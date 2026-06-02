Ez már tényleg teljes dráma: a legnagyobb koponyáktól válnak meg a románok, busás lelépési pénzt fizet a Dacia az önként távozóknak

A Dacia autógyár műszaki központjának közel 200 mérnöke és szakembere jelentős összegű végkielégítésben részesülhet a vállalat által indított önkéntes távozási program keretében. A vállalat belső forrásai szerint ez a fajta leépítési kampány a Renault Group kutatás-fejlesztési területet érintő létszámcsökkentési programjának része, amelyet a járműtervezési és -fejlesztési folyamatok jelentős visszaszorulása indokolt.

Magasan képzett munkavállalóktól válik meg a Dacia / Fotó: Marcin Golba / NurPhoto / AFP

A Profit.ro román gazdasági portál információi szerint a program hozzávetőleg 200 munkavállalót érint a Renault Technologie Roumanie és a Dacia állományából. A távozóknak járó pénzügyi kompenzáció mértéke nagyban függ a szolgálati időtől. A legkisebb összeg azoknak jár, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál, ők 45 000 lejt (kicsivel több mint 3 millió forint) kapnak. A legmagasabb összegben a több mint 16 éves munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottak részesülnek, akik 210 000 lejt (14,2 millió forint) kapnak.

A lap szerint jelenleg az új járművek fejlesztési ideje négy évről három, sőt bizonyos esetekben két évre csökkent. Az új, fejlett tervezési eljárások – amelyek közül sok mesterséges intelligenciára és rendkívül nagy teljesítményű számítógépekre épül – jelentősen növelték a mérnöki tevékenységek hatékonyságát, ezáltal csökkentve az egyes mérnöki részlegek munkaerőigényét.

A hajtáslánc-fejlesztés területén a fejlesztési tevékenységek kiszervezése számos részleget szinte teljesen megfosztott eredeti feladatkörétől. Eközben az elektromos autók egyre egyszerűbb felépítésűek, a hajtásrendszerek alkatrészeinek jelentős részét pedig külső beszállítók fejlesztik és gyártják.

A Renault Group már korábban bejelentette mérnöki központjai létszámának globális csökkentését. Az intézkedés a jelenlegi mérnöki állomány mintegy 20 százalékát érintheti, ami több ezer munkahely megszűnését jelentheti. A leépítés az új vezérigazgató, Francois Provost által meghirdetett FuturREady program része, amelynek célja a vállalat versenyképességének növelése.

A létszámcsökkentést részben a nyugdíjba vonuló munkavállalók pozícióinak megszüntetésével, részben önkéntes távozásokkal kívánják végrehajtani. Ez utóbbihoz kapcsolódik a romániai program is, amelynek feltételei hasonlóak lesznek a Dacia mioveni gyárában az év elején indított kezdeményezéshez.