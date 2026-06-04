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Donald Trump
akadály

Ha Donald Trumpon múlik, akkor biztosan lesz 250 dolláros bankjegy, de a meccs nincs lefutva

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Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma megkezdte egy Donald Trump arcképével ellátott 250 dolláros bankjegy előkészítő tervezését az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a munka egyelőre csak arra szolgál, hogy a tárca felkészüljön arra az esetre, ha a Kongresszus engedélyezné az új címlet kibocsátását, és Trump arcmása bankjegyen jelenhetne meg, még úgy is, hogy a bankjegy nem feltétlenül kerülne készpénzforgalomba.
VG
2026.06.04, 15:24

Donald Trumptól már eddig sem állt távol ez a fajta szereplés, ám arcmásának amerikai dollárbankjegyen való szereplése jelentős jogi akadályba ütközik: az amerikai szabályozás jelenleg tiltja élő személyek szerepeltetését a hivatalos fizetőeszközökön. A tilalom feloldásához kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. A témában benyújtott törvényjavaslatot Joe Wilson republikánus képviselő terjesztette elő 2025 februárjában, de eddig korlátozott támogatást kapott még a Republikánus Párton belül is – írja az Origo.

Donald Trump amerikai elnökAmerikai Egyesült Államok USAvámháború, kereskedelmi háború, bankjegy
Donald Trump arcmása 250 dolláros bankjegyre kerülhet, feltéve, ha ennek útjából elhárulnak a jogi akadályok
Fotó: Kent Nishimura / AFP

Születésnapi bankjegyre kerülne Trump arcmása, de van leküzdendő akadály

A lap arról ír, hogy a 250 dolláros címlet ötlete az Egyesült Államok 1776-os alapításának jubileumához kapcsolódik. Márciusban a Pénzügyminisztérium azt is jelezte, hogy Trump aláírása megjelenhet az évfordulós bankjegyeken, ami szintén példátlan lenne hivatalban lévő elnök esetében.

A szakértők szerint egy új bankjegy bevezetése hosszadalmas folyamat, amely komoly biztonsági és technikai előkészítést igényel. 

A 100 dolláros bankjegy legutóbbi áttervezése is több évig tartott, számos szövetségi intézmény együttműködésével.

A terv politikailag is megosztó. A demokraták élesen ellenzik a javaslatot, de a republikánusok körében sem alakult ki egyértelmű támogatás. Emiatt egy Trump-portréval ellátott 250 dolláros bankjegy kibocsátása egyelőre bizonytalan, még akkor is, ha az előkészítő tervek már készülnek. Várhatóan mindkét nagy párt számos törvényhozója vonakodna jóváhagyni egy Trump nevével fémjelzett fizetőeszközt olyan időszakban, amikor az üzemanyagárak emelkednek, és a családi költségvetésekre egyre nagyobb terhet ró az Irán elleni háború.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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