Deviza
EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF388,95 +0,39% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0% EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,22 +0,37% CHF/HUF388,95 +0,39% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aranytermelési rangsor
Oroszország
Kína

Oroszország felszívta magát: közölték, hogy megelőzik Kínát az aranytermelésben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Oroszország akár 500 tonna arany kitermelésére is képes lehet idén – állítja Alexander Kozlov természeti erőforrásokért felelős miniszter. Ha a becslés helytálló, az ország megelőzheti Kínát, és a világ legnagyobb aranytermelőjévé válhat. A közölt szám azonban jóval meghaladja a független elemzőházak és az Arany-világtanács korábbi becsléseit, ezért a piaci szereplők fenntartásokkal kezelik az aranytermelési adatot.
VG
2026.06.07, 15:12

A szakértők szerint a bejelentés azért is meglepő, mert Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta nem publikál részletes hivatalos aranytermelési statisztikákat, miközben az elmúlt években nem indultak olyan nagyobb bányaberuházások, amelyek megmagyaráznák a termelés most közölt, ekkora ugrását. Az Arany Világtanács (World Gold Council – WGC) tavaly mintegy 330 tonnára, más elemzők 345–360 tonna közé becsülték az orosz aranykitermelést – írja az Origo. Kína 2024-ben 378 tonna bányászatból származó aranyat termelt, míg az idei első negyedéves adatok visszaesést mutatnak.

aranytermelés, rangsor
Oroszország szerint idén letolhatják Kínát az aranytermelési rangsorban, bár ezt érdemes fenntartásokkal kezelni (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Az aranytermelés trónusára pályázna Oroszország

Az orosz kormányzati bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor az aranypiacot egyszerre mozgatják a geopolitikai kockázatok, a jegybanki vásárlások és az inflációs várakozások. Kína továbbra is a világ egyik legnagyobb aranyfelhasználója és -felhalmozója, miközben a kereslet meghaladja a hazai termelést.

Közben az orosz jegybank aranytartalékainak alakulása is figyelmet kapott. A Bloomberg adatai szerint a központi bank az év eleje óta mintegy 28 tonna arany értékesítéséből több mint 4 milliárd dollár bevételre tehetett szert. Az év első hónapjaiban 

  • az aranytartalék 74,8 millió unciáról 74,1 millió unciára csökkent, miközben 
  • az állomány értéke továbbra is meghaladja a 330 milliárd dollárt.

Az orosz termelési adatok hitelessége kulcsfontosságú lehet a globális aranypiac számára. Ha a moszkvai becslések igaznak bizonyulnak, az nemcsak a világ aranytermelési rangsorát rendezheti át, hanem arra is utalhat, hogy Oroszország aranyszektora a szankciók és a gazdasági nehézségek ellenére jóval erősebb teljesítményt nyújt, mint amit a nemzetközi elemzők jelenleg feltételeznek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu