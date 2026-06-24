Az arany mintha a magyar vevők kedvét keresné, de ehhez szép kis zűrzavar kellett
A piacokra továbbra is negatív hatással vannak a magas energiaárak, amelyek most okozhatnak majd igazán nagy kihívást. A geopolitikai instabilitás ellenére a biztonsági eszköznek számító arany árfolyama esik, az amerikai infláció magas, a technológiai részvények pedig nagyot fékeztek.
Ez a különös együttállás szokatlan tőzsdei folyamatokat indított el, de a magyar befektetők – megmutatjuk, miért – egyelőre kevésbé érintettek.
Az arany árának mozgása
A dollár erősödése, valamint a technológiai részvényeket jellemző eladási hullám arra késztette a befektetőket, hogy aranykitettségüket a máshol keletkezett veszteségeik fedezése érdekében csökkentsék. Ennek hatására a spot aranyár 4080 dollár alá esett unciánként, ezzel kéthetes mélypontot elérve.
Mindeközben a részvénypiaci esés miatt az amerikai államkötvények iránti kereslet megnövekedett, a dollár erősödése pedig negatív hatást gyakorolt a nemesfém árára. Az amerikai deviza pozitív irányú mozgása mögött elsősorban az áll, hogy az Egyesült Államok jegybankja (Fed ) a feszes munkaerőpiac, valamint a magas energiaárak következtében kibontakozó inflációs nyomásra válaszul várhatóan szigorú monetáris politikát folytat majd a következő időszakban.
A Fed a legutóbbi kamatdöntő ülésén arról határozott, hogy továbbra is tartja a 3,50–3,75 százalékos célsávot.
A kockázatkerülő hangulatot tovább fűti, hogy a világpiacokon uralkodó bizonytalanság, valamint az elmúlt hónapok inflációs sokkhatásai miatt a Fed elnöke, Kevin Warsh szigorú hangot ütött meg:
Évek óta mondom, hogy az infláció választás kérdése
− fogalmazott Warsh, majd hozzátette, hogy a Fed döntéshozói elkötelezettek az árstabilitás helyreállítása mellett.
A piacok erre szinte azonnal reagáltak, a dollár kilőtt, a forinthoz viszonyítva néhány nap alatt több mint 4 százalékot erősödött. Úgy tűnik, a szigorú szavak sokkal nagyobb hatással voltak a befektetőkre, mint az amerikai-iráni előzetes békemegállapodás híre.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy habár az arany klasszikus menekülőeszköznek számít, nagy eladási hullámok idején az árfolyama gyakran esik, mivel likviditási forrásként tekintenek rá. Most pedig pontosan ez történt.
Zuhanó technológiai részvények
A legnagyobb amerikai technológiai vállalatok részvényei a mesterséges intelligencia térnyerését követően, valamint az abba történő befektetéseket követően szárnyalásba kezdtek, azonban egy ideje néhányan már arról suttognak, hogy a nagy menetelés hamarosan véget érhet. A csodálatos hetes néven ismert hét domináns amerikai vállalat papírjainak értéke június első hete óta valóban csökkenő pályára állt, most kedden pedig egy nagyobb esés volt megfigyelhető.
Néhány szakértő szerint az eladási hullámot az váltotta ki, hogy a mesterséges intelligencia által hajtott rali túlfűtött volt:
A nagy technológiai vállalatok feltehetően túl sokat költenek mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, és ezt egyre inkább adósságból finanszírozzák
− írta Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote vezető elemzője egy kommentárjában. A szakértő szerint a SpaceX kötvénykibocsátása élesztette újra a piaci aggodalmakat.
Mit jelent ez a magyar befektetők számára?
Az elmúlt néhány hónapban a forint kiemelkedően jól teljesített, aminek köszönhetően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mozgástere megnőtt, ami lehetővé tette a keddi kamatcsökkentést is. Ezt követően a magyar fizetőeszköz természetesen gyengült a dollárral szemben, azonban az arany árfolyamának esése miatt a magyar befektetők továbbra is kedvezőbb áron juthatnak hozzá a nemesfémhez, mint egy hónappal korábban:
- május 24-én egy uncia arany 4505,6 dollárba, tehát 1 385 562 forintba került,
- június 16-án, a forint tetőzésének idején egy uncia nemesfémért 1 303 334 forintot kellett fizetni a befektetőknek,
- június 24-én pedig az arany gyengülése miatt 1 278 875 forintra esett a spot ár.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a forint gyengülése ellenére a dollárban jegyzett aranyár esése miatt a magyar befektetők a májusi szinteknél is kedvezőbb ár mellett léphetnek piacra.