Brüsszel most már komolyan odaverne: egyszerre akár 90 orosz bank kerülhet célkeresztbe
Az Európai Unió szerdán terjesztheti elő a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot, amely ezúttal elsősorban az orosz bankrendszert és a kriptodeviza-hálózatokat venné célba. Brüsszel abban bízik, hogy a pénzügyi nyomás fokozása növeli egy orosz bankválság esélyét, és ezzel erősíti Moszkva hajlandóságát a béketárgyalásokra.
Brüsszel oda próbál szúrni, ahol fáj
A tervezet súlyát az adja, hogy akár 90 bankot is felvehetnek az uniós szankciós listára. Ez lenne az eddigi legnagyobb egyszeri bővítés ezen a területen, és az érintett orosz pénzintézetek száma így 100 fölé emelkedne. A Reuters szerint ezek a bankok az orosz, nemzetközileg kapcsolódó hitelezők több mint felét adnák, vagyis a csomag nem jelképes lépés lenne, hanem az orosz pénzügyi rendszer külső kapcsolatait próbálná tovább szűkíteni.
A listára kerülő bankokra az uniós szankciók teljes köre vonatkozna. Ez
- vagyonbefagyasztást,
- utazási korlátozásokat
- és tranzakciós tilalmakat jelentene.
A gyakorlatban ez megnehezítené, hogy az érintett pénzintézetek európai partnerekkel dolgozzanak, uniós pénzügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe, vagy a szankciós körön kívüli szereplőkön keresztül kerülőutakat találjanak.
A kriptodeviza áramlása is nehezebbé válik
Az Európai Bizottság a hírek szerint 35 bankkal és mintegy tucatnyi kriptodeviza-platformmal szemben is tranzakciós tilalmat javasolna. Brüsszel szerint ezek a szereplők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Oroszország harmadik országokon keresztül megkerülje a nyugati korlátozásokat. A kriptoeszközök és a kevésbé átlátható pénzügyi szolgáltatók az elmúlt években egyre fontosabb szerepet kaptak a szankciók kijátszásáról szóló uniós vitákban, így valóban fájdalmas lépést tehet Brüsszel a változás sürgetésére.
A csomag illeszkedik abba a brüsszeli stratégiába is, amely az orosz hadigazdaság finanszírozási csatornáit próbálja lépésről lépésre szűkíteni. Az EU áprilisban fogadta el a 20. szankciós csomagot, amely
- az energiaipart,
- a kereskedelmet,
- a kriptoszektort
- és a hadiipari beszállítói köröket célozta.
A most készülő 21. csomag ehhez képest még erősebben a banki és pénzügyi infrastruktúrára koncentrálna.
A Kreml egyelőre csak nevet a markába
A Kreml szempontjából a legnagyobb kérdés az, hogy a már korábban kialakított alternatív fizetési útvonalak mennyire tudják ellensúlyozni az újabb uniós korlátozásokat. Oroszország az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett arra, hogy csökkentse a nyugati pénzügyi rendszernek való kitettségét, ám a nemzetközi kereskedelemben
a banki kapcsolatok, az elszámolások és a devizapiaci hozzáférés
továbbra is kulcsfontosságúak.