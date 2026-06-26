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szélenergia
III. Károly
The Crown Estate
bevétel

Befogta a szelet III. Károly, rá is szakadt a bank a brit uralkodóra – összedobták a fogyasztók

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II. Károly király brit uralkodó vagyonkezelő társasága immár harmadik egymást követő évben több mint 1 milliárd font hasznot ért el a frissen kiadott, az idén márciusban záriult, legutóbbi pénzügyi évet bemutató jelentés szerint. A hatalmas összeg részben a tengeri szélerőművek gyors terjedésének köszönhető, amelynek finanszírozása az energiafogyasztók számláin keresztül történik. Azaz abban a modellben, amelyben a királyi birtokokra földhasználati díj ellenében telepített energiatermelő szélfarmok termelte energia költségét a fogyasztók megfizetik, és ebből a bevételből a használati díjat az energiaszolgáltató megfizeti a királyi ingatlanportfóliót kezelő Crown Estate-nek.
VG
2026.06.26, 11:10

A Crown Estate friss jelentése szerint a brit koronához tartozó hatalmas ingatlanportfóliót menedzselő vagyonkezelő 1,2 milliárd fontos profitot ért el a márciusban zárult legutóbbi pénzügyi évben, miközben továbbra is jelentős hasznot húz a tengeri szélerőművek terjedéséből. A most bejelentett nyereség mértéke közel háromszorosa a három évvel ezelőtti eredményének. A profit mintegy kétharmada származott a tengeri szélenergia iparágból.

A tengeri szélenergia hasznosításának köszönhetően jelentős nyereséget ért el a brit koronabírtokok kezelője, a Crown Estate (illusztráció)
A tengeri szélenergia hasznosításának köszönhetően jelentős nyereséget ért el a brit koronabírtokok kezelője, a Crown Estate (illusztráció)
Fotó: MW / AI

Dőlt a pénz a Crown Estate-hez a szélerőművek építőitől

A The Guardian által közölt összegzés szerint a szélerőmű-fejlesztők tavaly 875 millió fontnyi opciós díjat fizettek azért, hogy biztosítsák maguknak a Crown Estate által kezelt tengerfenéki területek használati jogát. A szervezet jogilag Anglia, Wales és Észak-Írország part menti tengerfenekének tulajdonosának számít.

Ez már a harmadik egymást követő év, amikor a monarchiát részben finanszírozó vagyonkezelő jelentős bevételre tett szert a brit tengeri szélenergia-ipar fellendüléséből. Ennek alapját az a licitrendszer teremtette meg, amelyet a tengerfenéki bérleti jogokra pályázó szélerőmű-fejlesztők számára vezettek be.

A szélenergia-iparból származó bevétel ugyanakkor 198 millió fonttal csökkent az előző évhez képest, mivel két tengeri szélerőmű építése megkezdődött, ami lehetővé tette a fejlesztők számára, hogy alacsonyabb díjat fizessenek a Crown Estate-nek. 

Miután az erőművek megkezdik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia termelését, az üzemeltetők az energiaszámlákból származó bevételeik 2 százalékát kötelesek befizetni a vagyonkezelőnek.

A brit tengeri szélerőművek iránti erős befektetői érdeklődés – amelyek garantált bevételt biztosító átvételi konstrukciók révén jutnak bevételhez az energiafogyasztóktól – alapvetően átalakította a Crown Estate pénzügyi helyzetét. A szervezet portfóliójába londoni ingatlanok és vidéki birtokok is tartoznak.

A Crown Estate része a brit monarchia uralkodócsaládját, azaz III. Károlyt és családját finanszírozó, bonyolult rendszernek. A vállalat nyereségének egy részét visszautalják a brit pénzügyminisztériumnak, amely azt közkiadások finanszírozására fordítja, valamint ebből fizeti ki az uralkodónak járó részesedést is. A legutóbbi pénzügyi évben a vagyonkezelő 

  • 487 millió fontot utalt át a kincstárnak, amelyből 
  • 132,1 millió font jutott a királynak a királyi család hivatalos feladatainak finanszírozására. 

Ez jelentős emelkedés az egy évvel korábbi 86,3 millió fonthoz képest.

A Crown Estate emellett közel 20 százalékkal emelné vezérigazgatója, Dan Labbad éves javadalmazását, ami sorozatban a negyedik béremelés lenne. Labbad a legutóbbi pénzügyi év után csaknem 2,33 millió fontot vihet haza, szemben az előző évi közel 1,95 millió fonttal, és több mint négyszer annyit keres majd, mint a 2019-ben, a pozíció átvételekor kapott 517 ezer font.

A vezérigazgató szerint a Crown Estate nyeresége az elkövetkező években várhatóan normalizálódik, mivel egyre több szélerőmű-fejlesztés lép az építési szakaszba, amely után a fejlesztők már alacsonyabb díjat fizetnek a vagyonkezelőnek.

Robog a brit tengeri szélenergia-ipar, van, aki szerint nem lehet megállítani

A szénalapú energiatermeléssel a közelmúltban végleg szakító Egyesült Királyságban ugyanakkor továbbra is sok a kritikusa a szélenergia térhódításának. Labbad azonban úgy véli, hogy egy esetleges, a Reform UK által vezetett brit kormány – amely megszüntetné a megújuló energiaforrások támogatását – sem állítaná meg a tengeri szélenergia-ipar növekedését, és nem vetne véget a Crown Estate ebből származó bevételeinek. „Szükség esetén korrigálni fogjuk az irányt, és alkalmazkodunk a változó körülményekhez” – mondta a vezérigazgató.

Ez magában foglalhatja azt is, hogy 

az iparági szereplőkkel együttműködve közvetlen villamosenergia-értékesítési megállapodásokat alakítsanak ki a fejlesztők és a vevők között, amelyek a jelenlegi támogatási rendszerekhez hasonló módon biztosíthatnák a jövőbeni bevételeket és ezzel a beruházások finanszírozhatóságát.

A vezérigazgató szerint a jelenlegi bérleti szerződésekből származó rendkívüli nyereség a 2022-ben megtartott első, nagy érdeklődéssel kísért aukciónak köszönhető, amely lehetővé tette, hogy a Crown Estate megtérülést érjen el azon a „20 éves, a kormánnyal közösen végzett befektetésen, amelynek célja az volt, hogy az ország tengeri szélenergia-ágazata megfelelő méretűvé váljon”.

Lényegében egy rendkívül szűkösen rendelkezésre álló erőforrás használati jogát adjuk bérbe a piacnak, és ebben az esetben ennek haszonélvezője végső soron az adófizető volt

 – fogalmazott Labbad.

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