Európát éri a sokk: ez történik nálunk, mikor Kínában kevesebb autót adnak el – elképesztő számok érkeztek

A Kínai Gépjárműgyártók Szövetségének adatai szerint Kína 2026 májusában összességében 2,1 százalékkal kevesebb autót adott el belföldön és külföldön, mint egy évvel korábban: összesen 2,63 millió darabot. Áprilisban még 2,5 százalékos volt a visszaesés, a tendencia tehát egyelőre nem fordult meg.

Sorozatban nyolcadik hónapja esnek az autóeladások Kínában / Fotó: CFoto via Reuters

Az elektromos és plug-in hibrid autók piaca erős maradt. Ebből a kategóriából 1,496 millió darabot értékesítettek májusban, ami 14,4 százalékos éves növekedés, gyorsabb ütemű, mint az áprilisi 9,7 százalék. Az elektromos és plug-in hibrid modellek az összes eladott autó 56,9 százalékát tették ki.

A belföldi forgalom azonban súlyos gondot okoz: a hazai vásárlók körében az értékesítés éves szinten 20,4 százalékkal esett vissza. Ezt az exportszámok majdnem teljesen ellensúlyozzák: a kivitel 68,7 százalékkal ugrott meg, és az ágazat egyre inkább a külföldi piacokra támaszkodik, hogy a gyenge hazai keresletet pótolja. A "másik oldalon", Európában azt látják a helyi autógyártók, hogy a kínaiak egyre nagyobbat hasítanak ki a tortájukból.

A kínai szövetség titkárhelyettese, Csen Si-hua szerint a belföldi kereslet stabilizálását az autóipar egyik legfontosabb feladataként kell kezelni.

Érdemes összefüggésbe helyezni a számokat: tavaly Kínában rekordmennyiségű, 34,4 millió autót adtak el, ami 9,4 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. Az elektromos és plug-in hibrid járművek értékesítése ugyanebben az évben 28,2 százalékkal bővült.

A BYD már látja, mikor nő a világ legnagyobb autógyártójává – már közel van, ehhez kell Szeged

A BYD nem elégszik meg az elektromos autóiparban a Teslától elorozott első helyével, minden tekintetben globális piacvezető szeretne lenni. Vang Csuan-fu elnök öt évet adott ahhoz, hogy a Toyotát letaszítsák a trónjáról, de ehhez minimum meg kellene duplázniuk a kibocsátásukat. A BYD esélyeit rontja, hogy japán versenytársa csak az USA-ban évi 2,5 millió autót tud eladni, ahol ő egyet sem.

Kényszer szülte az exportoffenzívát

Nem véletlen, hogy a kínai autógyártók egyre inkább a külföldi piacokban látják a kiutat. A hazai piac visszaesése ugyanis nem egyszeri jelenség: a májusi adat már a nyolcadik egymást követő hónap, amelyben csökkent az értékesítés. A visszaesés mögött részben az elektromos autókra korábban adott állami támogatások kivezetése áll, részben pedig az, hogy a piac az elmúlt évek rendkívül gyors növekedése után egyszerűen telítődni látszik.

A kínai gyártók ezért egyre tudatosabban fordulnak a külpiacok felé, és az eredmény látványos.

Az elektromos és plug-in hibrid járművek exportja egyetlen év alatt több mint a duplájára bővült. Olyan cégek, mint a BYD, már nem csupán szállítanak, hanem gyárakat is építenek külföldön: a szegedi üzem éppen ennek a stratégiának a kézzelfogható példája.