Ilyen atomerőművet még nem látott a világ, az oroszok elkezdték építeni: elárasztja a 35 milliós országot árammal – most pontról-pontra Paks II. is terítékre kerül
Az első adag beton alaptestbe öntésével megkezdődött az első üzbég atomerőmű építése. Ez az orosz állami Roszatom első olyan külföldi projektje, amelynek során a társaság először kis moduláris reaktorokat telepít, majd később ugyanott nagy teljesítményű blokkokat is.
Mivel az első betonöntés után egy atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) minősítése alapján építés alatt állónak számít, az eseményhez ünnepség is kapcsolódott. A rendezvényen videókapcsolaton részt vett a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz és Savkat Mirzijojev üzbég elnök is. A projekthez összesen 10 ezer köbméter betonra lesz szükség.
Az orosz gyártmányú RITM-200N típusú reaktorral telepítendő atomerőmű létesítési engedélyét 2026. június 4-én adta ki az üzbég kormány által felügyelt atomhatóság, az Ipari, Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Bizottság a generálkivitelezőnek. Előzőleg átfogóan megvizsgálta
- a tervdokumentációt,
- a műszaki megoldásokat
- és a nukleáris biztonsági jelentés elemzéseit.
Az ellenőrzés a nemzeti jogszabályokkal és a NAÜ-követelményekkel összhangban történt a közemény szerint, a munkában külföldi szakértők is részt vettek. A telephely nukleáris létesítményei 2026. március 23-én kapták meg az engedélyt.
Üzbegisztán a gyorsított high-tech fejlődés útjára lép
Ez lesz az első olyan kis moduláris blokk (SMR), amelyet a Roszatom exportszerződés keretében létesít. A beruházásról 2024. május 27-én született meg a 2018-as kormányközi megállapodást módosító szerződés, azt a kiegészítő megállapodást pedig, amely az együttműködés kibővítését rögzíti, 2026. március 24-én írták alá.
Az úgynevezett integrált atomerőművet két, 1000 megawattos, nyomott vizes ( VVER) reaktorral és két, egyenként 55 megawattos RITM-200N SMR-blokkokal szerelik.
Az erőmű évente várhatóan 17,2 milliárd kilowattóra ármot termelhet az üzbég villamosenergia-rendszernek.
Az ünnepségen Andrej Petrov, a Roszatom atomenergetikáért felelős első vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy az atomerőmű Üzbegisztán energiaigényének akár a 14 százalékát is fedezheti. Ez új lendületet ad az ország ipari, technológiai és gazdasági fejlődésnek. Az atomerőmű mellett felépítendő város igazi tudományos központ is lesz – a legkorszerűbb nukleáris és kapcsolódó technológiák bemutatóhelyének szánják.
Hamarosan pontról-pontra terítékre kerül a Paks II. atomerőmű
Az üzbég atomerőművénél is nagyobb súlya lehet az érintett ország enerigaellátásában a Magyarországon szintén orosz tervezésben és kivitelezésben épülő, 2400 megawatt teljesítményű atomerőműnek. A két, 1200 megawattos blokk közül az elsőnek az első betonöntésére 2026 februárjában került sor.
A munka pillanatnyilag gyorsan halad, összeséségben azonban több okból több éves késésben van. A beruházás részleteibe, mindenekelőtt a finanszírozásába bele kíván látni Magyarország új kormánya. Egy ilyen tájékoztatásra, egyeztetésre, minden kérdésre történő válaszadásra a Roszatom készen áll. Ezt Alekszej Lihacsov vezérigazgató többször jelezte, legutóbb az orosz RIA Novosztyinak adott nyilatkozatában.
A napokban arról érkezett hír, hogy Pakson már az erőmű-üzemeltetők képzőközpontja is épül. A 15 ezer négyzetméter alapterülető oktató- és szimulátorközpont épülete a tervek szerint 2027 augusztusára lesz szerkezetkész, a műszaki átadása egy évre rá várható.