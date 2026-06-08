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Giro Zrt.
bank
átutalás

Leálltak a nagyobb utalások Magyarországon: minden bankot érint a váratlan hiba

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Átmeneti fennakadás történt a nagyobb összegű, időzített átutalásoknál Magyarországon. A problémáról a Bankközi Klíring Rendszert üzemeltető GIRO Zrt. közleményben is beszámolt, az InterGIRO2 szolgáltatásnál a rendes ügymenettől eltérő működést tapasztalhatnak a felhasználók.
Csókási Annamária
2026.06.08, 15:45
Frissítve: 2026.06.08, 15:46

Június 8-án, hétfőn többen is beszámoltak arról, hogy nem mentek át az időzített, nagy összegű átutalásaik. A cikk alapján az érintett szolgáltatás az InterGIRO2, röviden IG2, amely a nappali, nagyobb összegű átutalások elszámolását végzi, óránkénti ciklusokban.

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Akadozik a befizetés a nagyobb összegű átutalások esetében / Fotó: Székelyhidi Balázs

Elnézést kértek a hibáért

A rendelkezésre álló információk szerint a hiba nem egyetlen pénzintézetnél jelentkezett. Az OTP a Telex megkeresésére azt közölte, hogy a probléma minden hazai bankot érint. A banki applikációban megjelent figyelmeztetés szerint a fennakadás külső partner hibájából adódott, és dolgoznak a javításon. A GIRO Zrt. a hivatalos honlapján külön közleményt tett közzé az InterGIRO2 szolgáltatásról. Ebben azt írták, hogy a Bankközi Klíring Rendszert üzemeltető társaság észlelte az IG2 szolgáltatás kapcsán a rendes ügymenettől eltérő működést. A közlemény szerint a rendes ügymenet helyreállítása folyamatban van.

A társaság a szolgáltatás átmeneti kiesése miatt türelmet és elnézést kért az ügyfelektől.

Átutalás húszmillió forint fölött

A beszámolóban nem konkretizálták, pontosan mekkora összeghatár fölött számít egy utalás nagy összegűnek az érintett esetben. Annyi azonban ismert a szöveg alapján, hogy az azonnali fizetési rendszer, vagyis az AFR a 20 millió forint alatti átutalásokat kezeli, és ez a rendszer működött.

Ez azt jelenti, hogy a fennakadás nem általában az összes átutalást, hanem az időzített, nagyobb összegű tranzakciók elszámolását érintette. A kisebb, 20 millió forint alatti átutalásoknál a megadott információk szerint nem az AFR működésével volt probléma.

A hiba azért lehetett érzékeny a lakossági és vállalati ügyfelek számára is, mert az időzített átutalások sok esetben előre beállított fizetési kötelezettségekhez kapcsolódnak. Ilyenek lehetnek például nagyobb számlakifizetések, vállalati utalások vagy egyéb határidős pénzügyi teljesítések. A cikkben szereplő információk alapján ugyanakkor a GIRO már dolgozott a rendes működés helyreállításán.

A rendelkezésre álló közlések alapján a fennakadás átmeneti jellegű volt, és a GIRO Zrt. a probléma észlelése után megkezdte a hiba elhárítását.

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