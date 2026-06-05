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Európai Unió
nyugat-balkáni bővítés
Ukrajna

Hatalmas bejelentést tett Brüsszel: megvan, ki lesz az EU 28. tagja, és a dátum is

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Az Európai Tanács elnökének nyugat-balkáni körútján derült ki, hogy melyik tagjelölt ország lehet az államközösség legújabb tagja. Brüsszel már több mint egy évtizede kezdte meg a tárgyalásokat Montenegróval, most végre látszik a fény az alagút végén. Mindemellett a teljes régió nagyobb figyelmet kaphat.
Nagy Krisztián
2026.06.05, 18:14
Frissítve: 2026.06.05, 19:13

António Costa, az Európai Tanács elnöke Montenegróban járt az ország Szerbiától való függetlenedésének huszadik évfordulóján. A brüsszeli politikus útján a Nyugat-Balkán összes tagjelölti státuszú államát felkereste, és úgy tűnik, egyidejűleg kezdődhet meg az Európai Unió keleti és délkeleti irányú bővítése.

Hatalmas bejelentést tett Brüsszel: megvan, ki lesz az EU 28. tagja
Hatalmas bejelentést tett Brüsszel: megvan, ki lesz az EU 28. tagja / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Brüsszel Montenegró mellé emelte Ukrajnát

A nyugat-balkáni ország már 2012 óta várja, hogy valóban megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások − vázolta fel a történelmi viszonyokat António Costa, majd kijelentette, hogy

most valóban indulhat a visszaszámlálás, Montenegró 2028-ra tagállammá válhat.

A politikus arról is beszélt, hogy az első bővítési klaszter nem csupán a podgoricai kormány előtt nyílik meg, hanem 

Ukrajnával is megkezdődnek a tárgyalások.

Úgy tűnik, az Európai Unió valóban elhivatott az expanzió mellett, mivel a balkáni bővítés már hosszú évek óta szinte parkolópályára került, de most Costa szavai elszántságról adtak tanúbizonyságot:

A reformok és a társadalom valamennyi szereplőjével folytatott együttműködés meghozza az eredményét. Utam során arra bátorítottam valamennyi partnert, hogy ragadják meg a lehetőséget, használják ki a jelenlegi lendületet, és tegyenek meg minden szükséges lépést annak érdekében, hogy felgyorsítsák előrehaladásukat az Európai Unió felé vezető úton.

Costa arról is beszélt, hogy a nyugat-balkáni régió az Európai Unió jövőjének szerves része, ezért továbbra is prioritás, illetve kulcsfontosságú geopolitikai beruházás, de a folyamat továbbra is reformokhoz van kötve, valamint hangsúlyozta, hogy az államszövetség gyors eredményeket szeretne elérni, miközben ápolja és erősíti a jószomszédi viszonyt és a gazdasági kapcsolatokat.

Szerbia és Albánia is szóba került

„A múlt héten kormányközi konferenciát tartottunk Albániával, amely megnyitotta a csatlakozási folyamat következő szakaszát. Emellett a bizottság javaslatot tett három tárgyalási fejezet lezárására Albániával” − ismertette a fejleményeket Antónia Costa, majd a szerb aktualitásokról is beszámolt:

A szerb kormány konkrét menetrendet terjesztett elő, melynek értelmében a következő hetekben elfogadja a választási törvény reformjának még hiányzó elemeit, és a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIRH), valamint a Velencei Bizottság ajánlásaival összhangban lezárja az igazságügyi reformot.

Elméletileg nem, de gyakorlatilag gyorsított eljárás

Magyar Péter a héten jelentette be, hogy kormánynak sikerült megállapodni az ukrán vezetéssel a magyar kisebbség jogait illetően. A Tisza-kormánynak tulajdonképpen sikerült a korábban még Orbán Viktor által megfogalmazott 11 követelést tartalmazó listát elfogadtatni Kijevvel, azonban a kormányfő szerint ettől függetlenül a gyorsított csatlakozási eljárás továbbra sem jöhet szóba:

Amennyiben Ukrajnának tíz vagy tizenöt éven belül sikerül lezárni mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötőerővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben

− fogalmazott Magyar Péter, ám kijelentése némileg ellentmondásos, mivel a hatályos magyar jogszabályok jelenleg

a nemzetközi szerződésekről szóló népszavazást nem teszik lehetővé, ehhez az Alaptörvény módosítására lenne szükség. 

Technikailag tehát Budapest nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását, de a jelenlegi nemzetközi környezetben egyedül a magyar kormány fékezte az államszövetség keleti irányú bővítését, ám ez az ellensúly most megszűnni látszik, tisztán jogi értelemben az állampolgároknak nincs beleszólásuk az ügybe.

 

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