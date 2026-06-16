Nagyon pórul járhatnak a magyarok Ausztriában: új közlekedési rendet vezettek be, 2000 eurós bírság lehet a vége – kamerákkal rögzítik a járművek rendszámait

2026 májusa óta kamerák figyelik Ausztria belvárosainak és más érzékeny területeinek elérését. Aki engedély nélkül lép be, komoly bírsággal néz szembe. Ez nemcsak a helyiekre vonatkozik, hanem kifejezetten a külföldről érkező turistákra és ingázókra is – hívta fel a figyelmet a Merkur.de.

Ausztriában májustól kamerákkal ellenőrzik a belvárosi és más forgalomkorlátozott zónákba való behajtást / Fotó: Shutterstock

Új kamerás megfigyelőrendszer Ausztriában, hatalmas bírságot kaphat az, aki figyelmetlenül vezet

Az intézkedés célja a városok és települések forgalomcsillapítása, jogalapja pedig az osztrák Közúti Közlekedési Szabályzat (StVO) 36. módosítása, amelyet Peter Hanke közlekedési miniszter mutatott be a Szövetségi Közlekedési Minisztérium (BMIMI) sajtótájékoztatóján 2025 októberében.

„Évekig tartó vita után a városok és települések egy új, modern és nemzetközileg szabványosított eszközt kapnak a hatékony forgalomirányításhoz” – áll a szövetségi belügyminisztérium, az Építésügyi és Közösségi Minisztérium (BMIMI) sajtóközleményében.

A meghatározott belépési pontokon a hatóságok automatikusan ellenőrizhetik a meghatározott járművekre vonatkozó vezetési tilalmak betartását. Nem tartozik közéjük a motorkerékpár és a robogó.

A szövetségi minisztérium szerint a megfigyelt zónákat kiegészítő táblákkal és új útburkolati jelekkel jelölik.

A kamerák rögzítik az összes belépő jármű rendszámát, és automatikusan összehasonlítják azokat egy helyi engedélyezési listával. Azok, amelyek nem szerepelnek a listán, levelet kapnak a hatóságoktól.

A személyes adatokat nem tárolják véglegesen, hogy a rendszer megfeleljen az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR).

A bírságok többszintűek: 726 eurótól 2180 euróig.

Az ADAC (Német Autóklub) szerint Bécs, Linz, Graz és St. Pölten már tervezi a rendszer bevezetését.

Külföldi rendszámtáblák esetében kezdetben manuális átmeneti eljárás lesz érvényben: a kamerák felismerik a rendszámtáblát, de a tulajdonos azonosítása továbbra is manuálisan történik – a közvetlen uniós valós idejű interfész hiánya miatt. 2027-től egy európai adatplatform várhatóan lehetővé teszi az összes járműnyilvántartáshoz való automatikus hozzáférést.