Drámai a helyzet a Mercedesnél: arra kérik a munkavállalókat, hogy ingyen dolgozzanak többet

Hosszabb munkaidő bevezetését készíti elő a németországi Mercedes-Benz: az autógyártó nem csak egy tervezett különjuttatás kifizetését halasztja el, hanem kompenzáció nélküli többletmunkára probálhatja rávenni a dolgozókat. A vezetőség a Berliner Zeitung beszámolója szerint „drámainak” nevezi a helyzetet, és további költségcsökkentéseket sürget, mivel úgy látja: a magas termelési költségek megölik a maradék versenyképességet is. A Mercedes-Benznél látható fejlemény egy újabb a hosszú ideje súlyos válságban lévő, a német gazdaság egyik alappillérének számító autóiparban: miként megírtuk, az elmúlt hat évben az iparági adatok szerint legalább százezer munkahely szűnt meg ott, miközben 2035-ig akár 225 ezer állás is eltűnhet az ágazatból.

Ingyenmunkát kérne dolgozóitól a Mercedes-Benz – az autógyártó helyzete jól mutatja a német autóipar problémáit

Fotó: Anadolu via AFP

Szorít a dolgozói présen a német autógyártó, de nincs választása

A stuttgarti autógyártó a júliusra tervezett, kollektív szerződés alapján járó különjuttatás kifizetését a jövő évre halasztja. Ez abból a levélből derül ki, amelyet a vállalat németországi munkavállalóinak küldött, és amely a Deutsche Presse-Agentur birtokába került. Az érintett juttatás az évente fizetett úgynevezett „transzformációs elem”, amely az adott munkavállaló rendszeres havi alapbérének 18,4 százalékát teszi ki.

A vállalat közlése szerint a németországi strukturális költségek – különösen a munkaerőköltségek – nem versenyképesek nemzetközi összevetésben.

A menedzsment ezért a következő hetekben tárgyalásokat kíván kezdeni az üzemi tanáccsal a munkaidő meghosszabbításáról úgy, hogy ezért ne járjon bérkompenzáció. A jelenlegi kollektív szerződés alapján az alkalmazottak heti 35 órát dolgoznak.

A vezetőség szerint drámai a helyzet

A dolgozóknak küldött levél szerint a vállalatnak „változatlanul teljes erővel kell folytatnia a költségcsökkentést”, hogy termékei árazásában versenyképes maradhasson. „Minden erőfeszítésünk ellenére ma Németországban drámai a helyzet” – idézi a levél a vállalat vezetését. A dokumentum szerint minden új termék gyártásának odaítélése és minden új feladat németországi telephelyekre történő átcsoportosítása tovább rontja a konszern relatív költségpozícióját.