Orbán Viktor szövetségese olyanon veszett össze a jegybankkal, amiről Varga Mihály nem is álmodik

A cseh miniszterelnök ismét éles kritikával illette a cseh jegybank szigorú monetáris politikáját, kijelentve, hogy a kamatemelésről hozott legutóbbi döntés ártani fog a gazdaságnak. Andrej Babis szerint semmi sem indokolja a hitelköltségek emelését akkor, amikor a cseh infláció a második legalacsonyabb az Európai Unióban.

Andrej Babis cseh miniszterelnök nem ért egyet a jegybank monetáris politikájával / Fotó: Wiktor Dabkowski / Bloomberg

A Cseh Nemzeti Bank csütörtökön négy év után először emelte meg az irányadó kamatokat a belföldi inflációs nyomás mérséklése érdekében, 3,5 százalékról 3,75 százalékra. Andrej Babis bírálatában elmondta, hogy szerinte ez a monetáris politika nem képes befolyásolni az árak emelkedését – írta a Bloomberg.

„Jogom van véleményt mondani erről, hiszen korábban pénzügyminiszter voltam, valamennyire értek hozzá. Alapvetően nem értek egyet azokkal az elméletekkel, amelyek szerint a Cseh Nemzeti Bank képes lenne befolyásolni az inflációt” – mondta Babis újságíróknak a brüsszeli EU-csúcstalálkozón.

A vegyiparban és a mezőgazdaságban is érdekelt milliárdos üzletember, aki Donald Trump amerikai elnök szövetségesének tartja magát, saját érdemének tulajdonította az infláció visszaszorítását. A kormány az év elején csökkentette a villamosenergia-költségek szabályozott részét, valamint korlátozta az üzemanyag-kiskereskedők árrését, miután a közel-keleti konfliktus következtében megugrottak a benzinkutaknál tapasztalható árak.

Ugyanakkor, a forinthoz hasonlóan, a cseh korona is jól teljesített a devizapiacon, az elmúlt hetekben egyértelműen erősödni tudott az euróval szemben.