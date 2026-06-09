Elárverezték az NDK titkos katonai bázisát: meglepően olcsón kelt el

A romos balti-tengeri platform, az Ostervilm vitathatatlanul Németország egyik legkülönösebb ingatlana.

A romos balti-tengeri platform, az Ostervilm vitathatatlanul Németország egyik legkülönösebb ingatlana / Fotó: Philip Dulian / dpa Picture-Alliance via AFP

A katonai bázist eredetileg az 1950-es években építették az NDK Nemzeti Néphadserege (NVA) számára

A Greifswaldi-öbölben található Ostervilm platform egykor az NDK haditengerészetének demagnetizáló állomásaként működött. Azaz, a hadihajókat itt egy speciális rendszer segítségével kezelték, hogy a mágneses aknák ne tudják érzékelni, ha elhaladtak felettük. A bázis egy lakóépületből és egy gépházból állt. Az állomáson általában három katona tartózkodott, mindegyikük egy-két hétig szolgálatban, és minden, amire szükségük volt, hajóval érkezett.

Németország újraegyesítése után a haditengerészetnek már nem volt szüksége az NVA létesítményre – így az állomás a fosztogatók kezére jutott.

Az évek során a platform lenyűgöző médiajelenlétre tett szert. Számos beszámoló és fotósorozat dokumentálta lassú hanyatlását.

Így, bár a sziget mindössze 60 ezer euróért kelt el, a megszerzésének és az éves bérleti díjnak viszonylag alacsony költségeit valószínűleg sokkal magasabb felújítási költségek követik majd. A platform ugyanis mintegy 600 tölgyfa cölöpön áll, amelyek már több mint 70 éve ki vannak téve az elemeknek. Ráadásul az omladozó épületben gyakorlatilag nincs infrastruktúra: a villanyt, vizet és csatornahálózatot is ki kell építeni.

A mesterséges sziget új tulajdonosának, a McCube cégnek a vezérigazgatója, Oliver Pesendorfer a WZ-nek elmondta, hogy

a leromlott állapotban lévő ingatlant valószínűleg kulturális és rendezvényhelyszínként fogják hasznosítani a jövőben.

Hozzátette, hogy akár az esküvők lebonyolítása is lehetséges a 250 négyzetméteres platformon.

Ugyanakkor az engedélyek beszerzése nem lesz könnyű, tekintve, hogy a szigetet az EU védett madárrezervátumként tartja számon. Az évek alatt a kormoránok vastag guanóréteggel borították be a platformot, és pihenőhelyként használják. A februártól júliusig tartó költési időszakban ezért szigorúbb természetvédelmi előírások lehetnek érvényben, így kihívást jelenthet az engedélyének megszerzése egy olyan beruházáshoz, amely rendszeres hajóforgalmat igényel.

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