Aranytömbök, luxusórák és egy állítólagos fedősztori – súlyos csalási ügyben bukkant fel a CIA neve

Az amerikai hatóságok őrizetbe vették David J. Rush korábbi CIA-alkalmazottat, akit közpénzek eltulajdonításával és csalással gyanúsítanak. Az FBI nyomozói a Virginia államban található ingatlanán végzett házkutatáson 303 aranyrudat foglaltak le, amelyek becsült értéke megközelíti a 40 millió dollárt. Emellett mintegy 2 millió dollár készpénzt és több tucat nagy értékű luxusórát is találtak – írja az Origo. A sajtóértesülések szerint a volt tisztviselő egy olyan, állítólag nem létező hírszerzési programot hozott létre, amelyet különleges hozzáférésű, titkos műveletként tüntetett fel. Az ügy részleteit ismerő forrásokra hivatkozó amerikai lapok szerint Rush ezzel a konstrukcióval győzhetett meg más CIA-munkatársakat arról, hogy jelentős összegeket irányítsanak át a program finanszírozására.

Aranytömböket foglaltak le egy volt CIA-s lakásában, akit csalással vádolnak / Fotó: Pexels (illusztráció)

Érthetetlen, hogy a CIA-nál nem észlelték, mi zajlik a szervezetben

A lap a beszámolók alapján azt írja, hogy a volt hírszerző legalább két kollégáját is bevonhatta a folyamatba. Az érintetteknek azt mondhatta, hogy a pénzeszközök és az aranykészletek egy esetleges válsághelyzet – például természeti katasztrófa vagy katonai konfliktus – esetén szolgálnák az amerikai kormányzat működésének fenntartását.

Az ügy egyik legfontosabb kérdése az, hogy miként működhetett éveken keresztül egy ilyen rendszer anélkül, hogy az a hírszerző szervezet felső vezetésének figyelmét felkeltette volna.

Az eset újra reflektorfénybe helyezheti az amerikai nemzetbiztonsági intézmények belső ellenőrzési és kockázatkezelési folyamatait.

A nyilvánosságra került bírósági dokumentumok szerint Rush 2025 novembere és 2026 márciusa között jelentős mennyiségű külföldi valutához és több tízmillió dollár értékű aranyhoz jutott olyan címeken, amelyeket munkával összefüggő kiadásként tüntettek fel. A CIA belső vizsgálata azonban nem találta meg ezeknek az eszközöknek a hivatalos nyomát.

A védelem vitatja a legsúlyosabb állításokat.

Rush ügyvédje szerint több, a nyilvánosságban megjelent információ nem kapcsolódik közvetlenül a folyamatban lévő büntetőeljáráshoz. Álláspontja szerint az ügy valójában egy lényegesen kisebb összegű, mintegy 65 ezer dollár értékű munkaidő-nyilvántartási szabálytalanságra vezethető vissza, miközben az aranyrudak tulajdonjoga továbbra sincs tisztázva.