Donald Trump újra bedurrantotta a vámfűnyírót: az EU is célkeresztbe került - kezdődik a vámháború 2.0

Újabb vámintézkedéseket jelentett be a Donald Trump vezette adminisztráció: az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselői Hivatala (USTR) 10, illetve 12,5 százalékos pótlólagos vámok bevezetését javasolja 60 ország importtermékeire – számolt be a Reuters.

Donald Trump új vámháborút indít: az EU is célkeresztbe került / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Az amerikai hatóság szerint az érintett államok nem tettek eleget annak érdekében, hogy megakadályozzák a kényszermunkával előállított áruk nemzetközi kereskedelmét, ami Washington szerint hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot és a munkavállalókat.

A javaslat egy úgynevezett Section 301-es vizsgálat eredménye, amely az Egyesült Államok kereskedelmi érdekeit sértő tisztességtelen gyakorlatokat vizsgálja. A lépés része annak a törekvésnek, amellyel

a Trump-kormányzat újjáépítené a korábban bevezetett rendkívüli vámrendszert, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisítette

az International Emergency Economic Powers Act alapján kivetett vámok egy részét.

Az USTR közlése szerint 10 százalékos pótlólagos vám sújtaná többek között

az Európai Unióból,

Kanadából,

Mexikóból,

az Egyesült Királyságból,

Tajvanról,

Malajziából,

Pakisztánból

és Bangladesből érkező importtermékeket.

A vizsgálatban szereplő további 45 ország esetében ennél magasabb, 12,5 százalékos vámot javasolnak.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy az Egyesült Államok legfontosabb kereskedelmi partnerei nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával előállított termékek ellen. Hangsúlyozta, hogy ez tisztességtelen versenyhelyzetet teremt az amerikai munkavállalókkal szemben.

A tervezet ugyanakkor több termékkört mentesítene az új vámok alól. Kivételt kapnának például

az energiahordozók, a ritkaföldfémek, egyes fémek, a marhahús, a kávé, bizonyos gyümölcsök és zöldségek, a gyógyszerek, az organikus vegyipari termékek, valamint a repülőgépipari alkatrészek.

Az amerikai kereskedelmi hivatal egy új textilipari mechanizmust is javasolt, amely meghatározott mennyiségű ruházati és textiltermék esetében kedvezményes vámtételeket biztosíthatna, bár ennek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.