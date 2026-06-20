Atomerőművet épít a Rolls-Royce: milliárdokba kerülhet Svédországnak az energiapolitikai pálfordulás

Bár a Rolls-Royce neve a legtöbb ember számára a luxusautókat idézi fel, a repülőgép-hajtóműveket, nukleáris technológiákat és energetikai rendszereket fejlesztő Rolls-Royce plc teljesen külön vállalatként működik. A cég nukleáris leányvállalata most három kis moduláris atomerőmű (SMR) szállítására kapott megbízást a svéd Videberg Kraft projekttől.

Az atomerőmű látványterve – szerzői jogok (Image courtesy): Rolls-Royce SMR Ltd.

Amerikai riválisát megelőzve nyerte el az atomerőmű-projektet

A beruházást a nyugat-svédországi Värö-félszigeten tervezik megvalósítani, a Ringhals atomerőmű közelében. A kiválasztási folyamat még 2022-ben indult, és több mint hetven technológiai megoldást vizsgáltak meg, mielőtt a svéd fél a Rolls-Royce ajánlata mellett döntött. A brit vállalat végül az amerikai GE Vernovát előzte meg a versenyben. A tervek szerint három, egyenként 470 megawatt teljesítményű reaktor épülhet meg, amelyek összesen mintegy 1410 megawatt kapacitást biztosítanának.

A projekt évente körülbelül 12 terawattóra villamos energiát termelhet, ami Svédország teljes éves áramfogyasztásának nagyjából 6 százalékát fedezheti.

A beruházás különösen Dél-Svédország számára fontos, ahol az ipari energiaigény az elmúlt években meredeken emelkedett. Az akkumulátorgyártás, az adatközpontok, az elektromos közlekedés és az ipar elektrifikációja egyre nagyobb nyomást helyez az energiarendszerre.

A svéd kormány szerint az új nukleáris kapacitás kulcsszerepet játszhat az energiabiztonság és a 2045-re kitűzött klímasemlegességi cél elérésében.

Miért figyel most mindenki az SMR-ekre?

A projekt középpontjában álló kis moduláris reaktorok az atomenergia-ipar egyik legígéretesebb fejlesztési irányát jelentik. Az úgynevezett SMR-ek alapelve, hogy a hagyományos atomerőműveknél kisebb, részben gyári körülmények között előállított modulokból épülnek fel.

A technológia támogatói szerint ez több előnnyel járhat: rövidebb építési idővel, kisebb beruházási kockázattal és alacsonyabb költségekkel.

Bár az első kereskedelmi projektek még csak most indulnak el, az Európai Bizottság már stratégiai jelentőségű technológiaként tekint rájuk. Nem véletlenül. Az Európai Unió idén fogadta el az SMR-ek fejlesztését támogató stratégiát, mivel a technológia egyszerre szolgálhatja a klímavédelmi célokat és az energiabiztonságot.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint 2050-ig világszerte több mint ezer ilyen reaktor épülhet, ami több száz milliárd dolláros piacot teremthet.

A Rolls-Royce számára a svéd projekt különösen fontos referencia lehet. A vállalat korábban már megállapodott az Egyesült Királyság első SMR-egységeinek fejlesztéséről, és részt vesz Csehország első ilyen projektjének előkészítésében is.