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Mercedes-Benz
költség
BYD

Drámai a helyzet a Mercedesnél: arra kérik a munkavállalókat, hogy ingyen dolgozzanak többet

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Egyelőre képtelen lépést tartani a költségekkel a Mercedes-Benz Németországban, ezért újabb lefaragásokról döntött, és tovább szigorítja takarékossági programját. Az új lépésben elhalasztja egy kollektív szerződésben rögzített különjuttatás kifizetését, emellett az üzemi tanáccsal a munkaidő meghosszabbításáról kíván tárgyalni úgy, hogy ezért ne járjon béremelés vagy más, a többletmunkáért járó fizetség. A vállalat vezetése szerint a németországi helyzet drámai. Eközben történelmi mérföldkőhöz érkezett az európai autópiac: friss adatok szerint májusban először fordult elő, hogy az eladott új autók több mint 10 százaléka kínai márka volt.
Juhász Péter
2026.06.26, 15:04

Hosszabb munkaidő bevezetését készíti elő a németországi Mercedes-Benz: az autógyártó nem csak egy tervezett különjuttatás kifizetését halasztja el, hanem kompenzáció nélküli többletmunkára probálhatja rávenni a dolgozókat. A vezetőség a Berliner Zeitung beszámolója szerint „drámainak” nevezi a helyzetet, és további költségcsökkentéseket sürget, mivel úgy látja: a magas termelési költségek megölik a maradék versenyképességet is. A Mercedes-Benznél látható fejlemény egy újabb a hosszú ideje súlyos válságban lévő, a német gazdaság egyik alappillérének számító autóiparban: miként megírtuk, az elmúlt hat évben az iparági adatok szerint legalább százezer munkahely szűnt meg ott, miközben 2035-ig akár 225 ezer állás is eltűnhet az ágazatból.

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Ingyenmunkát kérne dolgozóitól a Mercedes-Benz – az autógyártó helyzete jól mutatja a német  autóipar problémáit
Fotó: Anadolu via AFP

Szorít a dolgozói présen a német autógyártó, de nincs választása

A stuttgarti autógyártó a júliusra tervezett, kollektív szerződés alapján járó különjuttatás kifizetését a jövő évre halasztja. Ez abból a levélből derül ki, amelyet a vállalat németországi munkavállalóinak küldött, és amely a Deutsche Presse-Agentur birtokába került. Az érintett juttatás az évente fizetett úgynevezett „transzformációs elem”, amely az adott munkavállaló rendszeres havi alapbérének 18,4 százalékát teszi ki.

A vállalat közlése szerint a németországi strukturális költségek – különösen a munkaerőköltségek – nem versenyképesek nemzetközi összevetésben.

A menedzsment ezért a következő hetekben tárgyalásokat kíván kezdeni az üzemi tanáccsal a munkaidő meghosszabbításáról úgy, hogy ezért ne járjon bérkompenzáció. A jelenlegi kollektív szerződés alapján az alkalmazottak heti 35 órát dolgoznak.

A vezetőség szerint drámai a helyzet

A dolgozóknak küldött levél szerint a vállalatnak „változatlanul teljes erővel kell folytatnia a költségcsökkentést”, hogy termékei árazásában versenyképes maradhasson. „Minden erőfeszítésünk ellenére ma Németországban drámai a helyzet” – idézi a levél a vállalat vezetését. A dokumentum szerint minden új termék gyártásának odaítélése és minden új feladat németországi telephelyekre történő átcsoportosítása tovább rontja a konszern relatív költségpozícióját.

A Mercedes már hosszabb ideje nehézségekkel küzd:

  • a vállalat adatai szerint az idei első negyedévben a csoport eredménye 17,2 százalékkal csökkent;
  • a társaság nyeresége 2025-ben közel a felére, 10,4 milliárd euróról 5,3 milliárd euróra esett vissza, miután már 2024-ben is gyengébb eredményt ért el.

A vállalat a visszaesés fő okai között a vámokat, a kedvezőtlen árfolyamhatásokat és a kínai piacon tapasztalható kiélezett versenyt említette. Az értékesítés és az árbevétel egyaránt csökkent.

Az egész német autógyártásban látni a bajokat

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a wolfsburgi rivális Volkswagennél is romlik a helyzet: a vállalat mintegy 657 ezer munkahelyéből akár 100 ezer is megszűnhet. Az esetleges leépítések a körülbelül 8 ezer dolgozót foglalkoztató zwickaui gyárat is érintenék. Német sajtóértesülések szerint a gyártó nem csak a zwickaui gyárát, hanem három három másik üzemet is, így 

  • a hannoveri, 
  • az emdeni gyárakban, 
  • valamint a testvérmárka, az Audi neckarsulmi egységében is is felszámolhatják a termelést.

A márka gondjai a beszállítók körében is dominóhatást indíthatnak el. Néhány napja egy, a Volkswagent támogató  és annak résztulajdonában álló technológiai vállalat dolgozói tüntettek Berlinben amiatt a fejlemény miatt, mert az IAV 2027-ig akár 1400 állást is megszüntethet. A leépítések részeként gyakorlatilag bezárhatják a cég berlini telephelyét is.

A Volkswagen szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést, ugyanakkor rámutatott, hogy az autóipar „mélyreható átalakuláson” megy keresztül. Hozzátette: a vámok, az egyre élesebb verseny és a gyengébb piaci kereslet évente kétszámjegyű milliárd eurós többletterhet ró a vállalatra.

Megállíthatatlannak látszik a kínai autóipar, a szegedi BYD profitálhat belőle

A német autógyártás bajai közé a gyenge termelékenységen és a magas költségszinten túl az elmúlt években egyértelműen felsorakozott a kínai autóipar jelentette kihívás. A kínai gyártók kínálata fogyasztói oldalon egyre vonzóbbnak tűnhet Európa-szerte, mivel a kínai vállalatok többsége alacsony költséggel és nagyobb termelékenységgel működik a hagyományos nagy európai autókonszernekhetz képest.

Ennek jele, hogy az európai vásárlók egyre nagyobb arányban választják járműbeszerzéskor a kínai márkákat. A frissen publikált adatok szerint idén májusban az eladott új autók több mint 10 százaléka kínai volt. 

A változás nemcsak a BYD és az MG látványos előretörését jelzi, hanem azt is, hogy az európai gyártók egyre nehezebben tartják a lépést. Magyarország számára különösen fontos fejlemény, hiszen a BYD szegedi gyára hamarosan megkezdi a termelést.

A szakértők szerint ugyanakkor nem kizárólag az alacsonyabb ár áll a siker mögött. Julian Litzinger, a Dataforce elemzője szerint a kínai gyártók egyszerűen jobb ár-érték arányú autókat kínálnak. A kínai autógyártók ráadásul jelentős állami támogatásokhoz jutnak hazájukban, ami olcsó finanszírozást, kedvezményes földhasználatot és beruházási támogatásokat jelent számukra. Ez tovább javítja versenyképességüket az európai riválisokkal szemben.

Brüsszel már 2024-ben extra vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, hogy védje az európai gyártókat.

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