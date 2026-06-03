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Donald Trump
vámháború

Donald Trump újra bedurrantotta a vámfűnyírót: az EU is célkeresztbe került - kezdődik a vámháború 2.0

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Az USA-ban újabb vámintézkedésekkel fokozná a kereskedelmi nyomást. Donald Trump adminisztrációja szerint a lépésre azért van szükség, mert több fontos kereskedelmi partner nem lép fel kellő hatékonysággal a kényszermunkával előállított termékek ellen.
2026.06.03, 09:51

Újabb vámintézkedéseket jelentett be a Donald Trump vezette adminisztráció: az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselői Hivatala (USTR) 10, illetve 12,5 százalékos pótlólagos vámok bevezetését javasolja 60 ország importtermékeire – számolt be a Reuters.

Donald Trump amerikai elnökAmerikai Egyesült Államok USAvámháború, kereskedelmi háború
Donald Trump új vámháborút indít: az EU is célkeresztbe került / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Az amerikai hatóság szerint az érintett államok nem tettek eleget annak érdekében, hogy megakadályozzák a kényszermunkával előállított áruk nemzetközi kereskedelmét, ami Washington szerint hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot és a munkavállalókat.

A javaslat egy úgynevezett Section 301-es vizsgálat eredménye, amely az Egyesült Államok kereskedelmi érdekeit sértő tisztességtelen gyakorlatokat vizsgálja. A lépés része annak a törekvésnek, amellyel 

a Trump-kormányzat újjáépítené a korábban bevezetett rendkívüli vámrendszert, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette 

az International Emergency Economic Powers Act alapján kivetett vámok egy részét.

Az USTR közlése szerint 10 százalékos pótlólagos vám sújtaná többek között 

  • az Európai Unióból, 
  • Kanadából, 
  • Mexikóból, 
  • az Egyesült Királyságból, 
  • Tajvanról, 
  • Malajziából, 
  • Pakisztánból 
  • és Bangladesből érkező importtermékeket. 

A vizsgálatban szereplő további 45 ország esetében ennél magasabb, 12,5 százalékos vámot javasolnak.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok legfontosabb kereskedelmi partnerei nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával előállított termékek ellen. Hangsúlyozta, hogy ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az amerikai munkavállalókkal szemben.

A tervezet ugyanakkor több termékkört mentesítene az új vámok alól. Kivételt kapnának például 

az energiahordozók, a ritkaföldfémek, egyes fémek, a marhahús, a kávé, bizonyos gyümölcsök és zöldségek, a gyógyszerek, az organikus vegyipari termékek, valamint a repülőgépipari alkatrészek.

Az amerikai kereskedelmi hivatal egy új textilipari mechanizmust is javasolt, amely meghatározott mennyiségű ruházati és textiltermék esetében kedvezményes vámtételeket biztosíthatna, bár ennek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A javaslatról július 6-ig várják az észrevételeket, a nyilvános meghallgatást pedig július 7-én tartják. Az ügy jelentős hatással lehet a globális kereskedelemre, különösen az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti gazdasági kapcsolatokra.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
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