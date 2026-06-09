Szertefoszlóban az amerikai álom: egyre nehezebb felkapaszkodni, a középosztály többet és többet akar – ház, nagy kocsi és elit iskola
Az amerikaiak valamivel több mint fele úgy véli, hogy az amerikai álom jelenleg a legtöbb ember számára elérhetetlen – derül ki a CNBC és a SurveyMonkey American Dream Pulse felméréséből, amelyet május 6–11. között 4130 amerikai felnőtt bevonásával készítettek.
Az „amerikai álom” nem jár mindenkinek
A válaszadók mintegy 45 százaléka úgy gondolja, hogy az amerikai álom csak egyesek számára érhető el, 6 százalékuk pedig azt mondta, hogy senki számára sem elérhető.
Az „amerikai álom” kifejezést az 1930-as években James Truslow Adams történész tette népszerűvé, aki azt „minden rendű és rangú állampolgárunk jobb, gazdagabb és boldogabb életéről szóló álomként” írta le. Az ezzel kapcsolatos optimizmus az elmúlt évtizedekben általában csökkent – mondta a Elizabeth Suhay, az American University kormányzati tanulmányok tanára a CNBC-nek.
Suhay szerint manapság az amerikaiak a korábbi évtizedekhez képest „kevésbé hiszik, hogy az amerikai gazdaság érdemalapú és igazságos, hogy gazdasági sikert biztosít az átlagos, keményen dolgozó embernek, illetve hogy az alacsonyabb jövedelműek fel tudnak kapaszkodni”.
Az amerikai álom elérésének egyik legnagyobb pénzügyi akadályaként a felmérés válaszadóinak mintegy
- 80 százaléka a megélhetési költségeket,
- 60 százaléka a lakásárakat,
- csaknem 50 százaléka pedig az egészségügyi költségeket és az alacsony béreket nevezte meg.
Az üzleti lap azt is megjegyzi, hogy egy 1400 felnőtt megkérdezésével készült decemberi Marist-felmérés szerint az amerikaiak 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a lakóhelye szerinti megélhetési költségek nem igazán vagy egyáltalán nem megfizethetők.
Az amerikai álom attól függ, hogy mennyit keres az ember, és attól is, hogy mennyibe kerülnek az áruk. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy egyre borúlátóbbak az emberek azzal kapcsolatban, elérhető-e az amerikai álom a legtöbb amerikai számára
– magyarázta a szakértő.
A CNBC felmérésében a kormányt adó republikánus beállítottságú válaszadók jóval nagyobb arányban, 70 százalékban mondták azt, hogy az amerikai álom ma a legtöbb ember vagy mindenki számára elérhető az Egyesült Államokban, mint a demokrata beállítottságú válaszadók, akiknél ez az arány 26 százalék volt. Arra a kérdésre, hogy a kemény munka vagy a szerencse fontosabb-e az amerikai álom eléréséhez, a republikánus beállítottságú válaszadók nagyobb valószínűséggel nevezték meg a kemény munkát, míg a demokratákhoz húzók inkább a szerencsét említették.
Ami szükséges az amerikai álom eléréséhez
A válaszadók 72 százaléka szerint pénzügyi stabilitásra lenne szüksége ahhoz, hogy úgy érezze, elérte az amerikai álmot. Ezt követte a saját otthon birtoklása 58 százalékkal, a boldogság 54 százalékkal, valamint a hobbik űzése 51 százalékkal.
A pénzügyi stabilitás érzése jelenleg sok amerikai számára elérhetetlen. Az emberek borúlátóak a gazdasággal kapcsolatban, amit súlyosbít a munkaerő-felvétel stagnálása, különösen a fiatalabb munkavállalók körében – vélekedett Guy Berger munkaerőpiaci közgazdász.
A szakértő a számokból úgy látja, hogy bár a munkanélküliség és az infláció emelkedett, maga a gazdaság nem szörnyű.
Érdekes jelenség, hogy a Z generációs férfiak nagyobb valószínűséggel mondták, hogy a házasság és a gyerekvállalás szükséges feltétele az amerikai álom elérésének.
Az előbbinél a férfiak 43 és a nők 33, míg az utóbbinál a férfiak 46, illetve a nők 30 százaléka vélekedett így.
A Z generációs nők viszont nagyobb arányban említették a pénzügyi stabilitást (77 százalék szemben a férfiak 69 százalékával), a szenvedélyeik szabad követését (66 százalék szemben a férfiak 53 százalékával), valamint az álommunka megszerzését (50 százalék szemben a férfiak 36 százalékával).
Az amerikaiak egyre többet akarnak a jólléthez és a jóléthez
Az Acorns befektetési alkalmazás májusi felmérése szerint, amely 1875 amerikai felnőtt bevonásával készült, a magas nettó vagyon jobban enyhíti a pénzügyi szorongást, mint a magas jövedelem. Suhay szerint közben az amerikaiak képe a kényelmes középosztálybeli életmódról is kibővült.
A szakértő magyarázata szerint az 1950-es években ez egy nagyon kis ház birtoklását jelentette, valószínűleg autó vagy egyetemi végzettség nélkül, és legfeljebb kezdetleges egészségbiztosítással. Manapság a középosztálybeli élet archetípusa gyakran nagyobb otthont, autót, jó egészségügyi ellátást és a gyerekek egyetemi taníttatását is magában foglalja.
A Federal Reserve adatai szerint a leggazdagabb 1 százalék birtokolja az Egyesült Államok vagyonának csaknem egyharmadát.
A magasabb elvárások, valamint az amerikai vagyon egyenlőtlen koncentrációja sokak számára veszélyeztetik az amerikai álom elérhetőségét.
Még ha a saját amerikai álmod nem is pénzügyi természetű, akkor is ahhoz kötődik, hogy meglegyenek az eszközeid és a lehetőséged annak megvalósítására – fogalmazott Berger, amivel Suhay is egyetértett.
Suhay szerint „az emberek általában optimistábbak, amikor saját magukról vagy a jövőjükről beszélnek, mint amikor az amerikai társadalom egészéről”. Ezt mutatja, hogy a válaszadók 44 százaléka azt mondta, hogy már elérte az amerikai álmot, azok közül pedig, akik még nem érték el, 55 százalék bízott abban, hogy végül sikerülni fog.
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