Az arany mintha a magyar vevők kedvét keresné, de ehhez szép kis zűrzavar kellett

A piacokra továbbra is negatív hatással vannak a magas energiaárak, amelyek most okozhatnak majd igazán nagy kihívást. A geopolitikai instabilitás ellenére a biztonsági eszköznek számító arany árfolyama esik, az amerikai infláció magas, a technológiai részvények pedig nagyot fékeztek.

Az aranyat is letaglózták a piaci folyamatok / Fotó: Damian Lemanski

Ez a különös együttállás szokatlan tőzsdei folyamatokat indított el, de a magyar befektetők – megmutatjuk, miért – egyelőre kevésbé érintettek.

Az arany árának mozgása

A dollár erősödése, valamint a technológiai részvényeket jellemző eladási hullám arra késztette a befektetőket, hogy aranykitettségüket a máshol keletkezett veszteségeik fedezése érdekében csökkentsék. Ennek hatására a spot aranyár 4080 dollár alá esett unciánként, ezzel kéthetes mélypontot elérve.

Mindeközben a részvénypiaci esés miatt az amerikai államkötvények iránti kereslet megnövekedett, a dollár erősödése pedig negatív hatást gyakorolt a nemesfém árára. Az amerikai deviza pozitív irányú mozgása mögött elsősorban az áll, hogy az Egyesült Államok jegybankja (Fed ) a feszes munkaerőpiac, valamint a magas energiaárak következtében kibontakozó inflációs nyomásra válaszul várhatóan szigorú monetáris politikát folytat majd a következő időszakban.

A Fed a legutóbbi kamatdöntő ülésén arról határozott, hogy továbbra is tartja a 3,50–3,75 százalékos célsávot.

A kockázatkerülő hangulatot tovább fűti, hogy a világpiacokon uralkodó bizonytalanság, valamint az elmúlt hónapok inflációs sokkhatásai miatt a Fed elnöke, Kevin Warsh szigorú hangot ütött meg:

Évek óta mondom, hogy az infláció választás kérdése

− fogalmazott Warsh, majd hozzátette, hogy a Fed döntéshozói elkötelezettek az árstabilitás helyreállítása mellett.

A piacok erre szinte azonnal reagáltak, a dollár kilőtt, a forinthoz viszonyítva néhány nap alatt több mint 4 százalékot erősödött. Úgy tűnik, a szigorú szavak sokkal nagyobb hatással voltak a befektetőkre, mint az amerikai-iráni előzetes békemegállapodás híre.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy habár az arany klasszikus menekülőeszköznek számít, nagy eladási hullámok idején az árfolyama gyakran esik, mivel likviditási forrásként tekintenek rá. Most pedig pontosan ez történt.