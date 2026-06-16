Deviza
EUR/HUF350,02 -0,14% USD/HUF301,75 -0,21% GBP/HUF404,86 -0,2% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,43 -0,02% RON/HUF66,89 -0,09% CZK/HUF14,49 -0,2% EUR/HUF350,02 -0,14% USD/HUF301,75 -0,21% GBP/HUF404,86 -0,2% CHF/HUF379,51 -0,27% PLN/HUF82,43 -0,02% RON/HUF66,89 -0,09% CZK/HUF14,49 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 559,63 +0,7% MTELEKOM2 702 -0,15% MOL3 838 +2,03% OTP44 350 +1,13% RICHTER12 010 -0,92% OPUS343 -2,33% ANY7 900 +1,01% AUTOWALLIS148,5 +1,68% WABERERS4 910 +0,2% BUMIX9 296,59 -0,1% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 971,86 +0,86% BUX138 559,63 +0,7% MTELEKOM2 702 -0,15% MOL3 838 +2,03% OTP44 350 +1,13% RICHTER12 010 -0,92% OPUS343 -2,33% ANY7 900 +1,01% AUTOWALLIS148,5 +1,68% WABERERS4 910 +0,2% BUMIX9 296,59 -0,1% CETOP4 628,61 +0,16% CETOP NTR2 971,86 +0,86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
közlekedési szabály
kamera
forgalomcsillapítás
közlekedési rend
bírság
Bécs
autózás
Ausztria

Nagyon pórul járhatnak a magyarok Ausztriában: új közlekedési rendet vezettek be, 2000 eurós bírság lehet a vége – kamerákkal rögzítik a járművek rendszámait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ausztriában májustól kamerákkal ellenőrzik a belvárosi és más forgalomkorlátozott zónákba való behajtást. Az engedély nélkül belépő autósok akár több ezer eurós bírságot is kaphatnak. Az új rendszer a külföldi turistákat és az ingázókat is érinti Ausztriában.
VG
2026.06.16, 07:01
Frissítve: 2026.06.16, 08:21

2026 májusa óta kamerák figyelik Ausztria belvárosainak és más érzékeny területeinek elérését. Aki engedély nélkül lép be, komoly bírsággal néz szembe. Ez nemcsak a helyiekre vonatkozik, hanem kifejezetten a külföldről érkező turistákra és ingázókra is – hívta fel a figyelmet a Merkur.de.

Ausztriában májustól kamerákkal ellenőrzik a belvárosi és más forgalomkorlátozott zónákba való behajtást. Ausztria közlekedésbiztonságtraffipax
Ausztriában májustól kamerákkal ellenőrzik a belvárosi és más forgalomkorlátozott zónákba való behajtást / Fotó: Shutterstock

Új kamerás megfigyelőrendszer Ausztriában, hatalmas bírságot kaphat az, aki figyelmetlenül vezet

Az intézkedés célja a városok és települések forgalomcsillapítása, jogalapja pedig az osztrák Közúti Közlekedési Szabályzat (StVO) 36. módosítása, amelyet Peter Hanke közlekedési miniszter mutatott be a Szövetségi Közlekedési Minisztérium (BMIMI) sajtótájékoztatóján 2025 októberében.

„Évekig tartó vita után a városok és települések egy új, modern és nemzetközileg szabványosított eszközt kapnak a hatékony forgalomirányításhoz” – áll a szövetségi belügyminisztérium, az Építésügyi és Közösségi Minisztérium (BMIMI) sajtóközleményében. 

A meghatározott belépési pontokon a hatóságok automatikusan ellenőrizhetik a meghatározott járművekre vonatkozó vezetési tilalmak betartását. Nem tartozik közéjük a motorkerékpár és a robogó.

 A szövetségi minisztérium szerint a megfigyelt zónákat kiegészítő táblákkal és új útburkolati jelekkel jelölik.

A kamerák rögzítik az összes belépő jármű rendszámát, és automatikusan összehasonlítják azokat egy helyi engedélyezési listával. Azok, amelyek nem szerepelnek a listán, levelet kapnak a hatóságoktól. 

A személyes adatokat nem tárolják véglegesen, hogy a rendszer megfeleljen az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR).

A bírságok többszintűek: 726 eurótól 2180 euróig.

Az ADAC (Német Autóklub) szerint Bécs, Linz, Graz és St. Pölten már tervezi a rendszer bevezetését.

Külföldi rendszámtáblák esetében kezdetben manuális átmeneti eljárás lesz érvényben: a kamerák felismerik a rendszámtáblát, de a tulajdonos azonosítása továbbra is manuálisan történik – a közvetlen uniós valós idejű interfész hiánya miatt. 2027-től egy európai adatplatform várhatóan lehetővé teszi az összes járműnyilvántartáshoz való automatikus hozzáférést.

A reform központi eleme a mindennapi közlekedésben: az elektromos robogók elveszítik kerékpár státuszukat. A jövőben a gépjárműtörvény hatálya alá tartoznak, és teljes értékű gépjárműnek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy kötelező lesz a rendszámtábla, a biztosítás, a jogosítvány és a bukósisak.

Ausztria eddig segített az autósoknak, de ennek vége lehet

A kormánykoalíció megosztott. Ausztria a terveknek megfelelően várhatóan kivezeti az intézkedéseket, drágul az üzemanyag.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu