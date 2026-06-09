Brüsszel most már komolyan odaverne: egyszerre akár 90 orosz bank kerülhet célkeresztbe

Az Európai Unió szerdán terjesztheti elő a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot, amely ezúttal elsősorban az orosz bankrendszert és a kriptodeviza-hálózatokat venné célba. Brüsszel abban bízik, hogy a pénzügyi nyomás fokozása növeli egy orosz bankválság esélyét, és ezzel erősíti Moszkva hajlandóságát a béketárgyalásokra.

Brüsszel rákényszeríti Vlagyimir Putyint a cselekvésre / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Brüsszel oda próbál szúrni, ahol fáj

A tervezet súlyát az adja, hogy akár 90 bankot is felvehetnek az uniós szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és az érintett orosz pénzintézetek száma így 100 fölé emelkedne. A Reuters szerint ezek a bankok az orosz, nemzetközileg kapcsolódó hitelezők több mint felét adnák, vagyis a csomag nem jelképes lépés lenne, hanem az orosz pénzügyi rendszer külső kapcsolatait próbálná tovább szűkíteni.

A listára kerülő bankokra az uniós szankciók teljes köre vonatkozna. Ez

vagyonbefagyasztást,

utazási korlátozásokat

és tranzakciós tilalmakat jelentene.

A gyakorlatban ez megnehezítené, hogy az érintett pénzintézetek európai partnerekkel dolgozzanak, uniós pénzügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe, vagy a szankciós körön kívüli szereplőkön keresztül kerülőutakat találjanak.

A kriptodeviza áramlása is nehezebbé válik

Az Európai Bizottság a hírek szerint 35 bankkal és mintegy tucatnyi kriptodeviza-platformmal szemben is tranzakciós tilalmat javasolna. Brüsszel szerint ezek a szereplők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Oroszország harmadik országokon keresztül megkerülje a nyugati korlátozásokat. A kriptoeszközök és a kevésbé átlátható pénzügyi szolgáltatók az elmúlt években egyre fontosabb szerepet kaptak a szankciók kijátszásáról szóló uniós vitákban, így valóban fájdalmas lépést tehet Brüsszel a változás sürgetésére.

A csomag illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába is, amely az orosz hadigazdaság finanszírozási csatornáit próbálja lépésről lépésre szűkíteni. Az EU áprilisban fogadta el a 20. szankciós csomagot, amely

az energiaipart,

a kereskedelmet,

a kriptoszektort

és a hadiipari beszállítói köröket célozta.

A most készülő 21. csomag ehhez képest még erősebben a banki és pénzügyi infrastruktúrára koncentrálna.