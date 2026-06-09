Szertefoszlóban az amerikai álom: egyre nehezebb felkapaszkodni, a középosztály többet és többet akar – ház, nagy kocsi és elit iskola

Az amerikaiak valamivel több mint fele úgy véli, hogy az amerikai álom jelenleg a legtöbb ember számára elérhetetlen – derül ki a CNBC és a SurveyMonkey American Dream Pulse felméréséből, amelyet május 6–11. között 4130 amerikai felnőtt bevonásával készítettek.

Az amerikaiak több mint fele úgy látja, hogy az amerikai álom ma már a legtöbb ember számára nem elérhető / Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Az „amerikai álom” nem jár mindenkinek

A válaszadók mintegy 45 százaléka úgy gondolja, hogy az amerikai álom csak egyesek számára érhető el, 6 százalékuk pedig azt mondta, hogy senki számára sem elérhető.

Az „amerikai álom” kifejezést az 1930-as években James Truslow Adams történész tette népszerűvé, aki azt „minden rendű és rangú állampolgárunk jobb, gazdagabb és boldogabb életéről szóló álomként” írta le. Az ezzel kapcsolatos optimizmus az elmúlt évtizedekben általában csökkent – mondta a Elizabeth Suhay, az American University kormányzati tanulmányok tanára a CNBC-nek.

Suhay szerint manapság az amerikaiak a korábbi évtizedekhez képest „kevésbé hiszik, hogy az amerikai gazdaság érdemalapú és igazságos, hogy gazdasági sikert biztosít az átlagos, keményen dolgozó embernek, illetve hogy az alacsonyabb jövedelműek fel tudnak kapaszkodni”.

Az amerikai álom elérésének egyik legnagyobb pénzügyi akadályaként a felmérés válaszadóinak mintegy

80 százaléka a megélhetési költségeket,

60 százaléka a lakásárakat,

csaknem 50 százaléka pedig az egészségügyi költségeket és az alacsony béreket nevezte meg.

Az üzleti lap azt is megjegyzi, hogy egy 1400 felnőtt megkérdezésével készült decemberi Marist-felmérés szerint az amerikaiak 70 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a lakóhelye szerinti megélhetési költségek nem igazán vagy egyáltalán nem megfizethetők.

Az amerikai álom attól függ, hogy mennyit keres az ember, és attól is, hogy mennyibe kerülnek az áruk. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy egyre borúlátóbbak az emberek azzal kapcsolatban, elérhető-e az amerikai álom a legtöbb amerikai számára

– magyarázta a szakértő.

A CNBC felmérésében a kormányt adó republikánus beállítottságú válaszadók jóval nagyobb arányban, 70 százalékban mondták azt, hogy az amerikai álom ma a legtöbb ember vagy mindenki számára elérhető az Egyesült Államokban, mint a demokrata beállítottságú válaszadók, akiknél ez az arány 26 százalék volt. Arra a kérdésre, hogy a kemény munka vagy a szerencse fontosabb-e az amerikai álom eléréséhez, a republikánus beállítottságú válaszadók nagyobb valószínűséggel nevezték meg a kemény munkát, míg a demokratákhoz húzók inkább a szerencsét említették.