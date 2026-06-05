Deviza
EUR/HUF353,61 -0,14% USD/HUF304,32 -0,18% GBP/HUF408,66 -0,16% CHF/HUF385,95 -0,08% PLN/HUF83,49 -0,07% RON/HUF67,24 -0,16% CZK/HUF14,62 -0,11% EUR/HUF353,61 -0,14% USD/HUF304,32 -0,18% GBP/HUF408,66 -0,16% CHF/HUF385,95 -0,08% PLN/HUF83,49 -0,07% RON/HUF67,24 -0,16% CZK/HUF14,62 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya
Közép-Kelet-Európa
autópálya fejlesztés
Szlovénia
Magyarország

Kiderült az igazság a magyar autópálya-építésekről: az Orbán-kormány egy életre nyomot hagyott – a lengyelek, a románok és a csehek is erről álmodnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Harminc év alatt teljesen átrajzolódott Közép- és Kelet-Európa autópálya-térképe, és a legnagyobb nyertesek között Magyarország is ott van. Az ország autópálya-sűrűsége több mint ötszörösére nőtt, amivel a régió hatodik helyéről a harmadikra lépett elő. A friss adatok szerint ma már csak Szlovénia és Horvátország előzi meg Magyarországot ebben a mutatóban.
VG
2026.06.05, 07:35
Frissítve: 2026.06.05, 08:26

Harminc év alatt gyökeresen átalakult Közép- és Kelet-Európa autópálya-térképe. Míg az 1990-es évek közepén több országban alig létezett gyorsforgalmi úthálózat, addig mára a régió számos állama az európai közlekedési folyosók meghatározó szereplőjévé vált. Magyarország különösen látványos előrelépést mutatott: az autópálya-sűrűség alapján a hatodik helyről a harmadikra lépett elő a térségben, miközben a hálózat sűrűsége több mint ötszörösére nőtt.

Kiderült az igazság a magyar autópálya-építésekről: az Orbán-kormány egy életre nyomot hagyott – a lengyelek, a románok és a csehek is erről álmodnak
Kiderült az igazság a magyar autópálya-építésekről: az Orbán-kormány egy életre nyomot hagyott – a lengyelek, a románok és a csehek is erről álmodnak / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az autópálya-hálózat fejlettsége nem csak közlekedési kérdés. A gyorsforgalmi utak határozzák meg, milyen gyorsan jutnak el az áruk a gyárakból a piacokra, mennyire vonzó egy térség a befektetők számára, és milyen hatékonyan kapcsolódnak össze az ipari központok. Emiatt az autópálya-sűrűség egyben a gazdasági integráció egyik fontos mutatója is – írja a Holdblog.

A BB-tengely országainak átlagos autópálya-sűrűsége 1995-ben még mindössze 36,6 kilométer volt tízezer négyzetkilométerenként. Mára ez az érték 131 kilométerre emelkedett, vagyis közel négyszeresére nőtt. A bővülés döntő része az Európai Unióhoz való csatlakozásokat követően valósult meg, amikor a kohéziós és infrastruktúra-fejlesztési források jelentős lendületet adtak az útépítéseknek.

A rangsor élén továbbra is Szlovénia áll, amely három évtizede őrzi vezető pozícióját. 

Az országban jelenleg közel 306 kilométer autópálya jut tízezer négyzetkilométerre. A második helyet Horvátország foglalja el 242,6 kilométeres mutatóval, míg a harmadik helyre Magyarország került 207,9 kilométerrel. A lista élmezőnyébe még Csehország és Szlovákia tartozik.

Magyarország fejlődése különösen figyelemre méltó. Az ország autópálya-sűrűsége az 1995-ös 36,7 kilométerről közel 208 kilométerre emelkedett, ami több mint ötszörös növekedést jelent. A változás mögött az M1-es, M3-as, M5-ös és M7-es tengelyek továbbépítése, valamint az M6-os, M30-as és más gyorsforgalmi kapcsolatok kiépítése áll. Az elmúlt három évtizedben Magyarország lényegében országos autópálya-hálózatot hozott létre, amely ma már szinte minden nagyobb gazdasági központot összeköt.

A régió egyik legnagyobb nyertese Horvátország volt. 

Az ország az 1990-es évek háborús időszaka után intenzív autópálya-fejlesztésekbe kezdett, amelyek elsősorban a turizmus és az Adriai-tenger partvidékének elérhetősége miatt váltak fontossá. Ennek eredményeként mára a második legsűrűbb hálózattal rendelkezik a vizsgált országok között.

Lengyelország és Románia más utat járt be. Mindkét ország rendkívül alacsony bázisról indult, ezért százalékosan kiemelkedő növekedést mutatnak. Románia esetében az autópálya-sűrűség tízszeresére emelkedett, ami a teljes mezőny legnagyobb bővülése. Ennek ellenére az ország továbbra is a lista végén található. A magyarázat egyszerű: Románia területe több mint két és félszerese Magyarországénak, így az autópályák nagyobb földrajzi területen oszlanak el.

A rangsor másik végén Lettország áll, ahol továbbra sincs az Eurostat által autópályának minősített útszakasz. 

Ez elsőre meglepőnek tűnhet, de nem jelenti azt, hogy az ország úthálózata fejletlen lenne. A balti államban inkább a meglévő főutak korszerűsítésére koncentráltak, miközben a forgalmi igények sem indokolták egy kiterjedt autópálya-rendszer kiépítését.

Fotó: Holdblog

Az elmúlt harminc év adatai azt mutatják, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a régió egyik legfontosabb gazdaságpolitikai projektje volt. Az autópályák nem csupán gyorsabb közlekedést biztosítanak, hanem meghatározzák a beruházások helyszínválasztását, a logisztikai költségeket és a nemzetközi versenyképességet is. Magyarország előrelépése ebből a szempontból különösen fontos, hiszen az ország gazdasági modellje nagymértékben épül az exportorientált iparra, amelynek működéséhez elengedhetetlenek a gyors és kiszámítható közlekedési kapcsolatok.

A következő években várhatóan tovább folytatódik az autópálya-hálózatok bővítése a térségben. A hangsúly azonban egyre inkább nem az új szakaszok építésén, hanem a hiányzó nemzetközi összeköttetések megteremtésén, valamint a logisztikai folyosók fejlesztésén lesz. A régió gazdasági súlya ugyanis folyamatosan növekszik Európában, és ebben az autópályák szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu