Csak próbálkozott a világ egyik legnagyobb energiacége, megdöbbentek, annyi olajat találtak: mindenki erre az országra figyel – teljesen átrajzolhatja a piacot

A BP szeptemberben megkezdi az olajtermelést az azerbajdzsáni Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) tengeri olajmező egyik mélyebb tárolórétegéből – jelentette be Gordon Birrell, a vállalat termelési és üzemeltetési ügyekért felelős alelnöke egy sajtótájékoztatón – írja az Interfax.

Az ACG-mező geológiai felépítése rendkívül összetett: a szabad gáz egyaránt megtalálható az olajtelepek felett és alatt is. A mező mélyén, az egyik tároló alján a BP mérnökei egy vékony olajréteget azonosítottak, amely gáz és víz közé ékelődve helyezkedik el. A képződmény részletes feltérképezésére a vállalat egy dedikált fúrást mélyített.

„Tudtuk, hogy víz és gáz között olajréteg húzódik, és tisztában voltunk azzal, hogy ilyen felhalmozódással találkozhatunk" – fogalmazott Birell. A megerősítő fúrás jelenleg is folyamatban van, a termelés szeptemberi indítása pedig lehetővé teszi, hogy a BP felmérje a réteg kapacitását és meghatározza a teljes készlet nagyságát.

Az azeri gáz tarol Európában

Az éves azeri kivitel fokozatosan 15 terawattórára fog nőni, ez körülbelül 1,5 milliárd köbmétert takar. Ebbe már beleértendők az Olaszországgal, Görögországgal és Bulgáriával kötött, fix szállítási volumenű hosszú távú szerződések, valamint a német Securing Energy for Europe GmbH-val (SEFE) kötött, tíz évre szóló szerződések. A többi országgal olyan szerződéseket írtak alá, amelyekben nem szerepelnek pontos beszerzési mennyiségek.

Azerbajdzsán gázt exportál továbbá Törökországba

a Transzanatóliai földgázvezetéken (TANAP)

és a Dél-kaukázusi vezetéken (SCP),

valamint Grúziába az SCP és a Hajigabul-Gazakh vezetéken.

Tavaly augusztus 2-án megkezdte szíriai kivitelét is napi 3,4 millió köbméterrel, a mennyiség majd 6 millió köbméterre nő.

Az orosz gáz a Török Áramlat vezetéken jut el Szlovákiába, az útvonal Törökországot, Bulgáriát, Szerbiát és Magyarországot érinti. Viszont az azeri a Déli Gázfolyosón (SGC): Törökországba a TANAP-on keresztül jut a gáz, onnan a TAP-on, az Adriai-tengeren át Görögországba.

A Török Áramlat és az SGC útvonalai nem keresztezik egymást még Törökországban sem.

Korábban tárgyalások folytak a TAP és a Török Áramlat összekapcsolásáról Bulgária és Görögország között, de a Görögország–Bulgária Interkonnektor (IGB) elindult, míg az orosz és az azerbajdzsáni gázútvonalakat nem kötötték össze.