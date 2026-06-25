Magyarország számára kulcsfontosságú autópályát adnak át hamarosan: megmozdult valami, végre halad az elátkozott sorsú gyorsforgalmi építése

Jelentős előrehaladást ért el az észak-erdélyi autópálya Magyarnádas és Nádasszentmihály közötti szakaszának építése – írja a Maszol.

Magyarország számára kulcsfontosságú autópályát adnak át hamarosan / Fotó: Tynka / Shutterstock (illusztráció)

A beruházás készültségi foka már megközelíti a 68 százalékot – közölte Cristian Pistol, a román közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

A vezérigazgató tájékoztatása szerint a két legfontosabb viadukt építése is a végéhez közeledik. A pusztatopai viaduktnál a szükséges 400 gerendából már csak 16 hiányzik, míg a magyarnádasi viaduktnál a 192 elemből még 48 beemelése van hátra.

A munkálatok más területeken is előrehaladott állapotban vannak: a földrengésvédelmi rendszerek és a hídsaruk kivitelezése már több mint 90 százalékban elkészült. A beruházáson jelenleg mintegy 400 munkás és 150 munkagép dolgozik.

A közel 995 millió lej (mintegy 80 milliárd forint) értékű projekt finanszírozását a 2021–2027-es közlekedési program biztosítja.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy a Magyarnádas és Vaskapu közötti, 42,84 kilométeres szakasz elkészültével megszakítás nélkül lehessen autópályán közlekedni Vaskapu és Marosvásárhely között.

Az észak-erdélyi autópálya kiépítése Románia egyik kiemelt közlekedési beruházása, amely hosszú távon jelentősen javíthatja Erdély közúti kapcsolatait.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az elmúlt években felgyorsultak az autópálya-építések Romániában. Míg 2023-ban éppen átlépte az 1000 kilométert a gyorsforgalmi utak hossza, 2025 decemberében már 1416 kilométerre bővült.

A A7-es autópálya is elkészülhet, amelyet az uniós helyreállítási alapból finanszíroznak a románok, várhatóan 2026. december 22-én adják át a forgalomnak Ploiesti és Pașcani között. Erről az autópályáról írtuk nemrégiben, hogy

úgy adták át a forgalomnak a Bukarest és Egyedhalom közötti etapot, hogy még kész sincsen,

ugyanis nem készültek el a pihenőparkolók. A sietség oka, hogy akkor maradhat esély a határidők tartására és az uniós helyreállítási alapokból származó támogatások teljes lehívására, ha a kivitelező szakaszosan megnyitja az új pályarészeket.