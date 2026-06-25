Húsevő baktérium les a nyaralókra, sorban zárják be a strandokat – egy veszély, ami ellen nem tehetünk semmit

Most, hogy a nyár hivatalosan is elkezdődött, turisták milliói várják türelmetlenül a vakációt, hogy sok esetben a tengerpartra utazhassanak, és élvezhessék a strandolást. Idén azonban sötét, messzire nyúló árnyék vetül a turisztikai ágazatra, mivel a tengervízben elszaporodó baktériumok miatt Spanyolországban már több strandot is be kellett zárni – írja az Euronews.

Sötét árnyék vetül a turisztikai ágazatra a tengervízben elszaporodó baktériumok miatt Spanyolországban/Fotó: Unsplash

A „húsevő baktérium” jelentette fenyegetés

Az elmúlt években Európa különböző partszakaszain számos szennyezési eseményt és egészségügyi riasztást jegyeztek fel, amelyek a folyamatosan melegedő tengervíz és a növekvő turisztikai nyomás közepette a fürdőzés korlátozásához vezettek.

„A Földközi-tenger már most megmutatja, mit jelent egy melegebb világ” – mondja a Mediterrán Unió Projektek, Klíma-akció és Energetikai Reziliencia elemzője, Hatim Aznague.

Különösen aggasztó a Vibrio baktérium esete, amelyet köznyelvben „húsevő baktériumként” emlegetnek. Ez egy vízi mikroorganizmus, amely természetes módon előfordul a tengeri és brakkvizekben, főként ott, ahol a folyók a tengerbe torkollnak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közlése szerint „a Vibrio vízi baktérium, amely a tengeri herkentyűkben is előfordul”, és bizonyos törzsei az enyhébb gyomor- és bélrendszeri megbetegedéstől egészen a súlyos, akár halálos fertőzésekig terjedő kórképeket okozhatnak.

Európában a legjelentősebb fajok közé tartozik:

a Vibrio vulnificus,

a Vibrio parahaemolyticus,

valamint a Vibrio cholerae egyes variánsai.

Az EFSA arra figyelmeztet, hogy ezek a baktériumok fertőzést okozhatnak nyers tengeri ételek fogyasztása, illetve nyílt sebek vízzel való érintkezése révén.

Emellett az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) felhívta a figyelmet a Vibrio-fertőzések fokozott kockázatára a teljes nyári szezon során, különösen hőhullámok idején, mint amilyen az idén júniusban zajlik Európában, illetve a sekély, part menti vizekben. A kockázat nemcsak az egészségre, hanem az ökoszisztémára is vonatkozik: ezek a baktériumok abban a környezetben virágoznak, ahol a tengeri ökoszisztéma természetes egyensúlya már megbomlott.