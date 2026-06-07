Oroszország felszívta magát: közölték, hogy megelőzik Kínát az aranytermelésben

A szakértők szerint a bejelentés azért is meglepő, mert Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta nem publikál részletes hivatalos aranytermelési statisztikákat, miközben az elmúlt években nem indultak olyan nagyobb bányaberuházások, amelyek megmagyaráznák a termelés most közölt, ekkora ugrását. Az Arany Világtanács (World Gold Council – WGC) tavaly mintegy 330 tonnára, más elemzők 345–360 tonna közé becsülték az orosz aranykitermelést – írja az Origo. Kína 2024-ben 378 tonna bányászatból származó aranyat termelt, míg az idei első negyedéves adatok visszaesést mutatnak.

Oroszország szerint idén letolhatják Kínát az aranytermelési rangsorban, bár ezt érdemes fenntartásokkal kezelni (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Az aranytermelés trónusára pályázna Oroszország

Az orosz kormányzati bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor az aranypiacot egyszerre mozgatják a geopolitikai kockázatok, a jegybanki vásárlások és az inflációs várakozások. Kína továbbra is a világ egyik legnagyobb aranyfelhasználója és -felhalmozója, miközben a kereslet meghaladja a hazai termelést.

Közben az orosz jegybank aranytartalékainak alakulása is figyelmet kapott. A Bloomberg adatai szerint a központi bank az év eleje óta mintegy 28 tonna arany értékesítéséből több mint 4 milliárd dollár bevételre tehetett szert. Az év első hónapjaiban

az aranytartalék 74,8 millió unciáról 74,1 millió unciára csökkent, miközben

az állomány értéke továbbra is meghaladja a 330 milliárd dollárt.

Az orosz termelési adatok hitelessége kulcsfontosságú lehet a globális aranypiac számára. Ha a moszkvai becslések igaznak bizonyulnak, az nemcsak a világ aranytermelési rangsorát rendezheti át, hanem arra is utalhat, hogy Oroszország aranyszektora a szankciók és a gazdasági nehézségek ellenére jóval erősebb teljesítményt nyújt, mint amit a nemzetközi elemzők jelenleg feltételeznek.

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