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mesterséges intelligencia
iOS
Apple
iPhone
fejlesztés

Az Apple végre felfedte, mi lesz a hányattatott sorsú Siri jövője – sokat akar a szarka, de a nagy kérdés, hogy mennyire fogják bírni ezt a régi eszközök

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Hónapok csúszása után az Apple végre bemutatta a teljesen új alapokra helyezett Siri rendszert, amely a mesterséges intelligencia segítségével már nemcsak kérdésekre válaszol, hanem a képernyő tartalmát is értelmezni tudja. Az új Siri az Apple egyik legfontosabb fejlesztése lett, amely az iPhone-októl a Mac számítógépekig szinte minden eszközön megjelenik. A nagy kérdés azonban nem az, hogy mire lesz képes a rendszer, hanem az, hogy a régebbi készülékek mennyire tudnak majd lépést tartani az egyre nagyobb erőforrás-igényű funkciókkal.
Gergely Máté
2026.06.09, 08:05
Frissítve: 2026.06.09, 09:03

Az Apple hétfő esti fejlesztői konferenciáján végre választ adott arra a kérdésre, amely hónapok óta foglalkoztatja a technológiai piacot: mi lesz a mesterséges intelligenciával (AI) felturbózott Siri sorsa? A vállalat bemutatta az új Siri AI-t, amely jóval többre lesz képes a jelenlegi hangalapú asszisztensnél, és gyakorlatilag az Apple teljes ökoszisztémáját átszövi majd az iPhone-októl kezdve a Mac gépeken át egészen az Apple Watchig. A bejelentés ugyanakkor egy másik kérdést is felvet: meddig bírják majd a tempót a régebbi készülékek, ha az Apple szinte minden funkcióját mesterséges intelligenciára építi át?

Az Apple végre felfedte, mi lesz a hányattatott sorsú Siri jövője – sokat akar a szarka, de a nagy kérdés, hogy mennyire fogják bírni ezt a régi eszközök
Az Apple végre felfedte, mi lesz a hányattatott sorsú Siri jövője – sokat akar a szarka, de a nagy kérdés, hogy mennyire fogják bírni ezt a régi eszközök / Fotó: AFP

A Siri átalakítása különösen érzékeny pont az Apple számára. A vállalat tavaly már nagy várakozások közepette mutatta be az Apple Intelligence programot, azonban az új Siri fejlesztése jókora csúszásba került, ami ritka presztízsveszteséget okozott a cégnek. Most azonban 

az Apple szerint elkészült az a rendszer, amely már nem egyszerű hangasszisztensként működik, 

hanem képes folyamatos párbeszédet folytatni, összetett kérdésekre válaszolni, valamint figyelembe venni azt is, hogy éppen mi látható a felhasználó képernyőjén.

Az új Siri AI egyik legfontosabb képessége az úgynevezett képernyő-érzékelés lesz. A rendszer képes lesz felismerni, milyen alkalmazás van megnyitva, milyen információk láthatók a kijelzőn, és ezek alapján válaszolni a felhasználó kérdéseire. Az Apple külön alkalmazást is készít a Siri számára, amelyben visszakereshetők lesznek a korábbi beszélgetések.

Mindenben mesterséges intelligencia lesz

A mesterséges intelligencia nemcsak a Siri mögött jelenik meg . Az iOS 27-ben például külön Siri-mód kerül a kamerába, amely felismeri a látott tárgyakat, és azonnal információt ad róluk. Az Üzenetek alkalmazás automatikusan javasolhat fényképeket egy beszélgetéshez, a Telefon alkalmazás pedig akár egy repülőjegy visszaigazolási kódját is képes lehet előkeresni hívás közben. A Mail intelligensebb ajánlásokat ad, a Naptár pedig természetes nyelvű utasítások alapján hozhat létre eseményeket.

A Safari böngésző szintén komoly frissítést kap. A nyitott lapokat a rendszer automatikusan témák szerint rendezi majd, figyelheti egy termék készletének változását, sőt a feltört jelszavakat is képes lehet automatikusan lecserélni. Az Apple szerint a felhasználók akár egyszerű szöveges utasításokkal is létrehozhatnak böngészőkiegészítőket.

A macOS 27 egyik legfontosabb újítása, hogy a Siri közvetlenül beépül a Spotlight keresőbe. Ez azt jelenti, hogy 

a felhasználó ugyanott kérdezhet a számítógépen tárolt dokumentumokról vagy fájlokról, ahol eddig egyszerű kereséseket végzett.

A vállalat a szülői felügyeleti funkciókat is jelentősen kibővíti. A szülők részletesebben szabályozhatják majd, milyen alkalmazásokat használhatnak gyermekeik, illetve engedélyhez köthetik új weboldalak megnyitását. Átalakul a Képernyőidő menü is, melynek célja, hogy könnyebbé tegye a digitális szokások követését.

Hogyan fogják bírni ezt a régi iPhone-ok?

A bemutató alapján ugyanakkor az Apple egyre több funkciót épít mesterséges intelligenciára, ami komoly hardveres igényeket támaszthat. Bár a cég közlése szerint az iOS 27 egészen az iPhone 11 szériáig támogatott lesz, a gyakorlatban nem biztos, hogy minden készülék ugyanazokat az AI-funkciókat kapja meg. Ez már az Apple Intelligence első hullámánál is látható volt, amikor 

számos AI-szolgáltatás kizárólag az újabb, nagyobb teljesítményű modelleken vált elérhetővé.

A kérdés ezért nem az, hogy az Apple mennyi mesterséges intelligenciát épít a rendszerébe, hanem az, hogy a régebbi iPhone-ok, iPadek és Mac gépek mennyire tudják majd ezt hosszabb távon kiszolgálni. Az idei fejlesztői konferencia alapján ugyanis a Siri már nem egy különálló funkció, hanem az Apple jövőbeli szoftverstratégiájának központi eleme lett. 

Ha pedig valóban minden alkalmazás és szolgáltatás mögött megjelenik az AI, akkor a következő években a hardvercsere üteme is felgyorsulhat az Apple-felhasználók körében.

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