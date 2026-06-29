Soha nem látott felvásárlási hullám: dollárszázmilliárdokért kelnek el az áramszolgáltatók, hogy táplálják az AI-központokat
Az év első öt hónapjában minden korábbi rekordot megdöntött az áramszolgáltatókat és energetikai vállalatokat érintő felvásárlások értéke az amerikai energiaszektor, miközben az adatközpontokba irányuló beruházások is soha nem látott szintre emelkedtek. Az ok egyszerű: az AI-rendszerek működtetéséhez óriási mennyiségű villamos energiára van szükség, ennek kiszolgálásához pedig új erőművekre, nagyobb hálózatokra és jelentős tőkére van szükség. A folyamat ugyanakkor már most komoly vitákat váltott ki, mert egyre többen attól tartanak, hogy a végén a lakosság fizeti meg az AI-forradalom árát.
Szétszedik az amerikai energiaszektort
A Deloitte adatai szerint az amerikai energia- és közműszektorban az idei év első öt hónapjában már 203,6 milliárd dollárnyi (mintegy 70 ezer milliárd forint) felvásárlási és összeolvadási ügyletet jelentettek be. Ez több mint 40 százalékkal haladja meg a tavalyi teljes év 141,7 milliárd dolláros (közel 49 ezer milliárd forintos) értékét – írja a Financial Times.
Önmagában az is jelzi a piac átalakulását, hogy
tavaly egész évben 157 ügylet született, idén pedig már május végéig 77 tranzakciót jelentettek be,
miközben azok átlagos mérete jelentősen nőtt. A befektetők már nem kisebb regionális szolgáltatókat keresnek, hanem olyan vállalatokat, amelyek képesek kiszolgálni az adatközpontok robbanásszerű energiaigényét.
- A legnagyobb ügyletet a NextEra Energy tervezett, 112 milliárd dollár (közel 39 ezer milliárd forint) vállalatértékű Dominion-felvásárlása jelenti,
- de a BlackRock Global Infrastructure Partners
- és az EQT által közösen megvásárolt AES Corp is 33 milliárd dolláros (mintegy 11 400 milliárd forintos) tranzakcióval került a figyelem középpontjába.
A felvásárlási hullám mögött elsősorban az adatközpontok rohamos terjedése áll. A mesterséges intelligencia működtetéséhez egyre nagyobb számítási kapacitás szükséges, ami rengeteg szervert, hűtőrendszert és villamos energiát igényel.
Nem véletlen, hogy az adatközpontokba irányuló beruházások értéke az idei első öt hónapban 151,5 milliárd dollárra (több mint 52 ezer milliárd forintra) ugrott, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 68,7 milliárd dollárnak (közel 24 ezer milliárd forint).
Tavaly egész évben 321 milliárd dollárnyi (mintegy 111 ezer milliárd forintnyi) adatközpont-fejlesztést jelentettek be az Egyesült Államokban.
A szakértők szerint ráadásul az AI csak az egyik tényező. Az elektromos autók terjedése, az ipar villamosítása, az új gyárak építése és a gazdaság növekvő villamosenergia-igénye önmagában is jelentősen növeli a keresletet, amelyre az adatközpontok további terhelést raknak.
A szolgáltatók óriási összegeket kénytelenek megmozgatni
Az áramszolgáltatók számára az új helyzet hatalmas beruházásokat jelent. Az adatközpontok kiszolgálásához új erőműveket kell építeni, fejleszteni kell az átviteli hálózatokat, valamint jelentősen növelni kell a villamosenergia-rendszer kapacitását.
Ehhez tízmilliárd dolláros nagyságrendű finanszírozásra van szükség, ezért sok vállalat inkább összeolvad vagy új befektetőket von be. A nagyobb méret jobb hitelminősítést, olcsóbb finanszírozást és könnyebb tőkebevonást jelent, ami felgyorsíthatja a szükséges fejlesztéseket.
Az energetikai szektor emiatt egyre vonzóbbá vált a magántőkealapok számára is. Az olyan befektetők, mint a BlackRock, a Brookfield vagy a KKR elsősorban a kiszámítható, hosszú távú bevételek miatt vásárolnak energetikai vállalatokat.
Nőnek az áramárak, de lehet rá megoldás
A rekordméretű beruházások azonban egyre komolyabb politikai vitát váltanak ki az Egyesült Államokban. Elemzők szerint az új erőművek és hálózatok költségeit végső soron valakinek meg kell fizetnie. Országos átlagban egy év alatt 9 százalékkal emelkedtek a villamosenergia-árak.
Virginiában – ahol a Dominion működik – 15 százalékos drágulást mértek, míg Észak- és Dél-Karolinában 8 százalékkal nőttek az árak.
A fogyasztóvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy a nagy összeolvadások tovább erősítik az áramszolgáltatók piaci erejét, így könnyebben tudják majd áthárítani a beruházások költségeit a lakosságra. Több demokrata szenátor már vizsgálatot is kezdeményezett annak feltárására, hogy az adatközpontok és a technológiai óriások mekkora szerepet játszanak az emelkedő villanyszámlákban.
Az iparág ugyanakkor visszautasítja ezeket a kritikákat. Az energetikai vállalatok szerint a nagyobb méret és az összeolvadások révén olcsóbban lehet finanszírozni a fejlesztéseket, ami idővel a fogyasztók számára is kedvezőbb árakat eredményezhet. Erre példaként a NextEra floridai leányvállalatát hozzák fel, ahol állításuk szerint az áram ára tavalyhoz képest 2 százalékkal csökkent, míg 2019-hez viszonyítva a fogyasztók átlagosan 19 százalékkal fizetnek kevesebbet.
A Dominion felvásárlásának részeként a NextEra 2,25 milliárd dollár (mintegy 780 milliárd forint) értékű számlajóváírást is felajánlott az érintett ügyfeleknek. A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint azonban ez csak átmeneti könnyebbséget jelent, miközben hosszabb távon tovább nőhet az áramszolgáltatók piaci ereje.
Az AI-verseny már nemcsak a technológiai cégekről szól
Az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia fejlesztéséről szóló verseny elsősorban az Nvidia, a Microsoft, a Google, a Meta vagy az OpenAI neve körül forgott. Mostanra azonban egyre világosabbá vált, hogy a győztesek között azok az energetikai vállalatok is ott lehetnek, amelyek képesek biztosítani az AI működéséhez szükséges hatalmas mennyiségű villamos energiát.
A következő évek egyik legfontosabb kérdése ezért már nemcsak az lesz, melyik vállalat fejleszt jobb mesterséges intelligenciát, hanem az is, hogy ki tud elegendő energiát előállítani és eljuttatni az egyre gyorsabban épülő adatközpontokhoz. Ez pedig nemcsak az energetikai szektor átalakulását gyorsíthatja fel, hanem hosszabb távon a háztartások villanyszámlájára is hatással lehet.