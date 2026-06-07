Deviza
EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF411,69 0% CHF/HUF387,45 0% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0% EUR/HUF355,49 -0,04% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF411,69 0% CHF/HUF387,45 0% PLN/HUF83,79 0% RON/HUF67,89 0% CZK/HUF14,69 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Üzbegisztán
smr
Paks II projekt
Roszatom
atomerőmű
Alekszej Lihacsov

Ilyen atomerőművet még nem látott a világ, az oroszok elkezdték építeni: elárasztja a 35 milliós országot árammal – most pontról-pontra Paks II. is terítékre kerül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Speciális projektbe fogott az orosz állami Roszatom. Hibrid atomerőművet épít, amelynek először a kis, moduláris blokkjait telepítik, és csak utána a nagyokat. Közben Magyarországon nagy súlyú atomipari egyeztetés közeleg.
VG
2026.06.07, 06:20

Az első adag beton alaptestbe öntésével megkezdődött az első üzbég atomerőmű építése. Ez az orosz állami Roszatom első olyan külföldi projektje, amelynek során a társaság először kis moduláris reaktorokat telepít, majd később ugyanott nagy teljesítményű blokkokat is.

atomerőmű
Az üzbég energiaigény közel hatodát elégítheti ki az ország atomerőműve/Fotó: Roszatom

Mivel az első betonöntés után egy atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) minősítése alapján építés alatt állónak számít, az eseményhez ünnepség is kapcsolódott. A rendezvényen videókapcsolaton részt vett a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz és Savkat Mirzijojev üzbég elnök is. A  projekthez összesen 10 ezer köbméter betonra lesz szükség.

Az orosz gyártmányú RITM-200N típusú reaktorral telepítendő atomerőmű létesítési engedélyét 2026. június 4-én adta ki az üzbég kormány által felügyelt atomhatóság, az Ipari, Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Bizottság a generálkivitelezőnek. Előzőleg átfogóan megvizsgálta

  • a tervdokumentációt,
  • a műszaki megoldásokat
  • és a nukleáris biztonsági jelentés elemzéseit.

Az ellenőrzés a nemzeti jogszabályokkal és a NAÜ-követelményekkel összhangban történt a közemény szerint, a munkában külföldi szakértők is részt vettek. A telephely nukleáris létesítményei 2026. március 23-én kapták meg az engedélyt.

Üzbegisztán a gyorsított high-tech fejlődés útjára lép

Ez lesz az első olyan kis moduláris blokk (SMR), amelyet a Roszatom exportszerződés keretében létesít. A beruházásról 2024. május 27-én született meg a 2018-as kormányközi megállapodást módosító szerződés, azt a kiegészítő megállapodást pedig, amely az együttműködés kibővítését rögzíti, 2026. március 24-én írták alá.

Az úgynevezett integrált atomerőművet két, 1000 megawattos, nyomott vizes ( VVER) reaktorral és két, egyenként 55 megawattos RITM-200N SMR-blokkokal szerelik.

Az erőmű évente várhatóan 17,2 milliárd kilowattóra ármot termelhet az üzbég villamosenergia-rendszernek.

Az ünnepségen Andrej Petrov, a Roszatom atomenergetikáért felelős első vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy az atomerőmű Üzbegisztán energiaigényének akár a 14 százalékát is fedezheti. Ez új lendületet ad az ország ipari, technológiai és gazdasági fejlődésnek. Az atomerőmű mellett felépítendő város igazi tudományos központ is lesz – a legkorszerűbb nukleáris és kapcsolódó technológiák bemutatóhelyének szánják.

Hamarosan pontról-pontra terítékre kerül a Paks II. atomerőmű 

Az üzbég atomerőművénél is nagyobb súlya lehet az érintett ország enerigaellátásában a Magyarországon szintén orosz tervezésben és kivitelezésben épülő, 2400 megawatt teljesítményű atomerőműnek. A két, 1200 megawattos blokk közül az elsőnek az első betonöntésére 2026 februárjában került sor.

A munka pillanatnyilag gyorsan halad, összeséségben azonban több okból több éves késésben van. A beruházás részleteibe, mindenekelőtt a finanszírozásába bele kíván látni Magyarország új kormánya. Egy ilyen tájékoztatásra, egyeztetésre, minden kérdésre történő válaszadásra a Roszatom készen áll. Ezt Alekszej Lihacsov vezérigazgató többször jelezte, legutóbb az orosz RIA Novosztyinak adott nyilatkozatában.

A napokban arról érkezett hír, hogy Pakson már az erőmű-üzemeltetők képzőközpontja is épül. A 15 ezer négyzetméter alapterülető oktató- és szimulátorközpont épülete a tervek szerint 2027 augusztusára lesz szerkezetkész, a műszaki átadása egy évre rá várható.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu