Biztosítási rés tátong a természeti katasztrófáknál: egyre nagyobb vagyon marad védelem nélkül

A jelentés szerint a biztosítási piac összességében követi a növekvő kockázatokat, a fedezeti rés azonban abszolút értékben tovább tágul. Ennek oka, hogy a veszélyeztetett vagyontárgyak összértéke is folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb vagyon marad részben vagy teljesen biztosítás nélkül – áll az Origo cikkében.

Egy hurrikán által összedöntött ház New Orleans-ban, az Egyesült Államokban – növekszik a biztosítási fedezet nélkül hagyott vagyontárgyak értéke / Fotó: Unsplash

Az éghajlatváltozás és az urbanizáció hajtja a biztosítási károk növekedését

A hurrikánok, erdőtüzek, árvizek és más természeti katasztrófák okozta veszteségek az elmúlt években meredeken emelkedtek. A Swiss Re Institute szerint ebben meghatározó szerepet játszik az éghajlatváltozás, az urbanizáció és az infláció együttes hatása.

A növekvő ingatlanértékek és a sűrűbben lakott területek miatt egy-egy természeti csapás ma lényegesen nagyobb gazdasági károkat okoz, mint korábban, függetlenül attól, hogy az érintett vagyon rendelkezik-e biztosítási védelemmel.

A biztosított és a nem biztosított ingatlanvagyon közötti különbség Észak-Amerikában 2024-ben 6 százalékkal, 140 milliárd dollárra nőtt. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában ugyanez a mutató 11 százalékos emelkedést követően elérte a 90 milliárd dollárt.

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása szerint a fedezeti hiány abszolút értékben tovább növekszik, mivel egyre nagyobb vagyontömeg igényelne biztosítási védelmet.

Ezzel párhuzamosan több kiemelten veszélyeztetett térségben csökken a biztosítási lefedettség. Kaliforniában például 2024-ben a lakóingatlan-biztosítások mindössze 12 százaléka tartalmazott földrengés-biztosítást, miközben 1994-ben még 30 százalék volt ez az arány.

A Swiss Re Institute szerint a fejlődő országokban az elmúlt évtizedben romlott a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség. Ezekben a régiókban a kockázatok gyorsan halmozódnak, miközben a biztosítási fedezet aránya csökken.

Európában ugyanakkor kedvezőbb folyamatok figyelhetők meg:

az alkalmazkodási intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy az árvízkárok biztosítási veszteségei mérsékeltebb ütemben növekedjenek, és

2015 óta javult a biztosítási lefedettség Európa, a Közel-Kelet, Afrika, valamint az ázsiai-csendes-óceáni térség fejlett gazdaságaiban is.

A jelentés előrejelzése szerint a jelenlegi trendek fennmaradása esetén a biztosított természeti katasztrófák kárértéke 2030-ra akár 186 milliárd dollárra is emelkedhet. Ez jelentős ugrást jelentene a 2025-re becsült 107 milliárd dollárhoz képest, és jóval meghaladná a történelmi átlagot, amely évi 100 milliárd dollár alatt alakult.