Ez már tényleg teljes dráma: a legnagyobb koponyáktól válnak meg a románok, busás lelépési pénzt fizet a Dacia az önként távozóknak
A Dacia autógyár műszaki központjának közel 200 mérnöke és szakembere jelentős összegű végkielégítésben részesülhet a vállalat által indított önkéntes távozási program keretében. A vállalat belső forrásai szerint ez a fajta leépítési kampány a Renault Group kutatás-fejlesztési területet érintő létszámcsökkentési programjának része, amelyet a járműtervezési és -fejlesztési folyamatok jelentős visszaszorulása indokolt.
A Profit.ro román gazdasági portál információi szerint a program hozzávetőleg 200 munkavállalót érint a Renault Technologie Roumanie és a Dacia állományából. A távozóknak járó pénzügyi kompenzáció mértéke nagyban függ a szolgálati időtől. A legkisebb összeg azoknak jár, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál, ők 45 000 lejt (kicsivel több mint 3 millió forint) kapnak. A legmagasabb összegben a több mint 16 éves munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottak részesülnek, akik 210 000 lejt (14,2 millió forint) kapnak.
A lap szerint jelenleg az új járművek fejlesztési ideje négy évről három, sőt bizonyos esetekben két évre csökkent. Az új, fejlett tervezési eljárások – amelyek közül sok mesterséges intelligenciára és rendkívül nagy teljesítményű számítógépekre épül – jelentősen növelték a mérnöki tevékenységek hatékonyságát, ezáltal csökkentve az egyes mérnöki részlegek munkaerőigényét.
A hajtáslánc-fejlesztés területén a fejlesztési tevékenységek kiszervezése számos részleget szinte teljesen megfosztott eredeti feladatkörétől. Eközben az elektromos autók egyre egyszerűbb felépítésűek, a hajtásrendszerek alkatrészeinek jelentős részét pedig külső beszállítók fejlesztik és gyártják.
A Renault Group már korábban bejelentette mérnöki központjai létszámának globális csökkentését. Az intézkedés a jelenlegi mérnöki állomány mintegy 20 százalékát érintheti, ami több ezer munkahely megszűnését jelentheti. A leépítés az új vezérigazgató, Francois Provost által meghirdetett FuturREady program része, amelynek célja a vállalat versenyképességének növelése.
A létszámcsökkentést részben a nyugdíjba vonuló munkavállalók pozícióinak megszüntetésével, részben önkéntes távozásokkal kívánják végrehajtani. Ez utóbbihoz kapcsolódik a romániai program is, amelynek feltételei hasonlóak lesznek a Dacia mioveni gyárában az év elején indított kezdeményezéshez.
A mostani kampány június 3-án indul, és a források szerint proaktív jellegű, célja pedig az, hogy a munkavállalók számára szociális és pénzügyi védelmen alapuló átmenetet biztosítson. Az önkéntes távozási programban azok a határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottak vehetnek részt, akik olyan részlegeken dolgoznak, ahol már folyamatban van az átszervezés, projektek zárulnak le, vagy a szervezeti struktúra módosítása miatt létszámcsökkentés válik szükségessé. A munkaviszonyok megszüntetésére közös megegyezéssel kerül sor, 2026. július 6-i hatállyal.
Így alakul a kompenzáció a Daciánál:
- Legfeljebb 2 év szolgálati idő: 45 000 lej (3 millió forint)
- 2–4 év szolgálati idő: 85 000 lej (5,75 millió forint)
- 4–8 év szolgálati idő: 125 000 lej (8,45 millió forint)
- 8–12 év szolgálati idő: 150 000 lej (10,15 millió forint)
- 12–16 év szolgálati idő: 180 000 lej (12,5 millió forint)
- Több mint 16 év szolgálati idő: 210 000 lej (14,2 millió forint)
Az év elején a Dacia hasonló programot hajtott végre a mioveni gyár egyes munkaköreinek esetében. Akkor a dolgozóknak kifizetett összegek 22 000 lej és 210 000 lej között mozogtak, míg a Daciánál fennálló munkaviszony alatt bekövetkezett munkahelyi balesetből eredő rokkantsággal vagy foglalkozási megbetegedéssel rendelkező munkavállalók 240 000 lej kompenzációban részesültek. A kampány akkor mintegy 900 alkalmazottat érintett.
Lemondott romániai beruházásairól a Renault, nem növelik az Automobile Dacia termelési kapacitását. Indoklásuk szerint Romániában és külföldön is gyenge az autók iránti kereslet, értelmetlen lenne növelni a Dacia gyár termelési kapacitását.
„Ez a döntés az autóipar és a Renault csoport szintjén bekövetkezett perspektívaváltást tükrözi. A fejlesztési terv más környezetben született, amelyben a volumen növelése volt a fő célkitűzés. A hangsúly jelenleg a hatékonyságon, a rugalmasságon és az erőforrások felhasználásának optimalizálásán van. Következésképpen a beruházásokat azon projektek felé irányítjuk, amelyek hosszú távon támogatják a versenyképességet” – mondta el Aurelia Leoveanu, az Automobile Dacia pénzügyi igazgatója.