a cseppfolyósított földgázt.

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