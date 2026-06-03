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Biztosítási rés tátong a természeti katasztrófáknál: egyre nagyobb vagyon marad védelem nélkül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben világszerte nő a természeti katasztrófák gyakorisága és pusztító ereje, a károk jelentős része továbbra sem rendelkezik biztosítási fedezettel. A biztosítás nélkül maradó veszteségek értéke 2024-ben 7 százalékkal, 424 milliárd dollárra emelkedett, miközben a legnagyobb kitettség továbbra is Észak-Amerikát jellemzi – derül ki a Swiss Re Institute friss elemzéséből.
VG
2026.06.03, 16:22

A jelentés szerint a biztosítási piac összességében követi a növekvő kockázatokat, a fedezeti rés azonban abszolút értékben tovább tágul. Ennek oka, hogy a veszélyeztetett vagyontárgyak összértéke is folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb vagyon marad részben vagy teljesen biztosítás nélkül – áll az Origo cikkében.

hurrikán, ház, biztosítás
Egy hurrikán által összedöntött ház New Orleans-ban, az Egyesült Államokban – növekszik a biztosítási fedezet nélkül hagyott vagyontárgyak értéke / Fotó: Unsplash

Az éghajlatváltozás és az urbanizáció hajtja a biztosítási károk növekedését

A hurrikánok, erdőtüzek, árvizek és más természeti katasztrófák okozta veszteségek az elmúlt években meredeken emelkedtek. A Swiss Re Institute szerint ebben meghatározó szerepet játszik az éghajlatváltozás, az urbanizáció és az infláció együttes hatása.

A növekvő ingatlanértékek és a sűrűbben lakott területek miatt egy-egy természeti csapás ma lényegesen nagyobb gazdasági károkat okoz, mint korábban, függetlenül attól, hogy az érintett vagyon rendelkezik-e biztosítási védelemmel.

A biztosított és a nem biztosított ingatlanvagyon közötti különbség Észak-Amerikában 2024-ben 6 százalékkal, 140 milliárd dollárra nőtt. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában ugyanez a mutató 11 százalékos emelkedést követően elérte a 90 milliárd dollárt.

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása szerint a fedezeti hiány abszolút értékben tovább növekszik, mivel egyre nagyobb vagyontömeg igényelne biztosítási védelmet.

Ezzel párhuzamosan több kiemelten veszélyeztetett térségben csökken a biztosítási lefedettség. Kaliforniában például 2024-ben a lakóingatlan-biztosítások mindössze 12 százaléka tartalmazott földrengés-biztosítást, miközben 1994-ben még 30 százalék volt ez az arány.

A Swiss Re Institute szerint a fejlődő országokban az elmúlt évtizedben romlott a természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség. Ezekben a régiókban a kockázatok gyorsan halmozódnak, miközben a biztosítási fedezet aránya csökken.

Európában ugyanakkor kedvezőbb folyamatok figyelhetők meg:

  • az alkalmazkodási intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy az árvízkárok biztosítási veszteségei mérsékeltebb ütemben növekedjenek, és 
  • 2015 óta javult a biztosítási lefedettség Európa, a Közel-Kelet, Afrika, valamint az ázsiai-csendes-óceáni térség fejlett gazdaságaiban is.

A jelentés előrejelzése szerint a jelenlegi trendek fennmaradása esetén a biztosított természeti katasztrófák kárértéke 2030-ra akár 186 milliárd dollárra is emelkedhet. Ez jelentős ugrást jelentene a 2025-re becsült 107 milliárd dollárhoz képest, és jóval meghaladná a történelmi átlagot, amely évi 100 milliárd dollár alatt alakult.

Az Egyesült Államokat sújtották a legnagyobb veszteségek

A Swiss Re Institute már 2024 decemberében arra számított, hogy a 2025-re becsült 107 milliárd dollárnyi biztosított kár döntő része az Egyesült Államokban jelentkezik majd. A teljes összeg 83 százaléka, mintegy 89 milliárd dollár köthető az amerikai piachoz.

A veszteségek közel fele, mintegy 40 milliárd dollár az erdőtüzek következménye volt. 

Különösen a Los Angeles térségében pusztító tüzek okoztak rendkívüli károkat, míg a fennmaradó veszteségek jelentős része viharokhoz kapcsolódott.

A biztosító adatai szerint további 11 milliárd dollárnyi biztosított veszteség emberi tevékenység – szándékos károkozás vagy gondatlanság – következményeként keletkezett.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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