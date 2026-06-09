Az Egyesült Államok a kínai hadsereget támogató vállalatok közé sorolta az Alibaba, a BYD és a Baidu kínai óriáscégeket, amivel az ország legismertebb kereskedelmi márkáira is kiterjesztette a feketelistáját. A Pentagon hétfői frissítésében vette fel a cégeket a listára, ami várhatóan tovább bonyolítja a Washington és Peking közötti törékeny enyhülést az évek óta feszült kapcsolatok után – jegyezte meg az Aljazeera.

Már nem autógyártó többé a Szegeden is építkező BYD: teljesen átminősítették, katonai vállalat lett a feketelistán / Fotó: NurPhoto via AFP

A BYD is felkerült az amerikai szankciós listára, amivel az Egyesült Államok megszakítja a kínai vállalattal a kapcsolatait

Az Alibaba, a Baidu és a BYD Kína legismertebb márkái közé tartoznak: saját területükön az e-kereskedelmi, az internetes keresési és az elektromosautó-piacon töltenek be vezető szerepet. A BYD Európában is terjeszkedik, fontos hídfőállása a Szegeden található gyára, ahol jelenleg is felfutás alatt áll népszerű elektromos autóinak gyártása. A legfrissebb hírek szerint az üzemi dolgozók már szakszervezetet is létrehoztak, az autógyártó miatt pedig a Tisztát is átalakítják.

A listára újonnan felkerült cégek között szerepel a sencseni központú, mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó RoboSense Technology, valamint a hangcsoui székhelyű Unitree Robotics is.

Frissített listájában a Pentagon azt közölte, hogy az Alibaba, a BYD és a Baidu az állami tulajdonú vagyonfelügyeleti és -kezelési bizottsághoz, valamint az ipari és informatikai minisztériumhoz fűződő kapcsolataikon keresztül támogatják Kína katonai fejlesztéseit.

Kína washingtoni nagykövetsége „diszkriminatívnak” nevezte a listázást, és az amerikai kormány részéről a nemzetbiztonság fogalmának túlterjesztését emlegette. „A külföldön üzleti tevékenységet folytató kínai vállalatok szigorúan betartják a fogadó országok törvényeit és szabályait. Az Egyesült Államoknak fel kell hagynia helytelen gyakorlatával, és tisztességes, igazságos, valamint diszkriminációmentes környezetet kell teremtenie a kínai vállalatok számára” – közölte a nagykövetség szóvivője.

Az Alibaba, Kína legnagyobb e-kereskedelmi vállalata közölte, hogy nincs alapja annak, hogy felkerült a feketelistára. „Az Alibaba nem kínai katonai vállalat, és nem része semmilyen katonai–civil fúziós stratégiának. Minden rendelkezésünkre álló jogi lépést megteszünk azokkal a kísérletekkel szemben, amelyek félrevezetően mutatják be vállalatunkat” – mondta a vállalat szóvivője.