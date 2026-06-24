Összeomlott az éjjel a vonatközlekedés az egész országban, utasok tömegei rekedtek a német pályaudvarokon: őrült hiba okozta a káoszt – megszólalt a Deutsche Bahn

Kedden késő este csaknem két órára megbénult a Németország vasúti közlekedése. Az állomásokon rekedt utasok és a tájékoztató pultoknál kialakult hosszú sorok is jelezték a rendkívüli helyzetet, amely rengeteg utast érintett. Az első vonatok helyi idő szerint éjfél után (0:30-kor) indulhattak újra. A Deutsche Bahn szóvivőjének tájékoztatása szerint a forgalom ezt követően fokozatosan állt helyre a kora reggeli órákban. A közlekedés leállását a GSM-R digitális vasúti kommunikációs rendszer meghibásodása okozta.

Kedd éjjel összeomlott a vonatközlekedés Németországban / Fotó: Axel Hartmann / Deutsche Bahn

A Web.de német hírportál tudósítása szerint a fennakadások az ország egyes részein a szerda reggeli csúcsforgalom idején is érezhetők maradtak. A DB Regio Mitte arról tájékoztatta az utasokat, hogy a vasúti közlekedés teljes helyreállásáig jelentős késésekre és rövid határidővel bejelentett járatkiesésekre kell számítani. A DB észak-rajna–vesztfáliai regionális oldalán a hiba elhárítása után azt írták, hogy még eltarthat egy ideig, amíg a vasúti közlekedés teljesen helyreáll. Az utasokat jelentős késésekre és kimaradásokra figyelmeztették.

A leállás miatt sok utas rekedt az állomásokon. A vasúttársaság szóvivője szerint ugyan taxi- és szállodautalványokat osztottak ki, Frankfurtban azonban többen arról számoltak be, hogy a városban egyetlen szabad hotelszoba sem volt elérhető. Előfordult az is, hogy egy Mannheim és Stuttgart felé tartó ICE nagysebességű vonat szinte utasok nélkül indult el, mivel a várakozókat senki sem tájékoztatta időben az indulásról. Többek között a berlini főpályaudvaron is panaszkodtak az utasok a hiányos tájékoztatásra, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a DB munkatársai segítőkészek és elérhetők voltak.

Megszólalt a hibáról a Deutsche Bahn

A Deutsche Bahn még az éjszaka folyamán azonosította a GSM-R rendszer hibájának okát, azonban annak pontos részleteit nem hozta nyilvánosságra. A német vasúttársaság tájékoztatása szerint az informatikai szakemberei megállás nélkül dolgoztak a hiba elhárításán, amelyet végül rövid időn belül sikerül kijavítaniuk. Evelyn Palla, a Deutsche Bahn személyszállítási üzletágának vezetője a Bild című lapnak elmondta, hogy a helyzetet egy vészhelyzeti rendszer segítségével sikerült stabilizálni.