Az Apple hétfő esti fejlesztői konferenciáján végre választ adott arra a kérdésre, amely hónapok óta foglalkoztatja a technológiai piacot: mi lesz a mesterséges intelligenciával (AI) felturbózott Siri sorsa? A vállalat bemutatta az új Siri AI-t, amely jóval többre lesz képes a jelenlegi hangalapú asszisztensnél, és gyakorlatilag az Apple teljes ökoszisztémáját átszövi majd az iPhone-októl kezdve a Mac gépeken át egészen az Apple Watchig. A bejelentés ugyanakkor egy másik kérdést is felvet: meddig bírják majd a tempót a régebbi készülékek, ha az Apple szinte minden funkcióját mesterséges intelligenciára építi át?

Az Apple végre felfedte, mi lesz a hányattatott sorsú Siri jövője – sokat akar a szarka, de a nagy kérdés, hogy mennyire fogják bírni ezt a régi eszközök / Fotó: AFP

A Siri átalakítása különösen érzékeny pont az Apple számára. A vállalat tavaly már nagy várakozások közepette mutatta be az Apple Intelligence programot, azonban az új Siri fejlesztése jókora csúszásba került, ami ritka presztízsveszteséget okozott a cégnek. Most azonban

az Apple szerint elkészült az a rendszer, amely már nem egyszerű hangasszisztensként működik,

hanem képes folyamatos párbeszédet folytatni, összetett kérdésekre válaszolni, valamint figyelembe venni azt is, hogy éppen mi látható a felhasználó képernyőjén.

Az új Siri AI egyik legfontosabb képessége az úgynevezett képernyő-érzékelés lesz. A rendszer képes lesz felismerni, milyen alkalmazás van megnyitva, milyen információk láthatók a kijelzőn, és ezek alapján válaszolni a felhasználó kérdéseire. Az Apple külön alkalmazást is készít a Siri számára, amelyben visszakereshetők lesznek a korábbi beszélgetések.

Mindenben mesterséges intelligencia lesz

A mesterséges intelligencia nemcsak a Siri mögött jelenik meg . Az iOS 27-ben például külön Siri-mód kerül a kamerába, amely felismeri a látott tárgyakat, és azonnal információt ad róluk. Az Üzenetek alkalmazás automatikusan javasolhat fényképeket egy beszélgetéshez, a Telefon alkalmazás pedig akár egy repülőjegy visszaigazolási kódját is képes lehet előkeresni hívás közben. A Mail intelligensebb ajánlásokat ad, a Naptár pedig természetes nyelvű utasítások alapján hozhat létre eseményeket.