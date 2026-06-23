Kiderült, mennyi pénzt fizetett Magyarország és Szlovákia az oroszoknak az olajért: ezt már a Tisza-kormány alatt utalták át – Putyin inkább Kínára és Indiára figyel

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Barátság kőolajvezeték
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A nyugati szankciók ellenére továbbra is jelentős bevételt termel az orosz energiaszektor. Ebben fontos szerepet játszik a Magyarországra és Szlovákiába érkező export az újra működő Barátság kőolajvezetéken keresztül.
2026.06.23, 21:43
Frissítve: 2026.06.23, 21:47

Jelentősen nőttek Oroszország olajexportból származó bevételei a Barátság kőolajvezeték újraindítása után. Májusban Magyarország és Szlovákia összesen 687 millió euró értékben vásárolt orosz kőolajat, ami az orosz export fontos részét jelentette.

barátság kőolajvezeték
Három hónapos leállás után újra teljes kapacitással működik a Barátság kőolajvezeték / Fotó: MOL

Új lendületet kapott Oroszország olajexportja, miután április végén újraindult a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. A vezeték három hónapig nem működött teljes értékűen, az újraindítás azonban azonnal érezhető hatást gyakorolt az orosz energiaszektor bevételeire.

Óriási bevételeket termel a Barátság kőolajvezeték

A rendelkezésre álló adatok szerint áprilisban az orosz vezetékes olajexportból származó bevételek 22 százalékkal emelkedtek. Májusban a teljes nyersolaj-exportból származó bevétel elérte a napi 362 millió eurót, miközben az exportvolumen 8 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy Moszkva a nemzetközi korlátozások és szankciók ellenére továbbra is jelentős mennyiségű nyersolajat tud értékesíteni a világpiacon.

A Barátság vezeték továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be Közép-Európa energiaellátásában. Májusban Magyarország és Szlovákia összesen 687 millió euró értékben importált orosz kőolajat. Ez az összeg az adott hónapban Oroszország teljes exportjának mintegy 5 százalékát tette ki.

A legnagyobb vásárlók ugyanakkor továbbra is Ázsiában találhatók. 

Kína és India együttesen 4,8 milliárd euró értékben vásárolt orosz nyersolajat májusban, ami jól mutatja, hogy az orosz energiahordozók számára a keleti piacok váltak a legfontosabb felvevőterületté.

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A közel-keleti válság újra átírta az energiaellátás térképét. Hiába a politikai szándék, a valóság mást mutat: az EU egyre több orosz gázt vásárol.

Nemcsak az olaj, hanem a földgáz is jelentős bevételi forrást jelent Moszkvának. A Balkáni Áramlat vezetéken keresztül érkező orosz földgáz importjának értéke májusban elérte a 485 millió eurót. Ez tovább erősítette az orosz energiaszektor pénzügyi helyzetét.

A Barátság vezeték körüli események ugyanakkor nem pusztán gazdasági jelentőségűek. Az olajszállítás korábbi fennakadását az ukrán Naftogaz-csoport infrastruktúráját ért januári támadás okozta, amely megzavarta a tranzitfolyamatokat. 

A vezeték újraindítása ezért nemcsak energetikai, hanem geopolitikai szempontból is fontos fejleménynek számított.

Elemzők szerint a Barátság vezeték működésének helyreállítása segített stabilizálni az orosz olajexportot egy olyan időszakban, amikor a Kreml bevételeit jelentős nemzetközi nyomás érte. A számok azt mutatják, hogy Oroszország továbbra is képes jelentős exportbevételeket realizálni, miközben a globális olajkereskedelem fokozatosan alkalmazkodik az új geopolitikai viszonyokhoz.

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A háttérben az orosz energia uniós betiltásának törekvése áll. Könnyen lehet, hogy a Barátság vezetékre néhány éven belül rá se fogunk ismerni.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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