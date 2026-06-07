Bankjegybajnokságon hirdettek győztest: az egyik favorit lett a befutó

A díjnyertes bankjegy a „Tenger alatti világ” tematikára épülő sorozat legnagyobb címlete. Elő oldalán hosszú orrú csikóhalak és egy színváltó biztonsági elemmel ellátott, óriási kürtkagyló látható, míg hátoldalán a Willemstad városát díszítő, ikonikus Emma királynő híd kapott helyet. A bankjegy különlegessége, hogy előoldala vízszintes, hátoldala pedig függőleges tájolású – számol be az Origo.

A karibi kétszázguldenes lett az év bankjegye 2025-ben / Fotó: IBNS

Tizenhét bankjegy volt versenyben a címért

A lap összeállításában bemutatja, hogy a versenyben összesen 17, kiemelkedő grafikai és biztonságtechnikai megoldásokat alkalmazó bankjegy vett részt. Az IBNS tagsága szerint a karibi fizetőeszköz már a szavazás kezdetétől az egyik legesélyesebb jelöltnek számított.

A kétszázguldenes bankjegy számos korszerű védelmi elemet tartalmaz, köztük vízjelet, háromdimenziós biztonsági csíkot, színváltó festéket, irizáló nyomatokat és látássérültek számára, kialakított tapintható jelöléseket.

A bankjegyet a Crane Currency nyomtatta hagyományos papíralapra, ami ritkaságnak számít egy olyan időszakban, amikor a díjazottak között egyre gyakrabban jelennek meg a tartósabb, polimer alapanyagú bankjegyek.

A bejelentés idején a 200 guldenes címlet értéke megközelítőleg 111 amerikai dollárnak, illetve mintegy 34 ezer forintnak felelt meg.

A második helyen a Fidzsi-szigetek 5 dolláros bankjegye végzett, míg a dobogó harmadik fokára Zambia 100 kwachás címlete került. Az első öt között szerepelt még a Falkland-szigetek 5 fontos, valamint Pápua Új-Guinea 50 kinás bankjegye is.

Az IBNS által évente odaítélt elismerés a bankjegytervezés egyik legfontosabb nemzetközi díjának számít, amely a vizuális megjelenés, az innováció és a biztonságtechnikai megoldások összhangját értékeli. Az elmúlt évek győztesei között olyan országok szerepeltek, mint Bermuda, Mexikó, Kanada, Svájc vagy Új-Zéland.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.