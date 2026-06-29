Húszezer bányakommandóst képez ki egy katonai magáncég, de nem a Blackwater az – Trump így is dörzsölheti a tenyerét
A KDK egy magáncéggel tárgyal egy bányavédelmi őrség kiképzéséről – számol be arról a Bloomberg. Az állami bányafelügyelet főfelügyelője nem nevezte meg a kiképzést végző magáncéget, de az új egység idővel valamennyi, jelenleg a bányákban és feldolgozóüzemekben szolgálatot teljesítő rendőrt és katonát leváltja. Az ország a világ leggazdagabb réz-, kobalt-, ón-, tantál-, arany-, lítium- és cinklelőhelyei közé tartozik. Ugyanakkor a kisipari bányászok – akiket időnként katonák is védenek – gyakran engedély nélkül dolgoznak, többek között nemzetközi befektetők koncessziós területein is. Emellett az ásványkincseket rendszeresen csempészik az országból, különösen a keleti, fegyveres konfliktusok sújtotta térségekben, ahol az M23 nevű lázadócsoport működik. A bányakommandónak velük kapcsolatban is lehetnek majd feladatai.
Százmillió dollárból állítják fel az új bányakommandót
A kongói kormány tisztségviselője, a bányászati főfelügyelő Rafael Kabengele néhány napja a bányászati központnak számító Lubumbashiban adott interjújában azt nyilatkozta a vállalatról, hogy „jól haladnak velük a tárgyalások”, hozzátéve, hogy „az alapelvekről már megállapodás született.” Kabengele elmondta: a különleges egység létrehozását engedélyező rendelet várhatóan hamarosan megjelenik.
Az év elején a bányászati minisztérium alá tartozó Bányafelügyelet bejelentette, hogy 100 millió dollárt fordít az új őrség felállítására amerikai és egyesült arab emírségekbeli finanszírozásból.
Miként megírtuk, az amerikai kormány már régóta és egyre komolyabban érdeklődik a kongói ásványkincsek után, elsősorban azért, hogy mérsékelhesse a kritikus ásványok terén Kínától fennálló függését. A Kongói Demokratikus Köztársaság decemberben stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a Trump-kormányzattal, amely kedvezményes hozzáférést biztosít amerikai vállalatok számára egyes kongói bányászati és infrastrukturális projektekhez. Mint arról beszámoltunk, Kinshasa lényegében előre összeállította a listát azokról a projektekről, amelyekbe várják mind az amerikai befektetéseket, mind akár a fizikai jelenlétet is a tengerentúlról.
Az ország
- északkeleti részén a Barrick Mining üzemeltet egy hatalmas aranybányát, míg
- a délkeleti Katanga régió gyorsan növekvő réziparában a Glencore, a CMOC Group és a kínia Zijin Mining Group is a meghatározó szereplők közé tartozik.
Washingtonnak ugyanakkor egyre sürgetőbb pozícióinak kiépítése a kongói bányaiparban, amivel eleve némi késésben van Kínával szemben. Az amerikai-kongói közeledés felgyorsulásának jele egy több milliárd dolláros ügylet is, melyet februárban jelentettek be, és amelynek értelmében egy amerikai befektetési alap a Glencore egyik bányájában szerezne részesedést.
Szeptemberre felállhat a bányakommandó első egysége
Ami a húszezer fős fegyveres bányaőrség felállítását jelenti, bár az amerikai kormány azt közölte, hogy nem vesz részt a kezdeményezésben, Kabengele szerint Washington „kész segíteni, valóban segíteni” a projekt megvalósításában. Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor ezen a héten a Bloombergnek azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „semmilyen módon nem vesz részt” a programban, és nem tervezi az új egység finanszírozását.
A kongói fél tájékoztatása szerint a kiképzés szeptemberben kezdődhet meg, az első egységet pedig várhatóan januárban vezénylik Katangába.
Hozzátette: a kiképzők nem állnak kapcsolatban Erik Prince-szel, Donald Trump szövetségesével, egyben a Blackwater híres-hírhedt magán katonai vállalat alapítójával, akinek cégei az elmúlt években Kongó több ágazatában is tevékenykedtek.
A főfelügyelő azt is jelezte, hogy nem támogatná, ha a jelenlegi bányarendőrség állományának tagjai átkerülnének az új őrséghez.
A Bányafelügyelet nemrég közbelépett az Eurasian Resources Group egyik leányvállalatának bányászati engedélyével kapcsolatos vitában, miután kisipari bányászok megszállták a koncessziós terület jelentős részét. A világ egyik legnagyobb, akkumulátorgyártásban használt kobaltszállítójának számító vállalat szerint a terület tartalmazza a leányvállalat fennmaradó készleteinek döntő részét. Egy múlt havi katonai művelet során eltávolították a behatolókat, akik azt állították, hogy kormányzati felhatalmazással tisztították a koncesszió területén húzódó folyómedret.