Moszkva megküldte a követelést, ezt már nem lehet félvállról venni: azonnal vonják ki Európából az összes amerikai atomfegyvert – „bontsanak le mindent és vigyék vissza az USA-ba!"

Az orosz Belouszov szerint az Európában telepített amerikai atomfegyvereket Moszkva stratégiai jelentőségű eszközöknek tekinti, mert szerinte alkalmasak lehetnek arra, hogy kárt okozzanak Oroszország legfontosabb civil és katonai infrastrukturális létesítményeiben. Az orosz diplomata ezért úgy fogalmazott: ezeket ki kell vonni Európából, vissza kell szállítani az Egyesült Államokba, az állomásoztatásukhoz szükséges európai rendszert pedig fel kell számolni.

Az az orosz követelés, hogy bontsák csavarjaira és szállítsák el az amerikai atomfegyvereket Európából/ Fotó: Shutterstock

Amerika és Európa összekacsintott az atomprogram ügyében

Korábban Washington már nyitottságot jelzett arra, hogy további európai NATO-tagállamok is szerepet kaphassanak a szövetség nukleáris megosztási rendszerében. A legnagyobb érdeklődést a keleti szárnyon mutatják, különösen Lengyelország és egyes balti államok részéről, amelyek az

orosz fenyegetés miatt erősebb garanciákat szeretnének.

Az Egyesült Államok jelenleg nyilvános szakértői becslések szerint nagyjából 100 taktikai atomfegyvert állomásoztat Európában. Ezek B61-es, illetve modernizált B61-12-es gravitációs légibombák, amelyeket speciális föld alatti tárolókban őriznek. A Bulletin of the Atomic Scientists 2025-ös összesítése szerint mintegy 100 amerikai taktikai bomba lehet európai bázisokon, míg egy másik szakértői elemzés 100–120 darabra teszi a mennyiséget.

Az Amerikai Egyesült Államok jelenleg körülbelül 100 darab taktikai atomfegyvert állomásoztat Európában.Elhelyezkedés és bázisokEzek a fegyverek B61-es típusú (illetve a modernizált B61-12-es verziójú) gravitációs légibombák, amelyeket speciális föld alatti tárolókban őriznek öt európai NATO-tagállam hat katonai bázisán:Németország: Büchel légibázisOlaszország: Aviano és Ghedi légibázisokBelgium: Kleine Brogel légibázisHollandia: Volkel légibázisTörökország: Incirlik légibázis (földrajzilag részben Európán kívül, de a NATO európai védelmi rendszerének része).

A fegyverek hat katonai bázishoz köthetők öt NATO-tagállamban:

Németországban a bücheli légibázishoz,

Olaszországban az avianói és a ghedi bázishoz,

Belgiumban a Kleine Brogel légibázishoz,

Hollandiában Volkelhez,

Törökországban pedig Incirlikhez.

A pontos darabszámot és az állomásoztatás részleteit Washington és a NATO hivatalosan nem erősíti meg, a bázisokra vonatkozó adatok szakértői és nyílt forrású becsléseken alapulnak.