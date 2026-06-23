Most kezdhetnek félni a magyarországi autógyárak: sokkal nagyobb a baj Németországban, mint eddig tudtuk – egész Európát megrázhatja

A német autóiparban 2035-ig összesen 225 ezer munkahely szűnhet meg a villamosításra való átállás következtében – áll a német autóipari szövetség, a VDA (Verband der Automobilindustrie) legfrissebb jelentésében. Ez 35 ezerrel több annál, mint amennyit a szervezet korábban valószínűsített.

A német autóipar válságban van / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2019 és 2025 között már 100 ezer munkahely szűnt meg az ágazatban, így a következő években további 125 ezer állás kerülhet veszélybe. A VDA szerint a változások legfőbb oka az autóipar villamosítása, amely alapjaiban alakítja át a gyártási folyamatokat és a beszállítói láncokat.

Nem átmeneti válságról beszélnek

A szakmai szövetség elnöke, Hildegard Müller szerint a német autóipar már túljutott azon a ponton, amikor egyszerű átmeneti nehézségekről lehetett beszélni.

„Már nem egyszerűen egy átmeneti válságról beszélhetünk. Politikai irányváltás és jobb versenyképesség nélkül fennáll a veszélye annak, hogy az európai autóipar fokozatosan elveszíti ipari bázisát” – figyelmeztetett.

A VDA ezért nagyobb technológiai nyitottságot sürget. A szervezet nem kizárólag a tisztán elektromos járművek gyártására helyezné a hangsúlyt, hanem fontosnak tartja a hidrogénhajtás, valamint a belső égésű motorok további fejlesztését is.

Több oldalról szorul az autóipar

A szakértők szerint a válság mögött több tényező áll egyszerre. A problémák között említik a vállalatvezetési hibákat, a bürokratikus terheket, az elektromos mobilitás körüli bizonytalanságokat, valamint a kínai autógyártók egyre erősödő versenyét.

A német autóipari központoknak számító Stuttgart és Wolfsburg polgármesterei gyorsabb állami beavatkozást sürgetnek. Álláspontjuk szerint az ágazat nem várhat, mert a várható munkahelyvesztés jóval nagyobb lehet, mint azt korábban feltételezték.

A VDA szerint stratégiai fordulat nélkül a német autóipar 2035-re komoly kihívásokkal nézhet szembe. A 225 ezer megszűnő állás a jelenlegi munkaerő több mint 10 százalékát érintheti, ami nemcsak Németország, hanem az egész európai gazdaság számára jelentős következményekkel járhat.