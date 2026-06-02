Újabb MI-titán lépne be az ezer milliárdos cégek klubjába, gigantikus részvénykibocsátás készülődik – meddig éri meg befektetni a jövőbe?

Újabb MI-titán készül a tőzsdére lépni. Az Anthropic rekordméretű nyilvános részvénykibocsátást tervez. A lépés versenyhelyzetet teremt az OpenAI-val és a SpaceX-szel, miközben próbára teszi a Wall Street lelkesedését az MI-boom iránt.
D. GY.
2026.06.02, 10:43

Az Anthropic benyújtotta első nyilvános részvénykibocsátási (IPO) kérelmét, amely a Claude nevű mesterségesintelligencia-modell fejlesztőjét több mint ezer milliárd dollárra értékelheti. A vállalat ezzel felzárkózik az OpenAI és a SpaceX mellé. A kérdés csak az, hogy a befektetők meddig hajlandóak finanszírozni a több ezer milliárd dolláros MI-beruházásokat, amelyek jelenleg csak gigantikus veszteségeket termelnek. 

Tőzsdei megjelentést terve az MI-titánok közül az Anthropic is / Fotó: AFP

A vállalat hétfőn közölte, hogy benyújtotta a szükséges dokumentumokat az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC), elindítva azt a folyamatot, amely néhány hónapon belül lehetővé teheti Wall Street-i debütálását.

  • A nemrég 852 milliárd dollárra értékelt OpenAI szintén rövidesen benyújthatja saját IPO-kérelmét; 
  • a SpaceX múlt hónapban tette közzé tőzsdei bevezetési tájékoztatóját, és a következő hetekben 1,75 ezer milliárd dolláros értékelés mellett kíván megjelenni a tőzsdén.

Anthropic: újabb MI-titán készül a piacra lépni

Az Anthropic múlt csütörtökön zárta le 65 milliárd dolláros tőkebevonási körét, amely a vállalatot az új befektetés figyelembevétele nélkül 900 milliárd dollárra értékelte. A befektetők között olyan nagy intézményi szereplők szerepeltek, mint a Capital Group és a Baillie Gifford, valamint kockázatitőke-befektetők és stratégiai partnerek. A vállalat több befektetője szerint ez valószínűleg az Anthropic utolsó magánpiaci finanszírozási köre volt. Bár az Anthropic még nem határozta meg a tőzsdei bevezetés célárát, 

a befektetők arra számítanak, hogy a tranzakció során kialakuló értékelés jóval meghaladja majd az ezer milliárd dollárt.

A cég hétfői közleményében úgy fogalmazott, hogy a regisztrációs dokumentum tervezetének benyújtása „lehetővé teszi számunkra, hogy a SEC felülvizsgálatának lezárulta után tőzsdére lépjünk. A tervezett IPO a piaci körülményektől és egyéb tényezőktől függ.”

Az amerikai technológiai vállalatok gyakran bizalmasan nyújtják be IPO-dokumentumaikat, így pénzügyi adataik nem kerülnek nyilvánosságra, amíg a SEC vizsgálja azokat. Ez lehetőséget ad a startupoknak arra, hogy felmérjék a befektetői érdeklődést, módosítsák terveiket, vagy szélsőséges esetben akár vissza is vonják a tőzsdei bevezetést anélkül, hogy szélesebb nyilvánosság figyelné őket.

A vállalat értéke az elmúlt 15 hónap alatt több mint tizenötszörösére nőtt: a 2025 márciusában lezajlott finanszírozási kör még körülbelül 60 milliárd dollárra értékelte az Anthropicot.

A bevételnövekedés megvan, de hol a profit?

A növekedés hátterében robbanásszerű bevételbővülés áll. Az Anthropic évesített árbevétele – vagyis a legutóbbi teljesítmény alapján számított éves bevételi becslés – az év eleje óta ötszörösére nőtt, és múlt hónapban meghaladta a 47 milliárd dollárt.

A vállalat elsősorban üzleti ügyfeleknek értékesíti MI-eszközeit. Különösen sikeresnek bizonyult a Claude Code programozási modell és a Claude Cowork nevű MI-ügynök. Az Anthropic Mythos nevű MI-modellje fejlett kiberbiztonsági képességei miatt aggodalmat váltott ki kormányzati és pénzügyi körökben. A modellt fokozatosan vezetik be az Egyesült Államok szövetségeseinél, köztük az Európai Unióban is.

Az OpenAI, az Anthropic és Elon Musk xAI vállalata – amely nemrég egyesült a SpaceX-szel – együttvéve több száz milliárd dollárt vont be magánvállalatként. Ezeket a forrásokat nagyrészt a rendkívül energiaigényes MI-modellek fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges számítási kapacitás és infrastruktúra finanszírozására fordították.

  • Az Anthropic a Google-lel, a Broadcommal és az Amazonnal olyan megállapodásokat kötött, amelyek értéke a következő években akár több száz milliárd dollárt is elérhet a számítási kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítására. 
  • Emellett múlt hónapban megállapodott a SpaceX-szel két hatalmas adatközpont bérletéről, amely évente 15 milliárd dolláros bevételt jelenthet Elon Musk rakétagyártó vállalata számára.

Rekord rekord hátán

Miközben az Anthropic, a SpaceX és az OpenAI a nyilvános tőkepiacokhoz fordul növekedésének következő szakaszában, tőzsdei bevezetéseik minden idők legnagyobb IPO-i közé kerülhetnek, a 2019-es Saudi Aramco-részvénykibocsátás mellett. Együttesen komoly próbatételt jelentenek majd annak megítélésére, hogy a nyilvános piacokon mekkora a kereslet a mesterségesintelligencia-vállalatok iránt.

