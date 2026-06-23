Feltámadt a világ egyik legértékesebb aranybányája: hatalmas ipari komplexumot húztak fel köré, 100 ezer tonna kőzetet mozgat meg – ősszel már teljes kapacitáson termel

Jelentős aranyipari beruházást adtak át Kazahsztán északi részén, ahol egy modern feldolgozóüzem kezdte meg működését az Akbeit aranylelőhelyen. A szingapúri befektetők részvételével megvalósult projekt évente akár 100 ezer tonna érc feldolgozására képes, miközben több száz új munkahelyet teremt.

Évtizedekig kihasználatlanul állt, most ismét teljes kapacitással termelhet az egyik legértékesebb kazah aranylelőhely / Fotó: Parilov / Shutterstock

Újabb jelentős beruházással erősödött Kazahsztán bányászati szektora: az Aina Resources hivatalosan is üzembe helyezte az Akbeit aranylelőhelyhez kapcsolódó új aranykinyerő és feldolgozó üzemet az ország északi részén található Akmola régió Astrakhan járásában.

Magasabb fokozatba kapcsol a kazah aranyipar

A projekt különlegessége, hogy az üzem újjáélesztése nem csupán egy új feldolgozóegység megépítését jelentette, hanem egy csaknem teljes bányászati infrastruktúra-felújítást is. A beruházás szingapúri befektetők részvételével valósult meg, akik jelentős tőkét biztosítottak a fejlesztésekhez.

Az Akbeit lelőhely a kazah aranybányászat egyik régi és nagy múltú helyszíne. Az arany-kvarc érctelepet még 1933-ban fedezték fel, és hosszú időn át jelentős kitermelés folyt a területen. A fordulópont 1993-ban következett be, amikor a bánya fő, 640 méter mély aknáját leállították és elárasztotta a víz. Ettől kezdve a kitermelés nagyrészt kisebb léptékű, részben kézműves módszerekkel zajlott.

A mostani beruházás ezt a több mint három évtizedes hanyatlást fordíthatja meg.

Az Aina Resources teljes körűen helyreállította a bánya fő aknáját, emellett korszerű Mitsubishi emelőberendezéseket telepített. Az új feldolgozóüzem mellett egy 300 ezer köbméter kapacitású zagytározó is épült, amely a termelés biztonságos működéséhez szükséges.

Az Interfax értesülései alapján az üzem évente akár 100 ezer tonna aranytartalmú érc feldolgozására képes. A vállalat közlése szerint a teljes kapacitás eléréséhez körülbelül három hónapra lesz szükség. A feldolgozás során főként doréötvözetet – vagyis finomítás előtti arany-ezüst ötvözetet – és flotációs koncentrátumot állítanak elő.

A projekt gazdasági jelentősége sem elhanyagolható. Az üzem indulásával mintegy 200 új munkahely jött létre, a következő fejlesztési szakaszokban pedig további 150-200 dolgozó felvételét tervezik.

Ez komoly lendületet adhat a régió foglalkoztatásának és helyi gazdaságának.

A beruházás értékét tovább növeli az Akbeit lelőhely kivételes érctartalma. A rendelkezésre álló becslések szerint az itt található ércek átlagos aranytartalma tonnánként 32,3 gramm. Ez a nemzetközi bányászati iparágban is kiemelkedően magas értéknek számít, mivel számos nagy aranybánya már néhány grammos tonnánkénti aranytartalom mellett is gazdaságosan működik.