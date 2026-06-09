Már nem autógyártó többé a Szegeden is építkező BYD: teljesen átminősítették, katonai vállalat lett a feketelistán
Az Egyesült Államok a kínai hadsereget támogató vállalatok közé sorolta az Alibaba, a BYD és a Baidu kínai óriáscégeket, amivel az ország legismertebb kereskedelmi márkáira is kiterjesztette a feketelistáját. A Pentagon hétfői frissítésében vette fel a cégeket a listára, ami várhatóan tovább bonyolítja a Washington és Peking közötti törékeny enyhülést az évek óta feszült kapcsolatok után – jegyezte meg az Aljazeera.
A BYD is felkerült az amerikai szankciós listára, amivel az Egyesült Államok megszakítja a kínai vállalattal a kapcsolatait
Az Alibaba, a Baidu és a BYD Kína legismertebb márkái közé tartoznak: saját területükön az e-kereskedelmi, az internetes keresési és az elektromosautó-piacon töltenek be vezető szerepet. A BYD Európában is terjeszkedik, fontos hídfőállása a Szegeden található gyára, ahol jelenleg is felfutás alatt áll népszerű elektromos autóinak gyártása. A legfrissebb hírek szerint az üzemi dolgozók már szakszervezetet is létrehoztak, az autógyártó miatt pedig a Tisztát is átalakítják.
A listára újonnan felkerült cégek között szerepel a sencseni központú, mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó RoboSense Technology, valamint a hangcsoui székhelyű Unitree Robotics is.
Frissített listájában a Pentagon azt közölte, hogy az Alibaba, a BYD és a Baidu az állami tulajdonú vagyonfelügyeleti és -kezelési bizottsághoz, valamint az ipari és informatikai minisztériumhoz fűződő kapcsolataikon keresztül támogatják Kína katonai fejlesztéseit.
Kína washingtoni nagykövetsége „diszkriminatívnak” nevezte a listázást, és az amerikai kormány részéről a nemzetbiztonság fogalmának túlterjesztését emlegette. „A külföldön üzleti tevékenységet folytató kínai vállalatok szigorúan betartják a fogadó országok törvényeit és szabályait. Az Egyesült Államoknak fel kell hagynia helytelen gyakorlatával, és tisztességes, igazságos, valamint diszkriminációmentes környezetet kell teremtenie a kínai vállalatok számára” – közölte a nagykövetség szóvivője.
Az Alibaba, Kína legnagyobb e-kereskedelmi vállalata közölte, hogy nincs alapja annak, hogy felkerült a feketelistára. „Az Alibaba nem kínai katonai vállalat, és nem része semmilyen katonai–civil fúziós stratégiának. Minden rendelkezésünkre álló jogi lépést megteszünk azokkal a kísérletekkel szemben, amelyek félrevezetően mutatják be vállalatunkat” – mondta a vállalat szóvivője.
A Pentagon feketelistája
A Pentagon évente frissített, kínai katonai vállalatokat tartalmazó listáján jelenleg 188 cég szerepel, szemben a 2025-ös 134-gyel.
A 2021-ben létrehozott listán szereplő cégeket és az ellenőrzésük alatt álló szervezeteket az e hónap végén hatályba lépő szabályok alapján kizárják az amerikai védelmi szerződésekből.
A Pentagon meghatározása szerint „kínai katonai vállalatnak” azok a szervezetek minősülnek, amelyek a kínai hadsereg tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, illetve hozzájárulnak Kína „katonai–civil fúziójához”. Ez Peking azon stratégiájára utal, amely a polgári és a védelmi célú kutatást és innovációt kapcsolja össze.
A minősítéshez az is szükséges, hogy a vállalatok tevékenységük egy részét az Egyesült Államokban folytassák.
A feketelista bővítésére kevesebb mint egy hónappal azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök Pekingben kétnapos csúcstalálkozón egyeztetett Hszi Csin-ping kínai vezetővel, hogy enyhítsék a két ország évek óta tartó kereskedelmi háborúja és technológiai rivalizálása körüli feszültséget.
Dennis Wilder nemzetbiztonsági szakértő, aki korábban a CIA-nál és a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsában foglalkozott Kínával, kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a lista ennyire széleskörű.
„Bár ez óvatossá tehet néhány amerikai céget a megjelölt vállalatokkal való együttműködésben, a valóság az, hogy sok amerikai vállalatnak már most is mély kapcsolatai vannak ezekkel a szereplőkkel, és ezeket nem fogják feladni, hacsak nem járnak valódi büntetések az üzleti megállapodások fenntartásával” – mondta Wilder az Al Jazeerának.
Az ilyen széles körű szankciók nem működnek. Hacsak az Egyesült Államok nem hajlandó teljesen leválni a kínai gazdaságról, ezek a szankciók pusztán látványintézkedések
– tette hozzá Wilder.
Ezért fókuszálnak Európára a kínai autógyártók: a hazai piaccal óriási baj van
Nem véletlenül koncentrálnak egyre inkább az exportpiacokra vagy, mint a BYD, a külföldi gyárakra a kínai autógyártók, miután az otthoni autópiac már nem csak az öldöklő verseny miatt okoz számukra nehézségeket, de a mérete is csökken – számolt be lapunk kedden.
A Kínai Személyautó-szövetség adatai szerint májusban 1,53 millió járművet adtak el a világ legnagyobb autópiacán, ami 22,3 százalékos visszaesés éves alapon, és már zsinórban a nyolcadik olyan hónap, amikor az előző évihez képest csökkentek az autóeladások. Úgy tűnik, Kínában már nemcsak a Volkswagen és más nyugati márkák vannak bajban, de a helyi gyártók sem tudják az autóikat eladni.
Az év első öt hónapja alatt 19,7 százalékkal kevesebb autót adtak el az országban, mint tavaly, így összesen 7,18 millió járművet vittek haza a vásárlók.
A BYD szegedi vagy a Chery spanyolországi gyára jelzik, hogy a kínai cégek ellen már az Európai Unió vámjai sem jelentenek feltétlenül védelmet. Bár azt érdemes megjegyezni, hogy a kínai elektromos autók az unióból kilépett, így vámokkal nem védett brit piacon gyorsabban terjeszkednek, mint Európa más országaiban.