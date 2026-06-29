Végelkeseredés vagy mesterterv? Az Apple feláldozhat egy teljes szériát az AI oltárán, hátha ez most bejön nekik
Az Apple történetének egyik legszokatlanabb döntésére készülhet: a vállalat szakít azzal a gyakorlattal, amelyet az Apple Silicon processzorok 2020-as bevezetése óta követett. Az idei évben ugyan még megjelenhet az M6 alapchip, de a Pro, Max és Ultra változatok teljesen kimaradhatnak ebből a generációból. A vállalat inkább a 2027-ben érkező M7-es családra koncentrálhat, melyet már kifejezetten a mesterséges intelligenciás feladatokra optimalizálnának.
Az Apple Silicon korszakában minden processzorgeneráció ugyanazt a receptet követte: az alapváltozat megjelenése után néhány hónappal érkeztek a Pro, Max, majd egyes generációknál az Ultra modellek is, amelyek a MacBook Pro, a Mac Studio és más professzionális gépek alapját adták.
Most azonban a Bloomberg szerint ez a menetrend teljesen felborulhat. Az Apple még idén piacra dobhatja az M6 processzort az olcsóbb MacBook Prókban, Mac minikben és iMacekben, de
a nagy teljesítményű M6 Pro, M6 Max és M6 Ultra változatokat egyáltalán nem készítené el.
Ez példátlan lépés lenne, hiszen az M1 óta minden generáció teljes termékcsaláddal jelent meg. A vállalat ezzel gyakorlatilag feláldozna egy teljes felsőkategóriás generációt annak érdekében, hogy hamarabb piacra kerülhessenek a következő, már mesterséges intelligenciára kihegyezett fejlesztések.
Minden az AI körül forog
A háttérben egyértelműen a mesterséges intelligencia áll. Az Apple az elmúlt két évben látványosan lemaradt az AI-versenyben a Google, a Microsoft, az OpenAI vagy éppen a Meta mögött, miközben saját Apple Intelligence rendszerének bevezetése is lassabban halad a vártnál.
A kiszivárgott információk szerint az M6 ugyan már jelentős előrelépést hozhat, de Apple azonban láthatóan úgy ítélte meg, hogy nem érdemes erre a platformra még külön Pro és Max változatokat is fejleszteni. Inkább minden erőforrást az M7-es generációra csoportosít át, amelyet eleve úgy terveznek, hogy a helyben futó AI-modellek, a generatív mesterséges intelligencia és az egyre nagyobb számítási igényű alkalmazások kiszolgálása legyen az elsődleges feladata.
A jelenlegi tervek szerint már 2027 első felében érkezhet az alap M7 processzor, amelyet az év végén követhetnek az M7 Pro és M7 Max modellek, míg az M7 Ultra várhatóan 2028-ban jelenhet meg.
Az új generáció egyik legfontosabb fejlesztése ismét a memória-sávszélesség lesz, amely már megközelítheti a 240 gigabájt/másodpercet. Ez az AI-feladatoknál kulcsfontosságú mutató, hiszen a nagy nyelvi modellek és más mesterséges intelligenciás alkalmazások egyszerre hatalmas mennyiségű adatot mozgatnak.
Az Apple célja az, hogy számítógépei minél több mesterséges intelligenciás feladatot internetkapcsolat nélkül, közvetlenül az eszközön tudjanak végrehajtani. Ez nemcsak gyorsabb működést jelenthet, hanem adatvédelmi szempontból is fontos, hiszen a felhasználói adatoknak nem kellene külső szerverekre kerülniük.
A mostani generáció ugyanakkor még nem ért véget. Az Apple továbbra is tervezi az M5 Ultra processzor bemutatását, amely várhatóan még az idei évben debütálhat az új Mac Studio számítógépben.
A chiphiány továbbra is beleszól az Apple terveibe
A stratégiai váltást nem kizárólag az AI-verseny magyarázza. Az egész félvezetőipart továbbra is jelentősen érinti a memória- és chiphiány, amely az elmúlt hónapokban ismét megdrágította az alkatrészeket. Ez az Apple-nél is ellátási problémákat, hosszabb szállítási időket és költségnövekedést okozott. A vállalat emiatt nemrég világszerte megemelte a Macek és iPadek árait, miközben több termék bevezetését is elhalasztotta.
A mostani ütemezés részben azt is szolgálja, hogy az Apple egyszerre tudja kezelni az alkatrészhiányt és felgyorsítani az AI-fejlesztéseket, még akkor is, ha ehhez egy teljes processzorgeneráció felsőkategóriás modelljeit kell kihagynia.
Nagy kockázatot vállal az Apple
Az Apple Silicon eddig a vállalat egyik legsikeresebb fejlesztése volt, hiszen a saját processzorokkal jelentősen csökkentette függőségét a külső beszállítóktól, miközben teljesítményben és energiahatékonyságban is komoly előnyt szerzett.
Most azonban a vállalat szokatlanul nagy kockázatot vállal.
Ha az M7 valóban akkora előrelépést hoz a mesterséges intelligencia területén, mint amire a jelenlegi információk alapján számítani lehet, akkor a mostani stratégia hosszabb távon megtérülhet.
Ha azonban az AI-fejlesztések nem hozzák a várt áttörést, könnyen előfordulhat, hogy az Apple feleslegesen hagy ki egy teljes csúcskategóriás processzorgenerációt, miközben riválisai folyamatosan új hardverekkel és mesterséges intelligenciás szolgáltatásokkal erősítik piaci pozíciójukat.