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atomerőmű
orosz technológia
Bulgária

Intő példa Magyarországnak: megpróbál leválni az orosz atomenergiáról az uniós ország, azonnal eltűnt 240 ezer háztartásnyi áram – baj van a nyugati reaktorok építésével

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Bulgária ismét élt jogával és lehetővé tette, hogy az ország egyetlen működő atomerőműve a biztonságos üzemhez szükséges, orosz eredetű alkatrészekhez juthasson. Erre azért volt szükség, mert az Európai Unió szankciós listája kizárja a blokk piacáról az Oroszországból érkező atomtechnológiát, ám ezek helyettesítése jórészt lehetetlen. A leválás nem annyira egyszerű, mint sokan gondolják.
Nagy Krisztián
2026.06.23, 18:58
Frissítve: 2026.06.23, 18:58

A bulgáriai Kozloduj atomerőmű hat blokkjából jelenleg kettő működőképes, azonban folyamatban egy bővítés, aminek köszönhetően hamarosan megduplázódhat az üzem teljesítménye. 

A Kozloduj atomerőmű
A Kozloduj atomerőmű / Fotó: AFP

A tervezett két új blokk jelenleg az előkészítési fázisban van, tehát amíg az amerikai technológiára épülő új egységek termelésre kész állapotban lesznek, addig az ország kénytelen elhalasztani az Oroszországról történő tejes leválást, amennyiben a döntéshozók nem kívánják kockáztatni a lakosság energiaellátásának biztonságát.

Az orosz atomtechnológiáról való leválás folyamata

A Kozloduj két jelenleg is működő blokkja orosz VVER-1000 típusú reaktorokkal üzemel. A karbantartáshoz és a biztonságos termeléshez szükséges

  • alkatrészek,
  • speciális acéltermékek,
  • valamint technikai támogatás számottevő része továbbra is Oroszországból érkezik és kizárólag onnan beszerezhető. Ezért volt szükséges a bolgár Minisztertanácsnak ismét az uniós szankciókban szereplő derogációs lehetőséggel élni. Ez lehetővé teszi, hogy az atomerőmű a vonatkozó rendelet egyes korlátozásai alól mentesüljön.
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