Újabb MI-titán lépne be az ezer milliárdos cégek klubjába, gigantikus részvénykibocsátás készülődik – meddig éri meg befektetni a jövőbe?

Az Anthropic benyújtotta első nyilvános részvénykibocsátási (IPO) kérelmét, amely a Claude nevű mesterségesintelligencia-modell fejlesztőjét több mint ezer milliárd dollárra értékelheti. A vállalat ezzel felzárkózik az OpenAI és a SpaceX mellé. A kérdés csak az, hogy a befektetők meddig hajlandóak finanszírozni a több ezer milliárd dolláros MI-beruházásokat, amelyek jelenleg csak gigantikus veszteségeket termelnek.

Tőzsdei megjelentést terve az MI-titánok közül az Anthropic is / Fotó: AFP

A vállalat hétfőn közölte, hogy benyújtotta a szükséges dokumentumokat az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC), elindítva azt a folyamatot, amely néhány hónapon belül lehetővé teheti Wall Street-i debütálását.

A nemrég 852 milliárd dollárra értékelt OpenAI szintén rövidesen benyújthatja saját IPO-kérelmét;

a SpaceX múlt hónapban tette közzé tőzsdei bevezetési tájékoztatóját, és a következő hetekben 1,75 ezer milliárd dolláros értékelés mellett kíván megjelenni a tőzsdén.

Anthropic: újabb MI-titán készül a piacra lépni

Az Anthropic múlt csütörtökön zárta le 65 milliárd dolláros tőkebevonási körét, amely a vállalatot az új befektetés figyelembevétele nélkül 900 milliárd dollárra értékelte. A befektetők között olyan nagy intézményi szereplők szerepeltek, mint a Capital Group és a Baillie Gifford, valamint kockázatitőke-befektetők és stratégiai partnerek. A vállalat több befektetője szerint ez valószínűleg az Anthropic utolsó magánpiaci finanszírozási köre volt. Bár az Anthropic még nem határozta meg a tőzsdei bevezetés célárát,

a befektetők arra számítanak, hogy a tranzakció során kialakuló értékelés jóval meghaladja majd az ezer milliárd dollárt.

A cég hétfői közleményében úgy fogalmazott, hogy a regisztrációs dokumentum tervezetének benyújtása „lehetővé teszi számunkra, hogy a SEC felülvizsgálatának lezárulta után tőzsdére lépjünk. A tervezett IPO a piaci körülményektől és egyéb tényezőktől függ.”

Az amerikai technológiai vállalatok gyakran bizalmasan nyújtják be IPO-dokumentumaikat, így pénzügyi adataik nem kerülnek nyilvánosságra, amíg a SEC vizsgálja azokat. Ez lehetőséget ad a startupoknak arra, hogy felmérjék a befektetői érdeklődést, módosítsák terveiket, vagy szélsőséges esetben akár vissza is vonják a tőzsdei bevezetést anélkül, hogy szélesebb nyilvánosság figyelné őket.

A vállalat értéke az elmúlt 15 hónap alatt több mint tizenötszörösére nőtt: a 2025 márciusában lezajlott finanszírozási kör még körülbelül 60 milliárd dollárra értékelte az Anthropicot.

A bevételnövekedés megvan, de hol a profit?

A növekedés hátterében robbanásszerű bevételbővülés áll. Az Anthropic évesített árbevétele – vagyis a legutóbbi teljesítmény alapján számított éves bevételi becslés – az év eleje óta ötszörösére nőtt, és múlt hónapban meghaladta a 47 milliárd dollárt.