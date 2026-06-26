Szeged már most izgulhat: történelmi fordulat történt az európai autópiacon – minden tizedik új autó kínai
Új mérföldkőhöz érkezett az európai autópiac: májusban először fordult elő, hogy az újonnan értékesített személyautók több mint 10 százaléka kínai márkát viselt. A Dataforce piackutató adatai szerint a kínai gyártók részesedése 11 százalékra emelkedett, ami jól mutatja, milyen gyorsan változnak az erőviszonyok Európában. A folyamat Magyarország számára sem közömbös, hiszen a BYD első európai autógyára Szegeden készül a sorozatgyártásra, miközben a kínai márkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az uniós piacból.
A kínai autógyártók sikerének egyik legfontosabb oka, hogy időben felismerték: az európai vásárlók többsége egyelőre nem szeretne kizárólag tisztán elektromos autóra váltani. Ahelyett, hogy csak villanyautókat kínáltak volna, gyors ütemben bővítették hibrid és tölthető hibrid modellkínálatukat, amelyek iránt jelenleg jóval nagyobb a kereslet – írja a Bloomberg.
Ennek eredményeként a kínai márkák már a hibridautók piacán is rendkívül erősek: májusban az Európában eladott új hibridek közel egynegyedét kínai gyártók értékesítették. A legnagyobb nyertes továbbra is az egykori brit MG márka, amely ma már a kínai SAIC tulajdonában van, de a BYD is rendkívül gyors növekedést mutat.
Több autót adnak ugyanannyi pénzért
A szakértők szerint nem kizárólag az alacsonyabb ár áll a siker mögött. Julian Litzinger, a Dataforce elemzője szerint a kínai gyártók egyszerűen jobb ár-érték arányú autókat kínálnak. Példaként az MG S9 szabadidő-autót említette, amely több teljesítményt és gazdagabb felszereltséget kínál, mint a hasonló kategóriájú Volkswagen Tayron, miközben olcsóbb is.
A kínai autógyártók ráadásul jelentős állami támogatásokhoz jutnak hazájukban, ami olcsó finanszírozást, kedvezményes földhasználatot és beruházási támogatásokat jelent számukra.
Ez tovább javítja versenyképességüket az európai riválisokkal szemben.
Brüsszel már 2024-ben extra vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, hogy védje az európai gyártókat, például a Volkswagen, a Stellantis vagy a Renault pozícióját.
A jelenlegi szabályozás azonban elsősorban a tisztán elektromos modellekre vonatkozik. A hibridek jóval kedvezőbb feltételekkel érkezhetnek az uniós piacra, ezért éppen ezek értékesítése növekszik a leggyorsabban. Az Európai Unió már vizsgálja annak lehetőségét is, hogy a jövőben a hibridekre is kiterjessze a pótlólagos vámokat.
Mindeközben az európai autógyártók egyszerre küzdenek a magas energiaárakkal, a drága munkaerővel, az elektromos átállás költségeivel, az amerikai vámokkal és a kínai piac gyengélkedésével. Több elemző szerint ezek együtt nyitották meg igazán az utat a kínai márkák előtt.
Szeged kulcsszerepet kaphat
A folyamat Magyarország számára különösen fontos, mert a BYD első európai személyautó-gyára Szegeden készül a sorozatgyártásra. A vállalat jelenlegi tervei szerint 2026 negyedik negyedévében indulhat a termelés, elsőként a Dolphin Surf modellel. A gyár nemcsak a magyar piacot szolgálja majd ki, hanem az egész európai terjeszkedés egyik központja lehet.
A BYD európai növekedése már most látványos.
A vállalat tavaly 270 százalékkal növelte európai eladásait közel 188 ezer autóra, 2026 első öt hónapjában pedig újabb 144 százalékos bővülést ért el, így már több mint 100 ezer járművet adott el a kontinensen.
Bár a kínai gyártók jelenleg az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Spanyolországban a legerősebbek, egyre látványosabban törnek előre Németországban és Franciaországban is.
Az Egyesült Királyságban – ahol nincsenek külön uniós vámok – a BYD, az MG, az Omoda és a Jaecoo már együttesen 16 százalék feletti piaci részesedést értek el. Eközben több kínai gyártó európai üzemek építésével vagy meglévő gyárak átvételével próbálja megkerülni a vámokat és tovább erősíteni jelenlétét.