Az Apple történetének egyik legszokatlanabb döntésére készülhet: a vállalat szakít azzal a gyakorlattal, amelyet az Apple Silicon processzorok 2020-as bevezetése óta követett. Az idei évben ugyan még megjelenhet az M6 alapchip, de a Pro, Max és Ultra változatok teljesen kimaradhatnak ebből a generációból. A vállalat inkább a 2027-ben érkező M7-es családra koncentrálhat, melyet már kifejezetten a mesterséges intelligenciás feladatokra optimalizálnának.

Végelkeseredés vagy mesterterv? Az Apple feláldozhat egy teljes szériát az AI oltárán, hátha ez most bejön nekik / Fotó: Wachiwit

Az Apple Silicon korszakában minden processzorgeneráció ugyanazt a receptet követte: az alapváltozat megjelenése után néhány hónappal érkeztek a Pro, Max, majd egyes generációknál az Ultra modellek is, amelyek a MacBook Pro, a Mac Studio és más professzionális gépek alapját adták.

Most azonban a Bloomberg szerint ez a menetrend teljesen felborulhat. Az Apple még idén piacra dobhatja az M6 processzort az olcsóbb MacBook Prókban, Mac minikben és iMacekben, de

a nagy teljesítményű M6 Pro, M6 Max és M6 Ultra változatokat egyáltalán nem készítené el.

Ez példátlan lépés lenne, hiszen az M1 óta minden generáció teljes termékcsaláddal jelent meg. A vállalat ezzel gyakorlatilag feláldozna egy teljes felsőkategóriás generációt annak érdekében, hogy hamarabb piacra kerülhessenek a következő, már mesterséges intelligenciára kihegyezett fejlesztések.

Minden az AI körül forog

A háttérben egyértelműen a mesterséges intelligencia áll. Az Apple az elmúlt két évben látványosan lemaradt az AI-versenyben a Google, a Microsoft, az OpenAI vagy éppen a Meta mögött, miközben saját Apple Intelligence rendszerének bevezetése is lassabban halad a vártnál.

A kiszivárgott információk szerint az M6 ugyan már jelentős előrelépést hozhat, de Apple azonban láthatóan úgy ítélte meg, hogy nem érdemes erre a platformra még külön Pro és Max változatokat is fejleszteni. Inkább minden erőforrást az M7-es generációra csoportosít át, amelyet eleve úgy terveznek, hogy a helyben futó AI-modellek, a generatív mesterséges intelligencia és az egyre nagyobb számítási igényű alkalmazások kiszolgálása legyen az elsődleges feladata.

A jelenlegi tervek szerint már 2027 első felében érkezhet az alap M7 processzor, amelyet az év végén követhetnek az M7 Pro és M7 Max modellek, míg az M7 Ultra várhatóan 2028-ban jelenhet meg.

Az új generáció egyik legfontosabb fejlesztése ismét a memória-sávszélesség lesz, amely már megközelítheti a 240 gigabájt/másodpercet. Ez az AI-feladatoknál kulcsfontosságú mutató, hiszen a nagy nyelvi modellek és más mesterséges intelligenciás alkalmazások egyszerre hatalmas mennyiségű adatot mozgatnak.