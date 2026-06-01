Az Apple nem kertelt: konkrétan megmondták, melyik piacot uralják le legközelebb – a stratégia már kész is van, vége a horror áraknak
Az Apple az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is bebizonyította, hogy nem feltétlenül az új piacok feltalálásában, hanem azok tömegpiaccá alakításában a legerősebb. Technikailag az iPhone nem az első okostelefon volt, az Apple Watch sem az első okosóra, most pedig úgy tűnik, hogy a vállalat a szemüvegpiacot szemelte ki következő nagy célpontként. A cég tervei szerint a jövő intelligens szemüvege nem egy szűk technológiai rétegtermék lesz, hanem a hagyományos szemüvegek tömeges alternatívája.
Ez lehet az Apple új nagy dobása?
A Bloomberg értesülései szerint az Apple nem egyszerűen a Meta és a Samsung fejlesztéseivel kíván versenyezni a mesterséges intelligenciával felszerelt okosszemüvegek piacán. A vállalat ennél jóval nagyobb célokat fogalmazott meg:
az Apple a teljes szemüvegiparban szeretne meghatározó szereplővé válni.
Ez különösen jelentős vállalás, hiszen a szemüvegpiac mérete jóval meghaladja a viselhető okoseszközök több szegmensét. Piackutatói becslések szerint a globális szemüvegipar éves forgalma jelenleg 180-200 milliárd dollár között mozog, ami mai árfolyamon mintegy 65-72 ezer milliárd forintnak felel meg. Összehasonlításképpen: a globális órapiac értékét körülbelül 132 milliárd dollárra, vagyis 47 ezer milliárd forintra becsülik.
A különbség azért fontos, mert az Apple Watch mára az egyik legsikeresebb termékévé vált. Elemzői becslések szerint az okosóra évente mintegy 17 milliárd dollár (nagyjából 6100 milliárd forint) bevételt termel a vállalatnak. Ha az Apple hasonló sikert érne el a szemüvegek piacán, az akár egy teljesen új, több tízmilliárd dolláros üzletágat is létrehozhatna.
Nem követnék el még egyszer ugyanazt a hibát
A vállalat ráadásul láthatóan tanult korábbi hibáiból. Az Apple Watch indulásakor megpróbált belépni a luxusórák világába is egy tízezer dolláros aranytokos változattal, a modell azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezúttal a cég nem a prémium luxusszegmenst célozza, hanem a szélesebb vásárlói rétegeket.
Az elképzelések szerint
az Apple intelligens szemüvegei a 200-500 dolláros ársávban jelenhetnek meg, ahol jelenleg olyan ismert márkák versenyeznek, mint a Ray-Ban, az Oakley vagy a Warby Parker.
A vállalat tehát nem a több ezer dolláros luxusmodellek piacára lépne be, hanem a mindennapi szemüvegviselőkért indulna harcba.
Az Apple jelenleg több mint kétmilliárd aktív eszközt működtet világszerte, és erre az ökoszisztémára építheti új termékeit is. A vállalat abban bízik, hogy az iPhone-okkal, iPadekkel és Mac számítógépekkel való szoros integráció olyan előnyt jelenthet, amelyet a versenytársak nehezen tudnak utolérni.
Bármit lefordít, amire csak nézünk
A mesterséges intelligencia szintén kulcsszerepet kaphat a fejlesztésekben. Az iparági várakozások szerint a következő generációs okosszemüvegek valós idejű fordítást, navigációt, információkeresést vagy akár környezeti elemzést is kínálhatnak a felhasználóknak. Az Apple elképzelése szerint a szemüveg hosszabb távon olyan személyes digitális asszisztenssé válhat, amely folyamatos kapcsolatot biztosít a mesterséges intelligenciával anélkül, hogy a felhasználónak elő kellene vennie a telefonját.
A verseny ugyanakkor már most rendkívül éles:
- a Meta jelentős erőforrásokat fordít a Ray-Bannel közösen fejlesztett intelligens szemüvegekre,
- míg a Samsung és több kínai gyártó szintén saját megoldásokon dolgozik.
Az Apple azonban arra számít, hogy erős márkája, globális kiskereskedelmi hálózata és a több milliárd aktív felhasználót összekötő ökoszisztémája elegendő alapot teremthet ahhoz, hogy a következő évek egyik legnagyobb technológiai piacán is meghatározó szereplővé váljon.
A vállalat ezzel lényegében azt üzeni, hogy az okostelefonok utáni korszak egyik legfontosabb fogyasztói eszközének a szemüveget tartja. Ha a terv sikerrel jár, az Apple nem csupán egy újabb technológiai terméket vezethet be, hanem egy olyan piacot alakíthat át, amelyet ma még elsősorban hagyományos szemüveggyártók uralnak.