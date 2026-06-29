Húszezer bányakommandóst képez ki egy katonai magáncég, de nem a Blackwater az – Trump így is dörzsölheti a tenyerét

A KDK egy magáncéggel tárgyal egy bányavédelmi őrség kiképzéséről – számol be arról a Bloomberg. Az állami bányafelügyelet főfelügyelője nem nevezte meg a kiképzést végző magáncéget, de az új egység idővel valamennyi, jelenleg a bányákban és feldolgozóüzemekben szolgálatot teljesítő rendőrt és katonát leváltja. Az ország a világ leggazdagabb réz-, kobalt-, ón-, tantál-, arany-, lítium- és cinklelőhelyei közé tartozik. Ugyanakkor a kisipari bányászok – akiket időnként katonák is védenek – gyakran engedély nélkül dolgoznak, többek között nemzetközi befektetők koncessziós területein is. Emellett az ásványkincseket rendszeresen csempészik az országból, különösen a keleti, fegyveres konfliktusok sújtotta térségekben, ahol az M23 nevű lázadócsoport működik. A bányakommandónak velük kapcsolatban is lehetnek majd feladatai.

Kongóban új bányaőrséget állítanának fel, amellyel védenék a bányaterületeket, de a „bányakommandóhoz” Washington nem ad pénzügyi segítséget (illusztráció)

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Százmillió dollárból állítják fel az új bányakommandót

A kongói kormány tisztségviselője, a bányászati főfelügyelő Rafael Kabengele néhány napja a bányászati központnak számító Lubumbashiban adott interjújában azt nyilatkozta a vállalatról, hogy „jól haladnak velük a tárgyalások”, hozzátéve, hogy „az alapelvekről már megállapodás született.” Kabengele elmondta: a különleges egység létrehozását engedélyező rendelet várhatóan hamarosan megjelenik.

Az év elején a bányászati minisztérium alá tartozó Bányafelügyelet bejelentette, hogy 100 millió dollárt fordít az új őrség felállítására amerikai és egyesült arab emírségekbeli finanszírozásból.

Miként megírtuk, az amerikai kormány már régóta és egyre komolyabban érdeklődik a kongói ásványkincsek után, elsősorban azért, hogy mérsékelhesse a kritikus ásványok terén Kínától fennálló függését. A Kongói Demokratikus Köztársaság decemberben stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Trump-kormányzattal, amely kedvezményes hozzáférést biztosít amerikai vállalatok számára egyes kongói bányászati és infrastrukturális projektekhez. Mint arról beszámoltunk, Kinshasa lényegében előre összeállította a listát azokról a projektekről, amelyekbe várják mind az amerikai befektetéseket, mind akár a fizikai jelenlétet is a tengerentúlról.