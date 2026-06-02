Trump úgy fölpörgette az amerikai ipart, hogy Európa csak néz: a háború nem segíthet örökké, fekete felhők gyülekeznek

Az amerikai feldolgozóipari aktivitás négy éve nem látott mértékben bővült – jelentette hétfőn a Bloomberg hírügynökség az Institute for Supply Management (ISM) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) mutatójáról írva, amely májusban 1,3 ponttal, 54 pontra emelkedett. Az összemérhető euróövezeti mutató az S&P Global felmérésében szintén az aktivitás bővülését jelző 50-es vonal felett maradt, de a majdnem négyéves csúcsot jelentő áprilisi 52,2-ről 51,6-ra mérséklődött.

Az amerikai gazdaság nem rendült meg az iráni háború nyomán, évek óta nem pörgött így az ipar

Az amerikai mutató januárban evickélt 50 fölé, az európai csak februárban, és máris visszafordult.

A BMI az amerikai feldolgozóipar újbóli erőre kapását mutatja, miközben növekednek a beruházások a mesterséges intelligenciába, kedvezőbbé váltak az adószabályok és csökkent a kereskedelempolitikai bizonytalanság – összesít a Bloomberg. csökkenése közepette.

Az amerikai gyáripari aktivitás 2022 óta a legerősebb szintre gyorsult, miközben az ISM árindexe enyhén mérséklődött, de továbbra is magas maradt.

Szinte valamennyi feldolgozóipari ágazat növekedésről számolt be, köztük

a nyomdaipar,

a textilipar,

az elektromos berendezések gyártása és a műanyagipar,

egyedül a faipari termékek gyártása mutatott visszaesést.

A listából nem úgy tűnik, hogy maga a háború, illetve a hadiipar hajtja a növekedést. Az új megrendelések növekedése négyhavi csúcsra gyorsult, miközben a gyári termelés is lendületet vett.

Amerikai gazdaság, amerikai ipar: az iráni háborúnak lehetett hatása

A kedvező adatok részben annak is betudhatók, hogy a vevők előrehozzák beszerzéseiket, hogy megelőzzék a várható áremeléseket – tapogatódzik az okok irányába a jelentés. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros tényleges lezárása ugyanis jelentősen megemelte az olaj és más alapanyagok árát. Ha ez a hatás működött Amerikában, az európai adatokon nem látszik ilyen (ideiglenesen) jótékony hatás.

Az olajárak a csúcsokról visszahúzódtak, de továbbra is jóval a háború előtti szintek felett vannak. Az ISM adatai szerint az alapanyagköltségek továbbra is meredeken emelkednek a gyártók számára: az árindex ugyan némileg enyhült, de még mindig közel van a 2022 óta nem látott szintekhez.