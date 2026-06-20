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Rendkívüli

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Bolívia
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Megbénult egy egész ország: rendkívüli állapotot hirdetett Bolívia, a hadsereg is beavatkozhat

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A politikai fordulat nem hozott gyors áttörést, ezért hatalmas az elégedettlenség. A nemrégiben megválasztott Rodrigo Paz ellen szinte egész Bolívia fellázadt, a demonstrálók pedig gyakorlatilag teljesen megbénították az ország közlekedését. A helyzet annyira súlyos, hogy bizonyos településeken ellátásbiztonsági problémák merültek fel.
Nagy Krisztián
2026.06.20, 11:45
Frissítve: 2026.06.20, 11:49

Rodrigo Paz bolíviai elnök szombaton rendkívüli állapotot hirdetett, miután a magas infláció és rossz gazdasági viszonyok miatt elhúzódó tüntetéssorozat súlyos politikai válsággá alakult.

rendkívüli állapotot hirdetett Bolívia, a hadsereg is beavatkozhat
Rendkívüli állapotot hirdetett Bolívia, a hadsereg is beavatkozhat / Fotó: AFP

A szakszervezetek, gazdák, valamint a korábbi elnök, Evo Morales támogatói Rodrigo Paz azonnali lemondását követelik. Az ötven napja tartó útlezárások és tömegdemonstrációk következtében nem csak a közúti infrastruktúra vált használhatatlanná, hanem országszerte élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány lépett fel.

A bolíviai elnök rendkívüli állapotot hirdetett

A kialakult helyzetre Rodrigo Paz kénytelen volt reagálni, ezért beszédet intézett a polgárokhoz, amelyben közölte, hogy rendkívüli állapotot hirdet annak érdekében, hogy az ország útjai újra járhatóak legyenek:

A bolíviaiak nem maradhatnak továbbra is az útlezárások túszai, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy dolgozzanak, tanuljanak, orvosi ellátáshoz jussanak, ellássák magukat, és megteremtsék családjuk megélhetését

− mondta az elnök, majd közölte, hogy véleménye szerint a hadsereg és rendőrség bevonására is szükség lehet a rend helyreállításának érdekében. Rodrigo Paz arról is beszélt, hogy megítélése szerint szervezett csoportok, erőszakot alkalmazva bénítják meg az országot.

Az előzmények

A múlt hónapban Rodrigo Paz egy olyan törvényt írt alá, amely lehetővé teszi a katonaság bevetését  belső konfliktusok kezelésére, bár korábban azt mondta, hogy rendkívüli állapot kihirdetésére csak akkor kerülne sor, ha a párbeszéd kudarcot vallana. Ez úgy tűnik most megtörtént:

Miután kimerítettünk minden párbeszédet, miután egyezségre jutottunk azokkal, akiknek jogos követeléseik voltak, és miután egyértelművé vált, hogy néhányan erőszakkal próbálják meg destabilizálni Bolíviát, döntést hoztunk a rendkívüli állapot országos bevezetéséről

− fogalmazott a bolíviai elnök szombati beszédében.

A centrista Rodrigo Paz csupán hét hónapja van hivatalban, azonban az ország már a kormányváltás előtt is az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb gazdasági válságával küzdött. A korábbi baloldali kormányok csaknem két évtizedes regnálása alatt az ország gazdasági teljesítménye szinte stagnált, az utóbbi években pedig a földgázkitermelés visszaesett, a devizatartalékok kimerültek, az infláció pedig elpattant.

Rodrigo Paz a helyzet stabilizálása érdekében igyekzett megerősíteni a diplomáciai kapcsolatokat Washingtonnal, aminek eredményeképpen szeptemberben egy 1,5 milliárd dolláros gazdasági megállapodás született, amely az ország üzemanyag-ellátásának biztosítását célozta.

Mindeközben megszorításokra is szükség volt, mivel a pénzromlás üteme negyvenéves csúcson van, miközben az üzemanyag hiánycikké vált. Rodrigo Paz a kihívásokra válaszul megvágta az üzemanyag-támogatásokat, aminek következtében tüntetések robbantak ki, amelyek résztvevői tömegesen az elnök lemondását követelik.

 

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