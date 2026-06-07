Ilyen atomerőművet még nem látott a világ, az oroszok elkezdték építeni: elárasztja a 35 milliós országot árammal – most pontról-pontra Paks II. is terítékre kerül

Az első adag beton alaptestbe öntésével megkezdődött az első üzbég atomerőmű építése. Ez az orosz állami Roszatom első olyan külföldi projektje, amelynek során a társaság először kis moduláris reaktorokat telepít, majd később ugyanott nagy teljesítményű blokkokat is.

Az üzbég energiaigény közel hatodát elégítheti ki az ország atomerőműve/Fotó: Roszatom

Mivel az első betonöntés után egy atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) minősítése alapján építés alatt állónak számít, az eseményhez ünnepség is kapcsolódott. A rendezvényen videókapcsolaton részt vett a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz és Savkat Mirzijojev üzbég elnök is. A projekthez összesen 10 ezer köbméter betonra lesz szükség.

Az orosz gyártmányú RITM-200N típusú reaktorral telepítendő atomerőmű létesítési engedélyét 2026. június 4-én adta ki az üzbég kormány által felügyelt atomhatóság, az Ipari, Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Bizottság a generálkivitelezőnek. Előzőleg átfogóan megvizsgálta

a tervdokumentációt,

a műszaki megoldásokat

és a nukleáris biztonsági jelentés elemzéseit.

Az ellenőrzés a nemzeti jogszabályokkal és a NAÜ-követelményekkel összhangban történt a közemény szerint, a munkában külföldi szakértők is részt vettek. A telephely nukleáris létesítményei 2026. március 23-én kapták meg az engedélyt.

Üzbegisztán a gyorsított high-tech fejlődés útjára lép

Ez lesz az első olyan kis moduláris blokk (SMR), amelyet a Roszatom exportszerződés keretében létesít. A beruházásról 2024. május 27-én született meg a 2018-as kormányközi megállapodást módosító szerződés, azt a kiegészítő megállapodást pedig, amely az együttműködés kibővítését rögzíti, 2026. március 24-én írták alá.

Az úgynevezett integrált atomerőművet két, 1000 megawattos, nyomott vizes ( VVER) reaktorral és két, egyenként 55 megawattos RITM-200N SMR-blokkokal szerelik.

Az erőmű évente várhatóan 17,2 milliárd kilowattóra ármot termelhet az üzbég villamosenergia-rendszernek.

Az ünnepségen Andrej Petrov, a Roszatom atomenergetikáért felelős első vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy az atomerőmű Üzbegisztán energiaigényének akár a 14 százalékát is fedezheti. Ez új lendületet ad az ország ipari, technológiai és gazdasági fejlődésnek. Az atomerőmű mellett felépítendő város igazi tudományos központ is lesz – a legkorszerűbb nukleáris és kapcsolódó technológiák bemutatóhelyének szánják.