Erre az autópályára várt sokszázezer magyar: végre megkezdődhet az építése, készül a közbeszerzés – összekötik Észak- és Dél-Horvátországot

Horvátország 248 millió euróból (kb. 88 milliárd forint) bővíti az A1-es autópályát: harmadik sáv épül Zágráb és Karlovac között. A tervek szerint a 39 kilométeres útszakasz teljes rekonstrukción esik át, emellett mindkét irányban egy-egy harmadik forgalmi sáv épül ki az ország egyik legforgalmasabb és legfontosabb autópálya-szakaszán. A CroatiaWeek szerint a 248 millió eurós beruházás részeként három új csomópont is létesül Stupniknál, Ašpergerinél és Selcénél (Karlovac), emellett átépítik a jastrebarskói csomópontot, valamint elbontják és újjáépítik az autópálya felett átvezető meglévő felüljárókat.

Bővül az A1-es horvát autópálya, ez jó hír a jövőbeni években horvátországi nyaralást tervezőknek is (illusztráció)

Forrás: Pexels

Jól fog jönni az autópálya bővítés a nyári turisztikai csúcsidőszakban

A HAC szerint a bővítés jelentősen növeli majd az autópálya áteresztőképességét, különösen a nyári turisztikai csúcsidőszakban, miközben javítja a helyi megközelíthetőséget és a térség közúti kapcsolatait. A fejlesztéstől azt is várják, hogy növeli a közlekedésbiztonságot, csökkenti a torlódásokat, valamint javítja a forgalom folyamatosságát az A1-es közlekedési folyosón, amely Észak- és Dél-Horvátországot köti össze.

A projekt környezetvédelmi előnyökkel is járhat:

mérséklődhet a közlekedési zajterhelés, valamint

hatékonyabbá válhat a nehézgépjárművek ellenőrzése, ami az autópálya infrastruktúrájának védelmét is szolgálja.

A kivitelezés várhatóan 2027-ben kezdődik.

A kivitelezés idején ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. Mindkét irányban két-két, leszűkített forgalmi sáv marad használható, csökkentett sebességkorlátozás mellett, hogy a forgalom folyamatos maradjon, ugyanakkor a közlekedés biztonsága is biztosított legyen.

A gazdasági szereplőkkel folytatott előzetes konzultáció a horvát közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően zajlik, és kötelező szakasza a hivatalos közbeszerzési pályázat meghirdetésének. Az egyeztetés lezárását követően indulhat el a formális közbeszerzési eljárás.