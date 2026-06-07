Ennek köszönheti, hogy ma fizetést kap: pénz helyett más is járhat a munkáért – az első béremelést a pestis hozta el

Egy friss összeállítás különböző történelmi és gazdaságtörténeti források alapján mutatja be a bérezés fejlődéstörténetét. A történeti áttekintés jól mutatja, hogyan alakult át a munkáért járó ellenszolgáltatás az évszázadok során, és hogyan idomult ehhez a kifizetés ciklikussága – derül ki az Origo cikkéből.

Hosszú története van annak, amíg a bérezés a gabonától a pénzig jutott (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Sör, gabona és só: ilyen volt a bérezés az ókorban

Az első ismert bérezési rendszerek még természetbeni juttatásokra épültek. A munkások számára a legfontosabb a túlélés biztosítása volt, ezért gyakran élelmiszerrel vagy alapvető használati cikkekkel fizették ki őket.

Egy Kr. e. 3100 körüli mezopotámiai agyagtábla például napi söradagot említ a napszámosok fizetségeként. Később, Kr. e. 1750 körül Hammurapi törvénykönyve már részletesen szabályozta számos foglalkozás gabonában meghatározott bérét.

A pénzalapú bérezés egyik első mérföldkövének a lüd sztatér számít: a Kr. e. 600 körül megjelenő érme volt az első államilag kibocsátott névértékes fizetőeszköz. Egyharmad sztatér akkori értéken egyhavi megélhetést biztosított.

A „fizetés” (salary) szó eredete is az ókorhoz kapcsolódik: a latin salarium a sóra utal, amely akkoriban rendkívül értékes árucikknek számított.

Később a középkori bérezés sokkal összetettebb volt annál, mint hogy egyszerű pénzkifizetésként tekintsünk rá. A szolgálatot teljesítők gyakran kaptak

szállást, élelmet, ruházatot vagy

egyéb ellátást is a fizetés mellé.

950-ben például a bizánci hivatalnokokat a császár személyesen jutalmazta aranypénzzel és selyemtekercsekkel egy ünnepélyes ceremónián a Hagia Szophiában.

A korszak egyik legnagyobb fordulópontját a fekete halál jelentette. Az 1346 és 1353 között pusztító járvány Európa lakosságának közel felét elvitte, ami súlyos munkaerőhiányhoz és jelentős béremelkedéshez vezetett.

Bár sok munkaviszony éves elszámolású volt, a kifizetések gyakran szezonális ciklusokhoz igazodtak, nem pedig fix havi rendszerben történtek.

Az ipari forradalom hozta el a rendszeres fizetést

A modern bérszámfejtés alapjai a kora újkorban és az ipari forradalom idején alakultak ki. A 17. században megjelent a darabbérben működő háziipar, ahol a kereskedők otthon dolgozó munkásoknak szervezték ki a termelést.

1659-ben Londonban állították ki az első ismert fizetési csekket, majd az ipari forradalom idején a heti fizetés vált általánossá a gyárakban.

A rendszeres bérkifizetés jól illeszkedett a városiasodó társadalom ritmusához, és kiszámíthatóbbá tette a munkások pénzügyeit.