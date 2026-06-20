Nem csitul a botrány Donald Trump felháborító mondata után: az olaszok már az elnök mentális állapotát is megkérdőjelezik, Meloni sejtelmes üzenetet küldött
„Természetesen aggódom, nem hiszem, hogy még vége” – ezt mondta Giorgia Meloni miniszterelnök, miután az elhagyta a brüsszeli Európa épületet, és újságírók arról kérdezték, hogy vége a diplomáciai botránynak, amit előző nap kirobbant Donald Trump egy megjegyzése miatt. Az amerikai elnök a G7-es csúcs után ugyanis óriási botrányt okozott egy kijelentésével, amikor azt mondta, hogy Meloni szinte "könyörgött" neki egy közös fényképért.
Nem csitul a botrány: az olaszok már Donald Trump mentális állapotát firtatják – Meloni sejtelmes üzenetet küldött
Erre válaszul Antonio Tajani olasz külügyminiszter közleményében „súlyosnak és sértőnek” nevezte Trump szavait, amelyek szerinte nemcsak Melonit, hanem egész Olaszországot sértik.
Tajani emiatt lemondta a vasárnapra és hétfőre tervezett washingtoni látogatását.
Giorgia Meloni közösségi oldalán reagált a történtekre. Az olasz miniszterelnök azt írta, megdöbbentették Trump kijelentései, és azok egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak.
Sem én, sem Olaszország nem könyörög
– fogalmazott.
A konfliktus azért különösen figyelemre méltó, mert Meloni korábban az egyik legközelebbi európai politikai partnerének számított Trumpnak. Politikai nézeteik több kérdésben is közel álltak egymáshoz, különösen a bevándorlás ügyében. Meloni ráadásul egyedüli európai kormányfőként részt vett Trump 2025-ös beiktatásán.
A történet azonban nem állt meg, szombaton szinte az összes híres olasz lap vezető cikkben írt a diplomáciai botrányról. Sőt, egys lapok odáig mentek, hogy már Donald Trump mentális egészségét kezdték el kérdőre vonni.
A Il Giornale azt írta, hogy a miniszterelnök stábja, akikkel az Európai Tanács ülésének befejezése után találkozott, állítólag az amerikai elnök mentális egészségére hivatkozva magyarázta a vezetővel szemben tett kijelentéseit, akit tegnapig az Atlanti-óceánon inneni oldalán az egyik legközelebbi szövetségesének tartottak. Nem világos, hogy Meloni válasza előtt történt-e bármilyen kísérlet a tisztázásra a Fehér Ház stábjával, de kijelentései keménysége miatt ez sikertelen lett volna.
Korábban a pápát is megsértette
„Előtte még a pápát is megsértette” – jelentette ki Ignazio La Russa, a szenátus elnöke a Corriere-nek adott interjújában . „Trump egyértelműen úgy véli, hogy akit nem félemlít meg, az megérdemli, hogy sértés érje. Különben miért tett volna ilyet? Az ilyen hibák nem fordulnak elő az államok közötti kapcsolatokban.”
A két vezető között már tavasszal is komoly vita bontakozott ki, amikor Trump élesen támadta XIV. Leó pápát az iráni háborúval kapcsolatos állásfoglalása miatt.
Az amerikai elnök szerint a pápa gyenge a bűnözéssel szemben és rossz külpolitikai nézeteket képvisel, sőt azt is állította, hogy nélküle nem is ő került volna a Vatikán élére.