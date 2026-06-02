Megtörtént, amire évtizedek óta nem volt példa: az arany lett a jegybankok legfontosabb tartalékeszköze

A világ jegybankjai ma már csaknem annyi aranyat halmoznak fel, mint a Bretton Woods-i rendszer fénykorában – derül ki az Európai Központi Bank (EKB) jelentéséből. Az arany az amerikai államkötvényeket megelőzve a világ legfontosabb tartalékeszközévé vált, miután a jegybankok évek óta folyamatosan vásárolják a nemesfémet, amelynek ára az elmúlt két évben közel a duplájára emelkedett.

Az arany átvette a vezető szerepet a jegybankok tartalékaiban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az EKB kedden közzétett jelentése szerint 2025 végén az arany

a globális jegybanki tartalékeszközök 27 százalékát tette ki, szemben

az egy évvel korábbi 20 százalékkal.

Ugyanezen időszak alatt az amerikai államkötvények részesedése 25 százalékról 22 százalékra csökkent. Az euróban denominált tartalékeszközök aránya változatlanul 15 százalék maradt.

Az arany jó alternatívája lett a dollárnak

A tartalékeszközök összetételének átalakulása – ezek azok a magas likviditású eszközök, amelyeket a jegybankok devizájuk támogatására, nemzetközi fizetési kötelezettségeik teljesítésére és pénzügyi válságok idején likviditás biztosítására használnak – azt tükrözi, hogy számos ország alternatívát keres az amerikai dollárral szemben, amely gyakorlatilag a világ tartalékvalutája.

E törekvések 2022 óta gyorsultak fel, amikor Washington az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió miatt szankciók keretében befagyasztotta Oroszország dollártartalékait.

A geopolitikai feszültségek továbbra is erőteljes jegybanki aranykeresletet generálnak

– írta Christine Lagarde, az EKB elnöke a kedden megjelent jelentésben.

Az EKB szerint a világ jegybankjai több mint 36 ezer tonna aranyat birtokolnak, ami csaknem megegyezik a Bretton Woods-i korszak csúcsértékével. Abban az időszakban, amikor az amerikai dollár aranyhoz volt kötve, a többi deviza árfolyamát pedig rögzítették, a jegybankok mintegy 38 ezer tonna aranyat tartottak.

Szédületes tempóban drágult a sárga fém

Az arany ugyanakkor nemcsak a jegybanki vásárlások miatt előzte meg az amerikai államkötvényeket – amelyek hagyományosan a dolláralapú tartalékok gerincét alkották –, hanem a fém rendkívüli árfolyam-emelkedése miatt is. Az arany unciánkénti ára januárban meghaladta az 5500 dollárt.