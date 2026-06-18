Brüsszel meghátrált: elkészült a történelmi energiaterv, de egy tagállam nemet mondott – veszélybe került az ezermilliárdos projekt

Jelentősen felpuhították az EU-tagállamok azt a brüsszeli tervet, amely az elektromos hálózatok üzemeltetőitől vont volna el forrásokat közös energetikai beruházások finanszírozására. A változtatás hátterében elsősorban Svédország ellenállása áll, amely korábban még az áramexport korlátozásával is fenyegetőzött.

Brüsszel szerint ezermilliárdos beruházásokra lenne szükség az uniós energiahálózat fejlesztéséhez, a tagállamok viszont nem szívesen mondanak le saját bevételeikről / Fotó: ZCOOL HelloRF / Shutterstock

Az Európai Bizottság még 2025 decemberében állt elő azzal a tervvel, hogy az úgynevezett torlódási bevételek egy részét kötelezően közös uniós energetikai projektek finanszírozására kellene fordítani.

Ezek a bevételek akkor keletkeznek, amikor a hálózat kapacitáskorlátai miatt az áram nem tud szabadon eljutni a nagy keresletű térségekbe, ami jelentős pluszjövedelmet termel a hálózatüzemeltetők számára.

Brüsszel eredeti elképzelése szerint a fel nem használt torlódási bevételek 25 százalékát olyan nagy, határokon átnyúló beruházásokra kellett volna fordítani, mint az országokat összekötő villamosenergia-kábelek és interkonnektorok. Ezek kulcsszerepet játszanak a megújuló energiaforrások rendszerbe integrálásában, valamint a gyorsan növekvő villamosenergia-igény kielégítésében, amelyet többek között az adatközpontok és az ipari elektrifikáció hajt.

A Reuters által megszerzett tárgyalási dokumentum szerint azonban a tagállamok jelentősen enyhítették a szabályokat. Az új kompromisszum alapján a nemzeti hálózatüzemeltetőknek egyáltalán nem kellene átadniuk az országon belüli villamosenergia-kereskedelemből származó torlódási bevételeiket.

Brüsszel végre rádöbbent, hogy energiaválság van: új eszközökkel segítené az ipart és a fogyasztókat Az európai gázár 48 százalékkal, a Brent olaj ára 41 százalékkal haladja meg az iráni háború előtti szintet. Az energiaárak emelkedését koordinált uniós fellépéssel kezelné az Európai Bizottság, elsősorban adó- és díjcsökkentésekkel próbálná tompítani az energiaárak sokkját.

A határokon átnyúló kereskedelemből származó bevételek esetében is jelentős csökkentés történt:

az eredeti 25 százalék helyett kezdetben csupán 10 százalék kerülne közös uniós projektekhez;

ez az arány pedig csak fokozatosan emelkedne 25 százalékra 2030-ig.

Brüsszel egyedül nem tudja megerősíteni az elektromos hálózatot

A módosítás komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió honnan teremti elő a szükséges forrásokat a jövő energetikai beruházásaira. Az EU becslése szerint 2040-ig mintegy 1,2 ezermilliárd eurónyi hálózatfejlesztésre lesz szükség ahhoz, hogy a rendszer képes legyen kezelni a növekvő energiaigényt és a megújuló termelés bővülését.