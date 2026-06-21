Máris reszkethetnek az autósok, félbeszakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások

Alig egy hete jelent meg a horizonton a béke reménye, lejjebb szorítva a nemzetközi olajárakat, aminek láttán a magyar kormány lehetőséget látott az üzemanyagok elődje által bevezetett védett árának megszüntetésére. A tartósan olcsó olajhoz azonban az kell, hogy tényleg megszülessenek a részletes felttelek, és újrainduljon a Hormuzi-szoroson keresztül az energia nemzetközi szállítása. Ez a remény azonban vasárnap megbicsaklott Svájcban.

Béketárgyalás – szép reményekkel indultak neki, de érezhető volt. hogy valami történhet Fotó: Nathan Howard/Pool

Alig hogy megkezdődött a JD Vance alelnök vezette amerikaiak és az irániak tárgyalása a feltételekről, Teherán máris felfüggesztette az egyeztetést. Erről a Bloomberg hírügynökség írt, a félhivatalos iráni Fars hírügynökség jelentése alapján.

Az egyeztetésre leső friss kockázatokról mi is beszámoltunk.

Feléledt a remény: Vance tárgyalni érkezett, Trump ragaszkodik az iráni tűzszünethez, ha folyik is a vér Az amerikai alelnök is Svájcba érkezett. Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folytatódnak, de Izrael és Libanon konfliktusa belerondíthat ebbe.

Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat, miután Donald Trump amerikai elnök újabb csapásokkal fenyegetőzött a libanoni Hezbollah tevékenysége miatt – jelentette a Fars, névtelen forrásra hivatkozva. Egy másik félhivatalos iráni hírügynökség, a Tasnim szerint az iráni delegáció elhagyta a svájci tárgyalási helyszínt is.

Béketárgyalás: Libanon komoly kockázatnak látszott, és annak is bizonyult

Miután a megbeszélések vasárnap korábban megkezdődtek, Trump egy közösségimédia-bejegyzésben kijelentette, hogy ismét csapást mér Iránra, ha az nem állítja le „azonnal a Libanonban bajt okozó, rendkívül jól fizetett helyettesítő erőit (proxyit)”.

Arra is figyelmeztette Iránt, hogy az Egyesült Államok „vámot” vagy egyfajta díjat kezdhet szedni, ha nem születik megállapodás. Vasárnap a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy közvetlenül közölte az iráni vezetéssel: ha lezárják a Hormuzi-szorost, „még vissza sem jutnak Iránba” – fogalmazott.

Halálos tankincidens fenyegeti Magyar Péter tervét a védett üzemanyagárakról Úgy indul az amerikai-iráni béketárgyalás Svájcban, hogy az izraeli híroldalak címoldala egy véres tankincidens híreivel vannak tele, az Al Jazeera pedig a libanoni áldozatokat számolgatja. A védett ár kivezetése a magyar benzinkutakról a béke kilátása miatt visszaeső olajárakra alapozott – máris látható, hogy ennek a bázisnak kemény próbákat kell kiállnia.

Hétfő délelőttig még fordulhat a helyzet

Az Egyesült Államok, Irán, Katar és Pakisztán képviselőinek első magas szintű találkozója vasárnap kezdődött meg a svájci Bürgenstock üdülőhelyen. A résztvevők között volt JD Vance amerikai alelnök és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is.