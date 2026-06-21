Máris reszkethetnek az autósok, félbeszakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások
Alig egy hete jelent meg a horizonton a béke reménye, lejjebb szorítva a nemzetközi olajárakat, aminek láttán a magyar kormány lehetőséget látott az üzemanyagok elődje által bevezetett védett árának megszüntetésére. A tartósan olcsó olajhoz azonban az kell, hogy tényleg megszülessenek a részletes felttelek, és újrainduljon a Hormuzi-szoroson keresztül az energia nemzetközi szállítása. Ez a remény azonban vasárnap megbicsaklott Svájcban.
Alig hogy megkezdődött a JD Vance alelnök vezette amerikaiak és az irániak tárgyalása a feltételekről, Teherán máris felfüggesztette az egyeztetést. Erről a Bloomberg hírügynökség írt, a félhivatalos iráni Fars hírügynökség jelentése alapján.
Az egyeztetésre leső friss kockázatokról mi is beszámoltunk.
Feléledt a remény: Vance tárgyalni érkezett, Trump ragaszkodik az iráni tűzszünethez, ha folyik is a vér
Az amerikai alelnök is Svájcba érkezett. Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folytatódnak, de Izrael és Libanon konfliktusa belerondíthat ebbe.
Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat, miután Donald Trump amerikai elnök újabb csapásokkal fenyegetőzött a libanoni Hezbollah tevékenysége miatt – jelentette a Fars, névtelen forrásra hivatkozva. Egy másik félhivatalos iráni hírügynökség, a Tasnim szerint az iráni delegáció elhagyta a svájci tárgyalási helyszínt is.
Béketárgyalás: Libanon komoly kockázatnak látszott, és annak is bizonyult
Miután a megbeszélések vasárnap korábban megkezdődtek, Trump egy közösségimédia-bejegyzésben kijelentette, hogy ismét csapást mér Iránra, ha az nem állítja le „azonnal a Libanonban bajt okozó, rendkívül jól fizetett helyettesítő erőit (proxyit)”.
Arra is figyelmeztette Iránt, hogy az Egyesült Államok „vámot” vagy egyfajta díjat kezdhet szedni, ha nem születik megállapodás. Vasárnap a Fox Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy közvetlenül közölte az iráni vezetéssel: ha lezárják a Hormuzi-szorost, „még vissza sem jutnak Iránba” – fogalmazott.
Halálos tankincidens fenyegeti Magyar Péter tervét a védett üzemanyagárakról
Úgy indul az amerikai-iráni béketárgyalás Svájcban, hogy az izraeli híroldalak címoldala egy véres tankincidens híreivel vannak tele, az Al Jazeera pedig a libanoni áldozatokat számolgatja. A védett ár kivezetése a magyar benzinkutakról a béke kilátása miatt visszaeső olajárakra alapozott – máris látható, hogy ennek a bázisnak kemény próbákat kell kiállnia.
Hétfő délelőttig még fordulhat a helyzet
Az Egyesült Államok, Irán, Katar és Pakisztán képviselőinek első magas szintű találkozója vasárnap kezdődött meg a svájci Bürgenstock üdülőhelyen. A résztvevők között volt JD Vance amerikai alelnök és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is.
A tárgyalásokat ismerő egyik tisztviselő szerint a libanoni harcok rendezése kulcsfontosságú lesz az amerikai–iráni tárgyalások sikeréhez. A névtelenséget kérő forrás szerint a konfliktus az egyik legnagyobb akadállyá vált, miközben a tárgyalások középpontjában a Hormuzi-szoros, az amerikai szankciók és a befagyasztott iráni vagyon kérdése is szerepel – számolt be a Bloomberg.
A négypárti egyeztetések helyi idő szerint 14:45-kor kezdődtek, és vasárnap estig tervezték folytatni őket.
A svájci hatóságok hétfő délelőttig fenntartják a helyszínt arra az esetre, ha a tárgyalások tovább húzódnának. Ha csak az Irán-Belgium vb-meccs vonja el a figyelmüket, az a szerencsés eset. Ha most nem folytatódna a tárgyalás, és főleg ha későbbi folytatásról sem születik közös döntés, a múlt héten visszaeső olajárak ismét emelkedésnek indulhatnak.
Izrael, amely Washington szövetségese a február 28-án kezdődött Irán elleni háborúban, ezzel párhuzamosan a szomszédos Libanonban is harcot folytat a Hezbollah ellen. Irán következetesen igyekezett összekapcsolni a libanoni konfliktust – amely több ezer ember halálát okozta és több mint egymillió libanoni lakost kényszerített lakóhelye elhagyására – a szélesebb körű amerikai tárgyalásokkal.
Izrael ugyanakkor hangsúlyozza, hogy addig tartja fenn katonai jelenlétét határainál, amíg nem bizonyosodik meg arról, hogy a Hezbollah – amelyet az Egyesült Államok terrorszervezetként tart nyilván – már nem jelent fenyegetést.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF, az izraeli hadsereg) közlése szerint a közelmúltbeli műveletek egy föld alatti bunkerrendszert céloznak, ahol feltételezésük szerint Hezbollah-harcosok rejtőznek.